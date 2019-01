Zaštiťují se i společností ČEZ, dávají ale podepsat jiné smlouvy. Inspekce se zaměřila na ‚energetické šmejdy‘

Domácnosti i kontrolní orgány stále trápí takzvaní energetičtí šmejdi. Zástupci zprostředkovatelských firem, kteří obcházejí domácnosti, se třeba zaštiťují státními institucemi. Chová se tak například společnost Centrální výběrová řízení. Při svých kontrolách se na ni teď zaměřila i Česká obchodní inspekce, a to kvůli podezření na klamavou obchodní praktiku. Praha 10:51 22. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od uzavřené smlouvy lze bezplatně odstoupit do čtrnácti dnů, spotřebitelé to ale často nevědí. (Ilustrační foto) | Foto: Free-Photos/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Zkušenost s prodejci má i kolega z Českého rozhlasu Pavel Šuba, který bydlí v rodinném domku v Kladně. Před koncem roku na něj dopoledne zazvonil pracovník společnosti Centrální výběrová řízení.

„Když jsem se podíval z okna, tak mi těsně před oči dal průkazku. Začal mě docela agresivní formou přesvědčovat, že s největší pravděpodobností mám špatně smlouvu s jednotlivými společnostmi, které dodávají energie, a že je potřeba to změnit, protože platí nějaký nový zákon, podle kterého bych měl platit méně peněz,“ vypráví.

Po Pavlovi Šubovi chtěl vidět smlouvy, které se stávajícími dodavateli energií má, aby mu údajně mohl nabídnout výhodnější ceny. „No, bylo mi to hodně podezřelé, takže jsem mu neukázal nic a on vlastně ještě když odcházel, tak posměšně až urážlivě reagoval a naznačoval mi, že jsem hrozně hloupý, že do toho nechci jít,“ myslí si.

Stejně jako na Pavla Šubu zvonil pracovník společnosti také na další sousedy v okolí. Zkušenosti s touto společností má i paní Eliška z Jablonce nad Nisou. Taktika pracovníka ale byla v tomto případě jiná.

„Aby zafixovali cenu elektřiny a plynu, protože určitě vím o tom, že se to bude zdražovat. Tak jsem ho nechala před dveřmi a šla jsem pro SIPO. Ukázala jsem ho a on mi říká: ‚Nojo no, ale vy to nemáte šestimístný, to vám můžou klidně zdražit a já vám můžu zajistit, že ta cena zůstane stejná‘,“ říká paní Eliška, která ale i díky přítomnosti syna odolala.

Stížnosti spotřebitelů

Ne všem se to ale povedlo. Kvůli častým stížnostem spotřebitelů se tak na firmu zaměřila i Česká obchodní inspekce (ČOI) – a to kvůli podezření na klamavou obchodní praktiku, jak vysvětluje mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

„Zatím to ale není uzavřeno. Na ČOI se obrátilo několik spotřebitelů, a dokonce novinář. Ten doložil nahrávku, ze které vyplývá, že společnost, respektive její zástupce tvrdí, že jde o státní firmu, a proto lidem nabízí levnější energie. Jedná se o lživou informaci. Centrální výběrová řízení je klasická firma, kterou vlastní soukromý podnikatel,“ vysvětluje.

Společnosti tak může hrozit až pětimilionová pokuta. Spotřebitelé, kteří chtěli ušetřit a smlouvu se společností podepsali, se obrací třeba i na spotřebitelské centrum dTest. Stěžují si často na podvod a sankce, které od nich firma při odstoupení od smlouvy vymáhá, nebo na to, že jim v žádosti o odstoupení nevyhoví.

„Podomní prodejci se snaží spotřebitele odradit od rušení smluv tučnými pokutami. Nic platit nemusí. Zákon jim garantuje zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce. Od uzavřené smlouvy o účasti v aukci jde bezplatně odstoupit do čtrnácti dnů. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc, protože jinak ji vzhledem k velmi obecné formulaci může aukční společnost zneužít v rozporu s přáním spotřebitele,“ říká právník dTestu Lukáš Zelený.

Společnost obvinění odmítá

Podle majitele společnosti Centrální výběrová řízení Vlastimila Zimáka jde ale o pochybení jednotlivých pracovníků. Podomních prodejců má jeho společnost 350, denně uzavřou s lidmi zhruba 400 smluv. Navíc všichni prodejci podle Zimáka procházejí intenzivním školením. Majitel firmy odmítá i sankce za odstoupení od smlouvy.

„Jestli jsou takovéto případy, tak je to naprosto v rozporu s tím, jak by se měli chovat. Pro mě je to poměrně zarážející informace. My jsme ČOI poskytli vše, co si dožádala a to myslím ještě v nadstandardní formě a otevřenosti. Případy jsme s nimi prozkoumali. ČOI posuzovala vhodnost nebo nezávadnost našeho produktu, kde neshledali jakékoliv pochybení,“ podotýká.

S tím ale Česká obchodní inspekce zásadně nesouhlasí. „ČOI rozhodně neposuzovala žádnou vhodnost produktu, jediná spolupráce, pokud se to tak dá nazvat, je vedení správního řízení s podezření na nekalou obchodní praktiku. Navíc ČOI má další postoupení od policie, které směřuje právě proti společnosti Centrální výběrová řízení, a tomu se bude aktuálně věnovat,“ oponuje Fröhlich.

Právě zprostředkovatelské společnosti, které navštěvují lidi doma a nabízejí jim tendr na levnějšího dodavatele, jsou v současné době velkým problémem. To potvrzují i výsledky historicky první mimořádné celostátní kontrolní akce zaměřené na nabídku a poskytování služeb v oblasti uzavírání smluv o dodávkách energií.

Záštita velkých firem

U patnácti z osmnácti kontrol zjistili inspektoři pochybení. Zprostředkovatelé se navíc často zaštítí i velkými firmami, jako je třeba ČEZ, jak potvrzuje mluvčí energetické firmy Roman Gazdík.

„Jdeme vám jenom zkontrolovat fakturu, jdeme odečíst elektroměr, jdeme doplnit jen nějaké informace za ČEZ, teď nám to tady podepište, že jsme tady byli - a potom tady ten zákazník podepisuje něco, co se týká ČEZu a jeho smlouvy s ČEZem, ale ve skutečnosti to tak není,“ popisuje chování zprostředkovatelů Gazdík. Často tak lidé podepíší zprostředkovatelům smlouvy na výběr nového, údajně levnějšího dodavatele.

Ti, kdo chtějí skutečně ušetřit, můžou využít třeba kalkulačku na stránkách Energetického regulačního úřadu a následně v klidu oslovit jednotlivé dodavatele nebo zprostředkovatele.