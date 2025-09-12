Co získá armáda za čtyři miliardy od České zbrojovky? Až desítky tisíc zbraní, uvádí neveřejný dokument
Česká armáda může od České zbrojovky v následujících pěti letech obdržet více než 20 tisíc zbraní. Plyne to z neveřejného dokumentu ministerstva obrany, jejž má iROZHLAS.cz k dispozici. Kontrakt o dodávkách podepsaly firma a resort ministryně Jany Černochové (ODS) uplynulou středu. V jejím funkčním období zadalo ministerstvo českým firmám zakázky za téměř 200 miliard.
„Česká zbrojovka je naším strategickým partnerem, který se podílel na kompletním přezbrojení armády na moderní ruční palné zbraně v ráži NATO. Pokračující spolupráce s českou firmou, která patří mezi deset největších výrobců těchto zbraní na světě, je zcela logickým krokem,“ uvedla ke smlouvě Černochová (ve sněmovních volbách kandiduje za Spolu).
Kontrakt má hodnotu 4,26 miliardy korun bez DPH, které ale ministerstvo obrany nemusí vyčerpat. Je to maximální možná hranice. Česká zbrojovka na základě smlouvy bude v letech 2025 až 2031 dodávat armádě útočné pušky CZ BREN dvou různých ráží, podvěsné granátomety a pistole CZ P-10.
Ministerstvo ani Česká zbrojovka na rozdíl od finančního objemu zakázky neuvedly, kolik zbraní armáda dostane nebo může dostat. Redakce však získala neveřejný dokument resortu obrany, jenž popisuje podrobnosti obchodu. Firma bude připravená dodat ozbrojeným silám 20 521 zbraní.
Až 6 tisíc zbraní ročně
„Předmětem veřejné zakázky je pořízení ručních zbraní, a to až 9 477 pušek CZ BREN 2 ráže 5,56 x 45 mm (...), 377 podvěsných granátometů CZ GL 40 mm s příslušenstvím, 167 pušek BREN 2 ráže 7,62 x 51 mm (...) a 10 500 pistolí CZ P-10 C 9 x 19 mm. Součástí veřejné zakázky je rovněž sada náhradních dílů a realizace školení,“ stojí v dokumentu.
Pokud je bude potřebovat, ještě letos může armáda obdržet 3500 zbraní. Největší dodávka by se mohla uskutečnit příští rok, kdy firma může ozbrojeným silám doručit až 5907 kusů. Veškeré zbraně by si měla armáda převzít do 30. listopadu 2031, přičemž poslední dva roky by jich pokaždé měla dostat přes tisíc.
„Pořízení zbraní je nezbytné k úplnému dokončení přezbrojení armády ručními palnými zbraněmi a obměně zbraní, jejichž životnost bude postupně končit,“ podotkl k zakázce třetí nejvýše postavený muž tuzemské armády, zástupce náčelníka generálního štábu Pavel Lipka.
Odcházející je generace ručních palných zbraní, které ministerstvo obrany pro vojáky pořizuje už od roku 2009. Pušky BREN 2 se do výzbroje armády dostaly v roce 2016, pistoli CZ P-10 začali vojáci používat o rok později. Resort odebíral zboží od České zbrojovky už v letech 2010 až 2016 a poté 2020 až 2025, celkem za ně uhradilo šest miliard bez DPH.
Zbraně pro obranu území ČR
Jak plyne z dokumentu resortu obrany, pušky, podvěsné granátomety a pistole od České zbrojovky poslouží k vyzbrojení jednotek spadajících pod Velitelství teritoriálních sil včetně aktivních záloh. V takových útvarech slouží vojáci, jejichž hlavním úkolem je bránit přímo území České republiky.
„Pořizované zbraně představují špičkovou moderní základní výzbroj všech vojáků a jsou určené k efektivnímu vedení přímé bojové činnosti v útoku i obraně, jako je ničení živé síly nepřítele, zajištění prostoru a pozic, podpora ostatních bojových činností, střežení a také k osobní obraně,“ uvádí dokument.
Podle materiálu je pořízení těchto zbraní v souladu se současnými cíli výstavby bojových schopností sil NATO, které zahrnují právě zajištění dostatečné palebné síly, mobility a podpory bojové činnosti. „Schopnost provádět pozemní taktické činnosti v operacích s vysokou mobilitou a manévrovatelností,“ zní jeden požadavků.
Dodávky za 177 miliard
Čerstvě podepsaný kontrakt zapadá do snahy ministerstva spolupracovat s tuzemskými zbrojaři. Jak redakci sdělil Karel Čapek z tiskového odboru resortu, ve funkčním období Černochové s nimi ministerstvo uzavřelo dohody o dodávkách zboží za celkem 177 miliard korun.
„U strategických a dalších významných zakázek, které nemohou být zadané českým firmám, protože tyto výrobky nenabízí, klade ministerstvo důraz na zapojení českých podniků. Rozsah této spolupráce, která se pohybuje v řádu desítek miliard korun a která se týká desítek firem, není ve zmíněné částce uveden,“ dodal mluvčí Čapek.
Mezi významné kontrakty s českými firmami tohoto období patří například dohoda o pořízení až 870 těžkých nákladních vozidel Tatra pro posílení logistického zabezpečení armády, dodávka 22 kolových obrněných vozidel TITUS nebo pořízení 24 kolových obrněných vozidel MARS s integrovaným systémem protivzdušné obrany.