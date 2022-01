Farského nahradí v čele poslaneckého klubu Starostů Cogan. Prvním místopředsedou je Vlček

Předsedou poslaneckého klubu Starostů a nezávislých (STAN) se stal Josef Cogan. Vládní hnutí o tom v úterý informovalo v tiskové zprávě. Dosavadní předseda klubu Jan Farský na post rezignoval kvůli půlroční stáži na univerzitě v americkém Oregonu poté, co Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a získal stipendium. Prvním místopředsedou klubu STAN bude po jmenování Petra Gazdíka ministrem školství Lukáš Vlček. Praha 14:21 11. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedou poslaneckého klubu Starostů a nezávislých (STAN) se stal Josef Cogan | Foto: Josef Horázný | Zdroj: ČTK

Dlouholetý starosta města Nová Paka Cogan byl poslancem mezi lety 2010 a 2013, do sněmovny se vrátil po loňských volbách. Dosud byl místopředsedou klubu.

„Je to pro mě obrovská čest, vážím si důvěry našich poslanců. Máme před sebou těžké období a spoustu úkolů. Věřím ale, že budeme pokračovat v práci, ve změně, kterou jsme už započali,“ uvedl v tiskové zprávě.

Prvním místopředsedou klubu se stal Lukáš Vlček. Místopředsedkyněmi klubu STAN zůstávají Věra Kovářová a Michaela Opltová, nově je doplnili Jan Lacina, Viktor Vojtko a Jan Kuchař.

Farský v pondělí oznámil, že pozici šéfa poslanců STAN opustí kvůli půlroční stáži. „Je to pro mě obrovská pocta, ale také jedinečná možnost dál rozvíjet svou profesní dráhu,“ vysvětlil. Stáž konzultoval s předsedou STAN Vítem Rakušanem i premiérem Petrem Fialou (ODS).

„Jsem rád, že mě oba v mém dalším osobním i profesním růstu podpořili,“ podotkl. Ubezpečil, že v případě zásadních hlasování ve sněmovně je připraven kdykoliv přiletět zpět. Při stáži bude posílat poslanecký plat několika neziskovým organizacím.

Podpora Farského

Farský slíbil, že bude schopen přiletět na hlasování, koaličním partnerům i podle předsedy klubu ODS Marka Bendy. „Je to jeho rozhodnutí, my za něj neodpovídáme. Pokud bude schopen dojet, tak nám to stačí. V případě krize to budeme řešit nějakým krizovým způsobem,“ uvedl Benda na tiskové konferenci.

Fiala podle Farského se stáží souhlasil a nežádal, aby kvůli půlroční cestě rezignoval na poslanecký mandát. Fiala stál o to, aby se Farský zúčastnil hlasování o důvěře vládě.

Od premiéra i dalších lidí slyšel Farský doporučení, aby ve sněmovně zůstal, uvedl. „Není to výlet, je to vědecká stáž,“ řekl. Podvodem na voličích by podle něj byla rezignace, ne setrvání ve sněmovně.

Dvaačtyřicetiletý Farský vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. U komise uspěl s projektem, který se zabývá možností transformace 250 let amerického federalismu do plánu pro příští čtvrtstoletí Evropské unie. Gazdík uvedl, že klub STAN bude i na dálku využívat Farského zkušenosti.

Po letošních volbách posílil STAN na 33 poslanců, předtím jich měl jenom šest. Starostové šli do voleb v koalici s Piráty, kteří získali čtyři poslance místo dosavadních 22 poslanců. Piráti si založili vlastní poslanecký klub.

O svém rozhodnutí informoval Farský i Piráty, svůj krok nepovažuje za porušení koaliční dohody s nimi. „Moje náhradnice je od Starostů, stejně jako další čtyři náhradníci, takže rezignace by nezměnila poměr klubů Pirátů a STAN,“ uvedl.