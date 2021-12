Jak se Hrad snažil odvrátit aktivaci článku 66: přesvědčovací rozhovor a Zemanův dopis do Senátu

Ještě před měsícem jeho zdravotní stav působil kriticky a hrozilo, že ho politické špičky dočasně zbaví pravomocí. Teď je prezident Miloš Zeman podle hradních úředníků navzdory koronavirové nákaze v dobré kondici.

Server iROZHLAS.cz proto zmapoval, jak se hradní aparát snažil v uplynulých týdnech politiky přesvědčit, že nemají Zemana zbavovat moci.

Zeman po dlouhé odmlce kontaktoval Senát, a to formou dopisu. Kvůli hrozbě z aktivace ústavního článku 66 navíc vznikl rozhovor pro Frekvenci 1.

Prezident také poručil poprvé za dobu své funkce použít podpisové razítko. Státní vyznamenání tak orazítkoval Zemanovým podpisem hradní kancléř Mynář. Praha 6:31 8. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ceremoniál doprovázela přísná bezpečnostní opatření, protože prezident má koronavirus. Státníky mimo jiné oddělovalo plexisklo | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Miloš Zeman tráví na lánském zámku druhý týden. Podle lidí z jeho okolí pro něj nadále platí příkaz jeho ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala, že se nemůže vrátit ke svým starým zlozvykům: kouření a pití alkoholu. Prezidentovi spolupracovníci se dušují, že Zeman zatím po návratu z nemocnice nesáhl po cigaretě ani sklence vína.

50 dní, které otřásly zdravím prezidenta: jaterní problémy vydávali za nechutenství po kouření Číst článek

Je to tak už 60 dnů, co prezident podle hradních hlasů Zavoralův příkaz dodržuje. To by ostatně měl kontrolovat tým ošetřovatelek z firmy Senior Home Group ze zdravotnické divize investiční skupiny Penta miliardáře Marka Dospivy. Miloš Zeman totiž neuposlechl doporučení lékařů a pobyt na nemocničním lůžku neprodloužil.

‚Mynáře neznám‘

Kancelář prezidenta republiky na soukromou firmu vsadila bez výběrového řízení, a to už v polovině října. Tehdy do podniku přišel i e-mail s oficiální žádostí. „Jakým způsobem navíc došlo k tomu výběru, nevím. Bylo mi řečeno, že to bylo na základě průzkumu trhu,“ říká pro iROZHLAS.cz člen představenstva firmy a bývalý poslanec za ODS Boris Šťastný. Ten se dle svých slov setkal s prezidentem třikrát, kancléře Mynáře ale podle svých slov nezná.

„Jde o zakázku malého rozsahu, kdy zadavatel není povinen ji zadat v zadávacím řízení, musí však dodržet zákonné podmínky. Smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem, a to na dobu určitou od 25.11.2021 do 30.4.2022. Smlouva předpokládá, že Kancelář prezidenta republiky uhradí poskytovateli domácí zdravotní péči v rozsahu, ve kterém tato péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.” Vít Novák, mluvčí Kanceláře prezidenta republiky

Nechce říct, na kolik si firma přijde. A odpovědi neposkytla ani prezidentská kancelář, která pouze prostřednictvím mluvčího Víta Nováka řekla, že firma má kontrakt do konce dubna roku 2022. Podrobnosti se navíc veřejnost jen tak nedozví. Prezidentská kancelář má totiž výjimku a nemusí uzavřené kontrakty zveřejňovat v registru smluv.

Ale zpátky k prezidentovu programu. Hlava státu je stále nakažená koronavirem a ošetřovatelka v ochranném obleku ho vozí každý pracovní den na invalidním vozíku dlouhou chodbou. Cíl cesty je jasný: speciální vitrína, v níž prezident pobývá, když hovoří s kandidáty na ministry ve vládě Petra Fialy (ODS).

Plexisklo předminulý pátek sháněl po Praze hradní protokolář Vladimír Kruliš. Bylo to v době, kdy hlavní hygienička Pavla Svrčinová prohlásila, že Miloš Zeman nemůže kvůli pozitivnímu testu na covid-19 podnikat osobní schůzky. Na scénu proto přichází epidemiolog, někdejší ministr zdravotnictví za ANO a prezidentův poradce Roman Prymula, který vymýšlí provizorní řešení: výklenek z plexiskla.

Jmenovací listinu (v modrých deskách) podepsal Miloš Zeman již v sobotu, poté byla vydezinfikována | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Prostor pro Zemana začali hradní pracovníci montovat poslední listopadovou sobotu a podle Kruliše se nemusela najímat žádná externí firma. Šéf Správy Pražského hradu Ivo Velíšek následně náklady vyčíslil pro server Seznam Zprávy na 23 tisíc korun.

Kromě toho, že hradní úředníci vymýšleli konstrukci výklenku, řešili i omezené návštěvy u Zemana. Podle Borise Šťastného za ním můžou v ochranných oblecích rodinní příslušníci a ošetřovatelky. Speciální oblek si ale podle prezidentových spolupracovníků téměř každý druhý den obléká také vedoucí kanceláře Vratislav Mynář.

Zdůvodnění? Prezident musí podepisovat úřední dokumenty a je nezbytné plánovat jeho program. To nejde jinak než osobně, jelikož hlava státu nemá telefon.

Nejtemnější hodina

Vedoucí prezidentské kanceláře ale sehrál klíčovou roli především v době, kdy prezident od 10. října pobýval na lůžku v Ústřední vojenské nemocnici. Mynář za ním chodil téměř denně, server iROZHLAS.cz proto zjišťoval, co zásadního se v době druhé Zemanovy hospitalizace dělo. Nejen za zdmi Pražského hradu, ale i u nemocničního lůžka prezidenta.

Server iROZHLAS.cz zaslal dotazy hradnímu mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi ohledně jednotlivých událostí během Zemanovy druhé hospitalizace, zatím ale nereagoval.

Vraťme se teď do druhé poloviny října. Politické špičky se dohadují, zda prezidenta zbaví pravomocí podle článku 66 Ústavy. Zemana v té době trápí vážné jaterní problémy. A už druhý týden tráví na nemocničním lůžku, kterému se podle hradních úředníků snažil dlouhodobě vyhýbat.

Kakao z Hradu

Dlouhé dny si prezident snaží zpříjemnit, žádá si proto denní monitoring tisku. Ochranka mu většinou přinese vytištěné články a odloží je na noční stolek, kde má místo i jeho oblíbená kniha Střet civilizací od politologa Samuela Huntingtona. Náladu se mu snaží zlepšit i hradní protokolář Kruliš, který Zemanovi nosí v podstatě každý den kakao od kuchaře z Pražského hradu.

Chuť k jídlu ale Miloš Zeman nemá, pomoci má výživová sonda, takzvaný PEG, kterou mu do žaludku voperovali 10. října. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil člen lékařského konzilia a chirurg Pavel Pafko. Výživovou sondu má Zeman v dutině břišní stále a tři zdroje z blízkosti prezidenta tvrdí, že počítají s tím, že hlava státu bude mít vyživovací sondu trvale. Ovlivnit to může hned několik faktorů. Například to, zda začne znovu kouřit a pít alkohol.

Vratislav Mynář se v prostorech Pražského hradu před novináři snaží pomocí videa rozptýlit pochybnosti, že by falšoval Zemanův podpis. Video kromě policie zajímá také hygieniky z ministerstva obrany. Ti začínají šetřit, proč úředníci a nyní už bývalý šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) neměli v nemocničním pokoji respirátory. Šetření není podle mluvčího resortu Marka Valy dosud uzavřeno.

„Nadále probíhá shromažďování potřebných podkladů. Vzhledem k aktuální epidemické situaci, kdy hlavní hygienička intenzivně řeší a koordinuje opatření proti šíření covid-19 v resortu a armádě, však nelze očekávat rozhodnutí v této věci v nejbližší době.” Marek Vala, mluvčí ministerstva obrany

Kam se Zemanem

Kromě podpisového videa Mynář řeší ještě jednu důležitou věc: přesun hlavy státu do jiné nemocnice. Podle spolupracovníků šéfa prezidentské kanceláře totiž ochladly vztahy mezi vedením nemocnice a hradním aparátem. Jedním z hlavních důvodů bylo, že Mynář nemohl být v nemocničním pokoji s prezidentem sám.

„Vadilo mu například to, že když šel za prezidentem, vždycky u toho někdo byl, nebyl s ním nikdy sám,“ popisuje prezidentův spolupracovník. Ten také tvrdí, že možný přesun řešil Mynář s prezidentovou manželkou Ivanou a dcerou Kateřinou. Nakonec od nápadu upustil.

Mynářovo okolí poslední říjnový den řeší, že mluvčí Jiří Ovčáček porušil doporučení a na twitteru opět sdílel žalmy. Tentokrát apoštola Jana. „Ptali jsme se ho, proč to na twitter dává. Lidi jsou potom vystrašení. Pan Ovčáček na to ale řekl, že lidi se díky tomu za prezidenta modlí a má sílu,“ popisují dva hradní úředníci, kteří chtějí zůstat v anonymitě.

Prezident se nově spolehne na péči soukromé firmy. Postará se o něj tým zdravotních sester z Penty Číst článek

Podpisové razítko

Zbývá šest dní do konce října. Hrad přesouvá oslavy vzniku republiky na začátek příštího roku. Dosluhující premiér Andrej Babiš (ANO) se nechává slyšet, že když vyznamenání kontrasignoval, Zemanův vlastnoruční podpis chyběl.

Listiny měl prezident podepsat ještě před svou druhou hospitalizací. Hlasy z Hradu ale tvrdí, že na podepsání šesti desítek listů papíru neměl Zeman energii. A Mynářovi proto odsouhlasil použití podpisového razítka. Všechny dokumenty orazítkoval podle prezidentova okolí hradní kancléř, nikoliv hlava státu. Bylo to vůbec poprvé, co prezident razítko použil.

„Tehdy bylo podpisové razítko za dobu funkčního období stávajícího prezidenta republiky použito poprvé,“ píše pro iROZHLAS.cz Pražský hrad v odpovědi podle informačního zákona.

Lékař prezidenta Miloše Zemana Miroslav Zavoral | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

‚Oplechoval si zadek‘

Zbývá pět dní do konce měsíce a prezident se dozvídá, že jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral ustavil zdravotní konzilium. Hradní aparát si ale stěžuje, že o tom nebyl dopředu informován.

ČLENOVÉ KONZILIA Tomáš Zima, Martin Anders, Pavel Taimr, Radan Brůha, Jan Bureš, Pavel Kolář, Pavel Pafko, Robert Rusina, Pavel Harsa.

„O konziliu jsme nevěděli. Zavoral si ho zřídil, aby v tom nebyl sám a aby se za někoho schoval,“ říká prezidentův blízký spolupracovník. Hradní kancléř pak přes mluvčího Víta Nováka vzkázal, že o konziliu neměl tušení ani prezident. „Informován nebyl ani pan prezident,“ řekl pro iROZHLAS.cz Novák.

A motivace? „Zavoral si udělal konzilium, aby si oplechoval zadek. Bylo to právě proto, aby za ním někdo stál a nestálo to pouze na něm. Byl to dobrý krok,“ míní další hlas blízký prezidentovi.

Podle mluvčí nemocnice Jitky Zinke byl prezident srozuměn a seznámen se členy konzilia 26. října. „Stejně tak byl seznámen s jednáním konzilia,“ řekla mluvčí. Otázku, jestli o tom věděl s předstihem, nechala bez odpovědi. Dotazy nekomentoval ani Zavoral.

Návštěva v Průhonicích

Zbývají dva dny do konce října a prezidentův zdravotní stav se mírně zlepšuje. Mynář proto podle hradních hlasů dostává od Zemana jasný úkol: zařídit osobní schůzky s Andrejem Babišem a Petrem Fialou. Kancléř se proto spojuje přes SMS s končícím premiérem a jede za ním černou limuzínou do Průhonic.

„Na schůzce byla ještě třetí osoba, protože já se s ním stýkám už vždycky jenom tehdy, když tam je někdo třetí,“ řekl pro iROZHLAS.cz Babiš. Mynářovi říká, že schůzku s prezidentem si dojedná s jeho ošetřujícím lékařem a jednání rychle končí.

Sokolovna Průhonice | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

S vidinou zlepšení Zemanova zdravotního stavu chce kancelář podle tří důvěryhodných zdrojů ukázat, že hlava státu je v pořádku a není potřeba aktivovat článek 66 Ústavy.

Přichází plán rozhovoru pro nějaké médium, který by rozptýlil pochybnosti, že prezident není schopen vykonávat funkci. „Všichni uslyší, že je prezident normální,“ zní ze Zemanova nejbližšího okolí. Volba nakonec padá na rádio Frekvence 1. Proč? Podle šéfredaktora Luboše Procházky totiž stanice žádala o interview už v září.

Honba za podpisem

Kromě toho řeší kancléř Mynář také to, aby Zeman podepsal plnou moc pro svého obhájce Marka Nespalu. Ten míří do ÚVN v prvním listopadovém týdnu. Na jedno z pražských obvodních státních zastupitelstvích totiž přišel návrh na omezení svéprávnosti Miloše Zemana.

„Tak jsme to potřebovali začít rychle řešit. Nemocnice nechtěla, aby prezident něco podepisoval. Nakonec se to ale podepsalo,“ říká prezidentův spolupracovník.

„Mohu potvrdit, že prezident republiky přijal také svého advokáta JUDr. Marka Nespalu, a to ve věci naléhavých právních úkonů souvisejících s různými útoky na pana prezidenta v době jeho hospitalizace. Těm se díky včasným zásahům doktora Nespaly podařilo zabránit.“ Vratislav Mynář, vedoucím Kanceláře prezidenta

Prezidenta následně zdravotníci přesouvají z jednotky intenzivní péče na běžný pokoj. Babiš ani Fiala za ním zatím nemohou. Premiér proto řeší na jednání vlády, jestli ošetřující lékař Zavoral může zakázat setkání dvou ústavních činitelů.

„Premiér to zmínil a já jsem na to řekl názor, že to nemohou zakázat. Není to klasická návštěva, protože Babiš by tam šel jako nositel veřejné moci,“ popisuje předseda Legislativní rady vlády Jan Kněžínek.

Nějakou dobu mezi předsedou vlády a šéfem střešovické nemocnice panuje napětí. Chladné vztahy vládnou také mezi Babišem a Mynářem.

Zemanův dopis

Menší veřejná přestřelka se odehrává mezi Babišem a Zemanem i v případě vyznamenání pro známého psychiatra Jana Cimického. Toho policie v té době začíná prověřovat kvůli podezření ze sexuálního obtěžování vůči ženám.

Babiš proto posílá do prezidentské kanceláře dopis, který má server iROZHLAS.cz k dispozici. Žádá v něm, aby Zeman státní vyznamenání neudělil. Zeman ale přes svůj tiskový odbor vzkáže, že i přes policejní vyšetřování se jeho postoj nemění. Situaci vyřeší sám Cimický, když metál odmítne.

Kromě medaile řeší hradní úředníci další povinnost. Musí na policejní stanici podat vysvětlení ohledně Zemanova podpisu ke svolání sněmovny a trestnému činu neposkytnutí pomoci. Jako prvního si předvolají šéfa hradní ochranky Martina Baláže. Následuje výslech hradního protokoláře Kruliše a šéfa sekretariátu Jaroslava Hlinovského.

Předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil se zdraví s tchajwanským ministrem zahraničí Josephem Wu | Zdroj: Profimedia

O několik dní později, v první polovině listopadu, posílá premiér prezidentské kanceláři další dopis, v němž podává demisi svého kabinetu. Končící premiér rozdává rozhovory a v tom pro Blesk.cz se nechá slyšet, že by si Zeman přál jeho kandidaturu na Hrad.

Překvapení zavládne v kancelářích horní komory Parlamentu. Miloš Zeman totiž navazuje komunikaci s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). Učiní tak poprvé od Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan na podzim 2020. V dopise, do něhož měl server iROZHLAS.cz možnost nahlédnout, prezident píše, že přijal demisi vlády. Vedení Senátu si krok vysvětluje jasně: Miloš Zeman chce politické špičky přesvědčit, že vykonává svou funkci. Vystrčil obratem písemně sděluje, že děkuje za informaci.

Kdo vadí prezidentovi?

V polovině listopadu se prezident Zeman přesouvá na dlouhodobé lůžko, aby mohl přijímat návštěvy. O dva dny později míří za hlavou státu budoucí premiér Fiala a dozvídá se o Zemanových výhradách k jednomu z kandidátů. Skloňují se tři jména: Mikuláš Bek (za Starosty) usilující o post pro evropské záležitosti, Jan Lipavský, pirátský kandidát na ministra zahraničí, a Helena Langšádlová (TOP 09), která by se měla stát ministryní pro vědu, výzkum a inovace.

Čas se přelévá do druhé poloviny listopadu a prezidentovo okolí líčí, že je Zeman v lepší formě než loni. V té době podle nich popíjel denně několik skleniček alkoholu a vykouřil až šedesát cigaret. Kancléř Mynář proto řeší, kdy by prezident mohl opustit nemocniční pokoj a vrátit se na lánský zámek.

Pokoj v Lánech

Šéf lékařského konzilia Tomáš Zima o tom ale nechce slyšet. Bojí se, že by po případném propuštění hned následovala další hospitalizace. Podle končícího rektora Univerzity Karlovy je potřeba, aby se o Zemana v Lánech staralo nepřetržitě až sedm kvalifikovaných zdravotníků. A prezidentův lánský pokoj by měl být vybavený jako v nemocnici. Mynář proto začíná řešit spolupráci se zmíněnou firmou ze zdravotnické skupiny Penty.

Ve vojenské nemocnici se zároveň řeší, kdy by mohl být prezident propuštěn. Mynář na jednání Zavoralovi nabízí, aby se případně na lánský zámek přijel podívat a zkontroloval tamní zázemí.

Prezident Miloš Zeman přijíždí sanitkou 25. listopadu na zámek v Lánech po propuštění z Ústřední vojenské nemocnice | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Zemanovy pečovatelky Tři pečovatelky se u prezidenta objevily zhruba před rokem. A podle tří hlasů z Pražského hradu k tomu došlo kvůli tlaku z ochranky Miloše Zemana. Ochranka se proto obrátila na hradního kancléře, ale zprvu nepochodila. „Řešilo se to proto také na Policejním prezidiu, protože jsme museli vyřešit, aby měl prezident dostatečnou péči a hradní kancelář nakonec vyhověla,” zní z policejního prostředí.

Do Lán a zase zpátky

Je 25. říjen a hodiny ukazují 10.00. Sanitka Ústřední vojenské nemocnice vyráží z útrob střešovického areálu. Na třetím nádvoří Pražského hradu visí pět českých vlajek. Na zámku v Lánech se pomalu zavírají brány, za kterými panuje zděšení. Prezident se totiž podle svého okolí zřejmě nakazil koronavirem od své ošetřovatelky, což následně potvrzuje i test, jak prvně popisují zdroje Deníku N.

Zeman se tak po opětovném krátkém pobytu v nemocnici vrátí do lánského sídla o dva dny později. První úkol je jasný: jmenovat premiérem lídra koalice Spolu Petra Fialu. Učiní tak zpoza svého „plexivýklenku“. Právě v něm bude „úřadovat“ následující dva týdny.