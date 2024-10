‚Co jsme viděli, je nezvládnutý management chovu,‘ říká šéf veterinářů Semerád o záběrech týrání krav

Brutální týrání krav v některých chovech, převážně na Vysočině, prověřuje Státní veterinární správa. Tajně pořízené záběry ve středu zveřejnily aktivisté ze spolku Zvířata nejíme. Na záběrech je patrné, jak zaměstnanci bijí zvířata tyčí, nebo je dokonce vláčí na řetězu za traktorem. „To, co jsme viděli, je nezvládnutý management chovu,“ řekl ředitel Státní veterinární správy Zbyňek Semerád v Ranním interview Radiožurnálu. Praha 11:27 17. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Kontrola rozhodně bude široká,“ tvrdí Semerád (ilustrační foto) | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

Co na ty záběry říkáte?

Rozhodně to nejsou záběry, které by člověk chtěl vidět v jakémkoliv chovu zvířat. A jsou to záběry nevhodného chování, až jasného týrání zvířat.

Kolik míst už jste na základě těch záběrů zkontrolovali? Máte nějaké výsledky kontrol?

Zkontrolovali jsme jeden chov, protože jsme tam dostali přímo podnět, který byl specifikován. Byly u něj uvedeny časy a místa. Co se týče těchto záběrů, tak připravujeme kontroly. Ještě jsme žádné nezahájili, musíme si ztotožnit chovy a požádáme neziskovou organizaci o poskytnutí videí s časy, abychom mohli řešit konkrétní případy.

Zároveň připravujeme širší kontrolní akci dodavatelů pro firmu Madeta a podíváme se na to, jakým způsobem se starají o zvířata, jak s nimi manipulují zejména v době dojení anebo i ve večerních hodinách v případě, že tam dochází k většímu množství telení zvířat.

Můžete nám popsat alespoň ve stručnosti, jak taková kontrola v těchto případech vypadá?

V tomto případě bude muset být ohlášena. V ten den, kdy přijdeme, se prokážeme průkazem a budeme zjišťovat činnosti, které tam provádí. Určitě nás bude zajímat, jaký je management chovu, jak jsou proškolení zaměstnanci, jaké používají prostředky na nahánění zvířat. V případě, že musí provádět nucenou porážku, tak kdo ji provádí a jakým způsobem.

Kontrola rozhodně bude široká, ale zaměřená právě na činnosti se zvířaty. Nepůjde jenom o nějakou administrativní kontrolu nebo o sledování zdravotních zkoušek a parametrů pro zvířata. To, co jsme viděli, je nezvládnutý management chovu.

Šlo v těchto případech třeba o kravíny, kde už v minulosti s týráním zvířat byly nějaké problémy?

Co mám zatím prvotní informace, jak z Jihočeského kraje, tak z Vysočiny, tak tam nebyly problémy z hlediska týrání, že by se zjistilo, že někdo zvířata týrá.

A co bude s těmi zvířaty, která byla prokazatelně týraná a mají kvůli tomu i nějaké následky?

Předpokládám, že tyto záběry nejsou úplně čerstvé, protože bylo uvedeno, že byly natáčeny několik měsíců. To znamená, že nenajdeme konkrétní zvířata, ale pokud bychom je našli, tak by samozřejmě muselo dojít k jejich ošetření. Ale byla tam zvířata tahaná řetězem za nakladačem, a to určitě nejsou zvířata, která tam žijí. Toto budeme prošetřovat, protože je to doopravdy naprosto nepřípustné a v každém případě se jedná o týrání zvířat.

Spolek Zvířata nejíme tvrdí, že závěry byly pořízené tajně na 12 místech na Vysočině a v jižních Čechách. Aktivisté je sbírali celkem dva roky. Povězte, jaký trest můžou dostat dotyční zaměstnanci chovů. Může nějaký postih čekat třeba i na majitele nebo vedení té farmy?

Určitě, z hlediska zákona na ochranu zvířat proti týrání, pokud se týrání prokáže a bylo v chovech podnikatelů jako právnických nebo fyzických osob, tak jim hrozí sankce až do tří milionů. V případě prokázání jednotlivce, sankce může být do milionu. Ale za určitých okolností, třeba jako je ta manipulace s nakladači, tak se může jednat i o trestný čin a může být podán podnět policii, aby to prošetřila z hlediska trestného činu.