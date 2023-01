COVID 2023: Koronavirus se může stát sezonní nákazou. Čína je ale ideální pro vznik nové mutace

Pokud se neobjeví nové varianty koronaviru, může být rok 2023 v Česku poprvé po třech letech klidný. Covid se možná zařadí mezi sezonní nemoci, které budou ohrožovat jen rizikové neočkované pacienty. A mohou se objevit i slizniční vakcíny. Pozornost světa se ale opět upíná do Číny, odkud se virus rozšířil. Hlásí totiž nejvyšší denní přírůstky nakažených od začátku pandemie. Jaký bude nadcházející rok s covidem? Pro iROZHLAS předpovídá 10 expertů. Praha 6:40 2. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Animace viru SARS-CoV-2 | Zdroj: Profimedia

„Doufejme, že těžkých případů covidu bude dále ubývat. Covid se pak postupně zařadí mezi respirační onemocnění, které bude ohrožovat jen ty rizikové neočkované pacienty,“ říká v predikci pro nadcházející rok epidemiolog IKEM Petr Smejkal.

Epidemiolog Rastislav Maďar dodává, že koronavirus tu bude dál a v chladných obdobích počet nakažených stoupne:

„Současný výskyt covidu s chřipkou a RS viry bude kulminovat v období leden-únor. Následně by mohla být zrušená povinná covidová izolace a tím by se tato nemoc zařadila mezi ostatní sezonní respirační nákazy, sice s celoročním výskytem ale s výrazným nárůstem nakažených v chladném období.“

A podobně to vidí i virolog Pavel Plevka. „Předpokládám, že v České republice bude situace klidná, přestože SARS-CoV-2 bude i nadále v populaci rozšířený. Myslím si, že bude možné ustoupit od povinných izolací infikovaných," odhaduje možný vývoj v roce 2023.

Nebezpečí z Číny

Také podle epidemiologa Romana Prymuly by rok 2023 mohl být konečně klidný: „Kdybychom v současné době předpokládali, že tady budou jenom varianty omikron a subvarianty omikronu, tak by příští rok proběhl v relativním klidu.“

Zároveň ale upozorňuje, že nás může trochu znervózňovat situace v Číně. „Hypoteticky může vzniknout nějaká nová varianta nebo subvarianta, která může být závažnější než ty předcházející,“ doplňuje Prymula.

Čínu vidí jako rizikovou i virolog Libor Grubhoffer. Totalitní země jako Čína, Rusko nebo Severní Korea totiž podle něj nehlásí aktuální a věrohodné epidemiologické údaje.

„Čínu lze považovat za obrovské pandemické riziko pro celý zbytek světa, neboť právě v těchto týdnech šplhají hodnoty nakažených do rekordních výšin, předpokládá se až 800 milionů nakažených, což je 10 % všech lidí na naší planetě. Mizerné vakcíny čínské provenience a nízká proočkovanost spolu se strategií nulové tolerance bránící postupnému promořování jsou dvě okolnosti, které dostaly Čínu a potažmo celý svět do velikého rizika,“ přibližuje.

A upozorňuje, že Čína je momentálně ideálním regionem pro vznik nové mnohem nebezpečnější varianty.

Posílená imunita očkováním a proděláním nemoci navíc může v budoucnu klesat. „Postupně klesající imunita po očkování i prodělání nemoci povede pravděpodobně ke zvýšené vnímavosti populace k případným dalším vlnám. Je spíše nepravděpodobné, že bychom u nás znovu viděli dramatické dopady z prvních měsíců pandemie covidu, ale nevylučoval bych významné dopady na zdraví lidí,“ upozorňuje biochemik Jan Trnka.

Podle Ladislava Duška, šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky, je ale velmi málo pravděpodobné, že by se objevila jiná varianta koronaviru. „S každým dnem klesá pravděpodobnost, že by došlo k prudkému zvratu a že by tu nyní dominantní variantu začala vytěsňovat jiná,“ podotýká.

Nové vakcíny?

Viroložka Ruth Tachezy ještě varuje před dlouhotrvajícími zdravotními problémy po covidu. „Určitě více a více pocítíme důsledky odložené zdravotní péče a komplikací tzv. dlouhého covidu,“ míní.

„Pandemie není zcela za námi a sledování cirkulace a změn viru je nadále velmi důležité,“ doplňuje Tachezy.

A imunolog Václav Hořejší ve své předpovědi pro rok 2023 zmiňuje nové vakcíny:

„Je naděje, že během příštího roku bude vyvinuta nová generace vakcín (takzvaných slizničních), které budou bránit i infekci, nejen těžkému průběhu onemocnění.“

Imunolog Zdeněk Hel pak apeluje na zodpovědnost každého člověka, to by podle něj mělo být nejdůležitější poučení ze současné epidemie.

„Věda poskytuje prostředky a ukazuje cestu, nemůže ale pomoci, pokud nebude správně aplikována. Odpovědnost, vzájemná úcta, a soucit s bližním – to jsou nikdy nekončící úkoly pro každého z nás,“ uzavírá.

Jaký bude rok 2023 s covidem?

Server iROZHLAS.cz se v anketě odborníků ptal, jaký bude rok 2023 s covidem. Odpověděla desítka z nich.

Ladislav Dušek

ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky

Ladislav Dušek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do příštího roku, pokud se nestane něco, co už je teď poměrně velmi málo pravděpodobné, a to je, že by tuto variantu tady začala velmi rychle vytěsňovat nějaká úplně jiná varianta koronaviru. A pokud tady zůstanou dominantní varianty, které tady nyní máme, tak bych očekával, že už to žádný velký zdravotní dopad mít na začátku roku nebude.

A pokud bude zdravotní dopad takový, jaký vidíme teď, tak si myslím, že někdy na přelomu března a dubna - protože pro respirační onemocnění budou ještě zcela jistě krizové měsíce leden a únor - budeme v situaci kdy bude možné v zásadě konstatovat, že se koronavirus zařadil do spektra respiračních nemocí, proti kterým se bude pravidelně sezonně očkovat a které nebudeme muset sledovat tak, jak to zatím stále ještě děláme doteď.

Musím tedy říct takové opatrné: Pokud tady zůstane dominantní varianta, která je tady dominantní nyní. Ale s každým dnem klesá pravděpodobnost, že by došlo k nějakému ještě prudkému zvratu a že by tu variantu začala vytěsňovat nějaká jiná.

Libor Grubhoffer

biochemik, virolog

Libor Grubhoffer | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Odpověď na tuto otázku do značné míry závisí od vývoje pandemie v zemích, jakými jsou Čína, Rusko a Severní Korea. Ne náhodou jsou to všechno totalitní nedemokratické země, jejichž další vývoj i v oblasti strategií boje s pandemií závisí od rozmarů jejich vůdců. Typicky Čína a strategie nulové tolerance bránící postupnému promořování lidské společnosti a potažmo budování kolektivní imunity nezbytné k moderování vztahu nového čínského koronaviru a vnímavých lidských jedinců.

Pro další vývoj pandemie covidu-19 v novém roce 2023 bude ještě důležité posilovat kolektivní imunitu očkováním vakcínami aktualizovanými na nové a dominující podvarianty omikronu, bedlivé sledování pandemické situace v Číně a ideálně hermetické uzavření se před Čínou, Ruskem a Severní Koreou, případně dalšími rizikovými zeměmi.

Pokud se podaří chránit před kontinentální Čínou, nevidím žádný větší problém s opatřeními proti vzedmutí nové zimní pandemické vlny.

Zdeněk Hel

imunolog, biochemik

Zdeněk Hel | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Jsem zcela přesvědčen, že bylo plně v silách České republiky omezit celkový počet úmrtí s covidem-19 pod 15 tisíc. V současné době je 42 tisíc potvrzených úmrtí, skutečné číslo je bohužel vyšší než 46 tisíc.

V budoucnosti nás čekají pandemie, které budou mnohem vážnější a nebezpečnější, nežli covid-19. Dlouhodobě největším nebezpečím jsou epidemie ptačí chřipky. Mohou se ale objevit i nová, dosud nepoznaná nebezpečí.

Nejdůležitějším poučením ze současné epidemie by měla být zvýšená schopnost společnosti odolávat těmto budoucím nebezpečím, a to především na základě osobní zodpovědnosti každého občana.

Věda poskytuje prostředky a ukazuje cestu, nemůže ale pomoci, pokud nebude správně aplikována. Odpovědnost, vzájemná úcta, a soucit s bližním – to jsou nikdy nekončící úkoly pro každého z nás.

Václav Hořejší

imunolog, mikrobiolog, biochemik

Václav Hořejší | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je jasné, že virus v populaci zůstává, protože stávající vakcíny sice dobře chrání proti vážnému průběhu onemocnění, ale jen částečně proti relativně neškodné infekci sliznic dýchacího traktu, a tedy málo braní šíření viru. To ale může do určité míry byt i výhodné - pokud se v nynějším stavu dobré imunity infikujeme virem (a ve velké většině případů se o tom ani nedozvíme), dále si tu imunitu posílíme.

Existuje naděje, že během příštího roku bude vyvinuta nova generace vakcín (tzv. slizničních), které budou bránit i infekci, nejen těžkému průběhu onemocnění.

Rastislav Maďar

epidemiolog

Rastislav Maďar | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Současný výskyt covidu s chřipkou a RS viry bude kulminovat v období leden-únor. Následně by mohla být zrušená povinná covidová izolace a tím by se tato nemoc zařadila mezi ostatní sezónní respirační nákazy, sice s celoročním výskytem ale s výrazným nárůstem nakažených v chladném období. Očkování by mělo probíhat vždy na podzim a to společnou mRNA vakcínou proti chřipce a covidu jedním vpichem.

I nadále budou přicházet nové infekčnější subvarianty omikronu, které by ale už neměly vést k zahlcení jednotek intenzivní péče. Budou se však nadále vyznačovat schopností vyhnout se částečně existující imunitě, tedy neutralizujícím protilátkám, a to i po jiné předchozí omikronové nákaze.

Přijímání plošných protiepidemických opatření by však v roce 2023 už nemělo být nutné.

Pavel Plevka

virolog

Pavel Plevka | Zdroj: Profimedia/MAFRA

Předpokládám, že v České republice bude situace klidná, přestože SARS-CoV-2 bude i nadále v populaci rozšířený. Myslím si, že bude možné ustoupit od povinných izolací infikovaných.

Závažnější důsledky může mít covid-19 v Číně, kde nyní rozvolňují karanténní opatření. Většina lidí v Číně nemá imunitu proti SARS-CoV-2, protože nebyli infikováni ani dostatečně očkováni. Vzhledem k relativně velkému podílu starších lidí v čínské populaci může covid-19 působit potíže místnímu zdravotnímu systému.

Roman Prymula

epidemiolog

Roman Prymula | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Kdybychom v současné době předpokládali, že tady budou jenom varianty omikron a subvarianty omikronu, tak by příští rok proběhl v relativním klidu. Nás může trochu znervózňovat situace v Číně, kde je vidět, že populace, která byla naprosto panenská, nebyla v minulosti vystavena díky obrovsky tvrdým plošným opatřením žádným virům, tak teď se dostává do obrovské zátěže právě variantou omikronu, který se tam naprosto exponenciálně šíří.

A vzhledem k těm obrovským počtům obyvatel a rychlosti šíření může hypoteticky vzniknout nová varianta nebo subvarianta, která může být závažnější než ty předcházející. Ale věřme, že se to nestane a že ten příští rok bude podstatně klidnější než ty roky předcházející. A v podstatě se covid-19 stane běžným onemocněním, běžné respirační onemocnění to ale nikdy nebude. Covid-19 je onemocnění, které postihuje mnohem více systémů, nejenom systém respirační.

Petr Smejkal

epidemiolog

Petr Smejkal | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Doufejme, že těžkých případů covidu bude dále ubývat. Covid se pak postupně zařadí mezi respirační onemocnění, které bude ohrožovat jen ty rizikové neočkované pacienty, a doufejme, že k očkování dalšími posilujícími dávkami budeme též v budoucnu vyzývat třeba jen ty rizikové pacienty.

Otázkou zbývá, zdali tento příznivý trend nenaruší nová varianta/mutace viru, třeba opět z Číny. Doufejme, že už ne.

Ruth Tachezy

viroložka

Ruth Tachezy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Doufám, že velké změny již ve vývoji viru neuvidíme, i když vyloučit tuto možnost nemůžeme. Nicméně určitě více a více pocítíme důsledky odložené zdravotní péče a komplikací tzv. dlouhého covidu. Stále bude však platit, že virus může smrtelně zasáhnout citlivé jedince a tedy vakcinace bude stále velmi důležitá. Uvidíme, zda se podaří vyvinout vakcíny, jejichž účinnost bude delší, případně takové, které pomohou zabránit infekci, nejen těžkému průběhu onemocnění.

Pandemie není zcela za námi a sledování cirkulace a změn viru je nadále velmi důležité. Věřím, že zkušenost s pandemií SARS-CoV-2 přinese některé pozitivní změny. V rámci vědecké komunity byla rozhodně nastartována řada aktivit, které by měly vést k lepší připravenosti na případné další hrozby podobného typu.

Jan Trnka

biochemik

Jan Trnka | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

To samozřejmě nevíme. Probíhající exploze infekcí v Číně může kromě dalšího ochromení globální ekonomiky přinést také nové varianty viru. Postupně klesající imunita po očkování i prodělání nemoci povede pravděpodobně ke zvýšené vnímavosti populace k případným dalším vlnám. Je spíše nepravděpodobné, že bychom u nás znovu viděli dramatické dopady z prvních měsíců pandemie covidu, ale nevylučoval bych významné dopady na zdraví lidí (čehož jsou koneckonců schopná i jiná respirační onemocnění).

Jak chránit sebe i ostatní, víme: očkujme se, kde to je možné, jsme-li nemocní, zůstaňme doma do vyléčení a pokud to nejde, vezměme si aspoň ze solidarity s ostatními do tramvaje respirátor.

