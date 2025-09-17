Co lidé očekávají od Českého rozhlasu? ‚Důraz na nezávislost, vzdělávání a investigativu,‘ říká jeho šéf
Český rozhlas několik měsíců sbíral názory veřejnosti a pořádal osobní setkání s posluchači v regionech. Cílem bylo zjistit názory veřejnosti na podobu veřejné služby a zapojit ji do příprav klíčového dokumentu, takzvaného memoranda o způsobu naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání. „Ukázalo se, že to, co je v memorandu, veřejnost skutečně od Českého rozhlasu očekává,“ popisuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Memorandum má v souladu s nedávno přijatou novelou zákona o Českém rozhlasu stanovit jeho závazky na příštích pět let. Dopoledne jste zveřejnil výsledky ankety. Co lidé očekávají od veřejnoprávního rozhlasu ve 21. století?
Především ještě první věc, kterou musím říct – jsem rád, že se ukázalo i z tohoto, že Český rozhlas i doposud směřuje v souladu s tím, co si většinově společnost myslí, a tak, jak si Český rozhlas představuje.
Vidíme, že nejsme v bublině. Vnímáme potřeby a očekávání společnosti, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral
To, co je pro mě podstatné a co mě ani ne překvapilo, ale možná bych to hodně podtrhl, je velký akcent, který veřejnost dává na nezávislost Českého rozhlasu, a to jak na politických, tak na ekonomických tlacích. To si myslím, že je velmi podstatná věc a že to je opravdu i meritum naší práce.
To, co určitě veřejnost očekává, je samozřejmě také posilování zejména v oblasti vzdělávacích pořadů, v oblasti literárně dramatické tvorby, což myslím, že na tomto poli rozhlas opravdu aktivní je. Je to takový závazek i do budoucna.
Akcent určitě veřejnost také čeká od investigativní žurnalistiky, což je mimochodem věc, do které se opravdu chceme už na podzim výrazně vrhnout. Nejenže rozšíříme redakci investigativní žurnalistiky, ale chceme se hodně podívat i na některá regionální témata.
To je docela zajímavé, kdy společnost očekává investigativu a investigativní žurnalistiku v lokální problematice. A další prvek, za který jsem rád, je především akcent na Český rozhlas coby nástroj, respektive prostředník informací v době krizových situací.
Myslím, že to se ukázalo zejména při povodních, různých blackoutech a podobně, byť ten nedávný blackout byl krátký, kdy veřejnost opravdu očekává, že rozhlas bude jedním z hlavních zdrojů informací právě proto, že nemusí být úplně nutně závislý třeba na elektřině.
Kolik příspěvků se do rozhlasové ankety sešlo?
Získali jsme přes 11 500 dotazníků. Zároveň také dotazníky byly fyzicky, některé elektronicky, ale těch odpovědí přes 11 500 je opravdu obrovské číslo. Málokdy se vám podaří udělat výzkum na tak velkém vzorku.
Zároveň také reagovalo i více než 100 institucí, a to napříč společenským spektrem – vzdělávací neziskový sektor, kulturní instituce, církve, odborové organizace a tak dále. Čili ta účast ve veřejné debatě mě překvapila, protože se jednalo o anketu v době letních prázdnin.
Obsah memoranda
Co je obsahem memoranda? Jaký význam má tento dokument pro vysílání, skladbu a náplň pořadů Českého rozhlasu?
My jsme memorandum pojali opravdu jako inventuru toho, co Český rozhlas dnes dělá. To znamená, že především popisuje šíři služeb a toho, co dneska nabízíme našim posluchačům, ale i samozřejmě těm, kteří nás třeba neposlouchají a najdou si tu a tam cestu k Českému rozhlasu.
Zároveň řeší otázku, jak bude vypadat přítomnost Českého rozhlasu v online prostředí, jak budou vypadat „on demand“ služby. Hodně jsme řešili – a je to součást memoranda – otevřenost a zpřístupnění archivu Českého rozhlasu nejen veřejnosti, ale i té odborné, i komerčním vysílatelům.
I tam se tomu nebráníme. Naopak si myslíme, že čím více obsah i z našeho archivu dostaneme k další cílové skupině, budeme jenom a jenom rádi.
V memorandu je tam opravdu rámec toho, jak by měla vypadat, jak si představuje veřejnou službu jednak vedení Českého rozhlasu. Především jsem velmi rád, že se opravdu ukázalo, že to, co v memorandu je, veřejnost skutečně od Českého rozhlasu očekává.
Provozovatelé soukromých rozhlasových stanic přišli se stížností, že nebyli přizváni k přípravě memoranda. Proč?
Není to tak úplně pravda, že by nebyli přizváni. Memorandum vznikalo rok a půl, čili oni několik verzí viděli. My jsme se nad memorandem se zástupci privátních rozhlasových stanic potkávali.
Ale víte, je těžké najít nějaký konsenzus v momentě, kdy opravdu obě strany vidí podobu veřejné služby zcela diametrálně odlišně. Proto jsem rád, že jsme si veřejnou konzultaci v létě udělali a vidíme, že opravdu nejsme v nějaké bublině, že skutečně vnímáme potřeby a očekávání společnosti.
Není z mého pohledu úplně fér a korektní to, aby privátní sektor diktoval veřejnoprávnímu Českého rozhlasu, co má vysílat, co nemá vysílat. Stejně tak to nedělá Český rozhlas vůči privátním rádiím. Respektuji duální systém. Myslím si, že to je všechno v pořádku, ale je jasné, že ta debata musí někdy skončit.
A ona skončila na jaře, protože posléze už opravdu dokument nedoznal zase tak zásadních změn. Věci, na kterých jsme se určitě neshodli, to je třeba oblast, kolik by měl rozhlas vysílat hudby, kolik by měl vysílat mluveného slova. To už vnímám trošku jako diktát ze strany privátních stanic, a nikoliv jako diskusi.
Plány rozhlasu
Jako možnost mají posluchači podrobněji se s textem memoranda seznámit?
Budu předkládat memorandum Radě Českého rozhlasu, a to příští týden na veřejné schůzi rady. Chci se ještě dneska s panem předsedou rady dohodnout, zdali bychom dokument přece jen nezveřejnili ještě dříve, byť nejprve považuju za korektní s ním seznámit radu.
Ale rada dokument má už dneska v ruce, čili předpokládám, že bychom jej opravdu do konce tohoto týdne zveřejnili na našich webových stránkách o rozhlase, aby se s tím mohla i veřejnost seznámit.
Veřejná schůze příští týden je platformou pro to, kdy může přijít i veřejnost, můžou přijít i zástupci privátních rádií a mohou požádat radu o to, aby se do té diskuse ještě zapojili.
Jaké novinky tedy chystá Český rozhlas pro další měsíce i v návaznosti na navýšení rozhlasových poplatků?
Už jsem zmínil to navýšení a posílení investigativní redakce, nicméně zmíním i to, že jsme se rozhodli od nového roku obnovit zpravodajský post v jihovýchodní Asii, s největší pravděpodobností se sídlem v Soulu.
Zároveň chceme rozšířit nebo umožnit, aby si posluchači mohli nikoliv čtyři týdny, ale osm týdnů poslechnout literárně-dramatické formáty, literárně-dramatické pořady na našich webových stránkách, což taky samozřejmě znamená nějaké peníze z hlediska autorských práv.
Rozšířili jsme už od září velmi výrazně regionální zpravodajství na serveru iROZHLAS.cz. Čili to jsou ty konkrétní prvky, které díky zvýšenému poplatku můžeme pro naši veřejnost a pro posluchače nabídnout.