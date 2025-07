Co s chátrajícím Ještědem? Hlaváček: Kraj by měl koupit symbol Liberce. Chuchlík: Je to velké riziko

Hotel a vysílač Ještěde architekta Karla Hubáčka nejspíš změní majitele – za 181 milionů korun ho chce koupit od Českých radiokomunikací Liberecký kraj. Za dalších asi 400 milionů národní kulturní památku opraví. „Je to symbol, kraj by ho měl koupit jako řádný správce,“ říká pro Český rozhlas Plus architekt a náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (STAN). „Je tam ohromné riziko,“ nesouhlasí liberecký krajský zastupitel Josef Chuchlík (ANO). Liberec 15:01 31. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysílač Ještěd | Foto: Jaroslav Hoření | Zdroj: Český rozhlas

Měl by podle vás kraj kupovat hotel a vysílač Ještěd?

Petr Hlaváček (STAN): Ten objekt je symbolem celého kraje, nejenom Liberce. Je prostě významný a ta situace k tomu, myslím, směřuje. My jako Praha, která je město i kraj, taky kupujeme významné budovy. Čili vidím v tom určitou analogii jako řádného správce kraje.

Pane Chuchlíku, proč vy s koupí Ještědu nesouhlasíte? Proč ji kritizujete?

Josef Chuchlík (ANO): Z našeho pohledu nelze zpochybnit význam Ještědu jako takového a symbolu Libereckého kraje. A je i správně, aby Liberecký kraj jako takový se angažoval, co se týče stavu a využití Ještědu.

Nicméně smlouva, kterou předkládá rada Libereckého kraje v zastoupení hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj), je z našeho pohledu jasně nevyvážená v neprospěch Libereckého kraje. Vzniká tam riziko podepsáním smlouvy a smlouvy o břemenech, která by podmínila využívání Ještědu jako takového. Je to silně v neprospěch kraje.

To riziko je ohromné a s tak ohromnou částkou, že si myslíme, že forma spolupráce a spolupodílení se na vývoji stavu Ještědu by měly být v jiném formátu.

Jako nádraží Žižkov?

Pane Hlaváčku, nemyslíte, že na sebe Liberecký kraj vezme koupí Ještědu příliš velké břímě?

Hlaváček: Uvedu analogickou situaci z Prahy. Dlouhodobě jsme mnoho let řešili téma Nákladového nádraží Žižkov, kde je centrem také památkově chráněná budova, která byla ve vlastnictví Českých drah a bylo tam předkupní právo soukromého investora.

A po složitých jednáních jsme došli k tomu, že jediná záruka toho, že tam můžeme vložit veřejný zájem a vybudovat tam skutečné centrum oblasti, je ta, že objekt koupí město. U Ještědu navíc nepomíjím to, že má i významnou funkci, která je zajímavá a při řádném provozování bude přinášet i prostředky.

Pane Chuchlíku, co říkáte na tohle srovnání, kdy Praha koupila dost nákladný, a to i na rekonstrukci, objekt, protože usoudila, že to je za daných okolností nejlepší možné řešení?

Chuchlík: Analogie by se možná dala použít, kdybychom opomenuli to, co Ještěd je. Ještěd je stavbou technickou a designovou tak, že technologicky je to velmi složitý objekt v rámci využívání Českými radiokomunikacemi.

Stavebně je to tak unikátní objekt, že se nebavíme o nemovitosti klasického typu, ale je to postaveno podle autorských práv. Je to technologická specialita a provozování je velmi složité. Technologicky je to věc, kterou ještě nikdy žádný kraj nevlastnil a neumíme to ani řídit.

Pane Chuchlíku, hotel a vysílač jsou symbolem celého regionu, možná v nějakém ohledu i celé republiky... Nedává vzhledem k tomu smysl, aby Liberecký kraj Ještěd koupil?

Chuchlík: Tak symbol je to výrazný. Nicméně autorská práva následovníků pana Hubáčka v nedávné době (asi čtyři roky nazpátek) došla do stavu, kdy Liberecký kraj má zakázáno tento symbol používat.

Druhá věc je ta technická budova a její budoucí využití. Podstatná část je plánovaná i v budoucnu využívat Českými radiokomunikacemi nebo jejich dceřinými společnostmi. A nelze ze smlouvy o břemenech vyjmout povinnost.

Hlaváček: To, že se bude dům používat v souladu s původní funkcí, je u památek přidaná hodnota. Když dům vybrakujete a stane se ve funkční části něčím jiným, tak to vždycky přináší problém. Když tam zůstane zachovaná funkce, tak je to hodnota, protože ten dům byl takto koncipovaný a nemusíte dělat některé stavební prvky falešně. Myslím, že je řádný postup, že je to smluvně zajištěno služebností.

Cena rekonstrukce

Pokud se nepletu, tak České radiokomunikace budou za využívání Ještědu jako vysílače kraji platit...

Chuchlík: Tři miliony při investici jedné miliardy...

Mohl byste vysvětlit, jak jste došel k té jedné miliardě?

Chuchlík: Zhruba za 200 milionů by se to mělo koupit, na generální opravu je teď plánováno 400 milionů, ale částka za rekonstrukci může být výrazně vyšší.

Myslím, že vzhledem k tomu, jak je tam unikátní mobiliář a jak je to unikátní stavba, že to bude násobek té stavby. Už jen u nákupu a plánované opravy jsme na 600 milionech, takže si opravdu myslím, že se nebudeme pohybovat dalece od jedné miliardy korun.

Pane Hlaváčku, nemáte taky obavu, že se ta rekonstrukce Ještědu. Až ho kraj získá do svého vlastnictví, může ještě výrazně prodražit.

Hlaváček: Co se týče ceny, tak strašně záleží, jak je ten projekt řádně připravený a u rekonstrukce vždycky musíte počítat s navýšením. Standardně jako architekti uvažujeme o navýšení nějakých 20 procent. Ale myslím, že předpokládaných 400 milionů je reálný odhad.

