Česko eviduje za pátek 233 nových případů covid-19. Reprodukční číslo kleslo na 1,18

Za pátek přibylo v Česku 233 potvrzených případů onemocnění covid-19. Bylo to o 49 méně než ve stejný den předchozího týdne. V mezitýdenním srovnání klesají počty nových případů třetí den v řadě. V přepočtu na 100 000 obyvatel připadá v Česku necelých 15 nově nakažených za posledních sedm dní. Praha 9:33 17. 7. 2021 (Aktualizováno: 9:49 17. 7. 2021)

Pátečních 233 nových případů byl druhý nejnižší počet v tomto týdnu. O pět případů méně přibylo do statistik ve čtvrtek. Naopak maximem bylo úterních 316 nakažených. Bylo to poprvé za více než měsíc, kdy denní počet potvrzených případů přesáhl 300. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Nejhorší situace je už několik dní v Praze, kde za uplynulý týden připadá na 100 000 obyvatel 40 nakažených. V Plzeňském kraji je to necelých 34 případů, ve středních Čechách pak 22. Pod hodnotou deset je indikační číslo v devíti krajích. Nejlepší situace je v Karlovarském kraji, kde je incidence 4,4.

Na úrovni okresů se onemocnění nejvíc šíří na Plzeňsku. V okrese Plzeň-sever hygienici evidují za poslední týden téměř 60 nových případů na 100 000 obyvatel a v Plzni necelých 44. Následuje hlavní město se 40 případy a okres Praha-západ s necelými 39 případy na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní.

Celorepublikové incidenční číslo k pátku mírně kleslo na necelých 15 nově odhalených případů covidu za posledních sedm dní. Představovalo to mírný pokles o proti čtvrtku, kdy mělo incidenční číslo hodnotu 15,3.

Mírný pokles vykazuje také reprodukční číslo. K sobotě oproti předchozímu dni mírně kleslo z 1,25 na necelých 1,18. Nad hodnotou jedna, která ukazuje na zrychlování šíření epidemie, je od konce června.

V nemocnicích bylo k pátku 30 lidí s nákazou covid-19, stejně jako ve čtvrtek. V těžkém stavu bylo šest pacientů, počet vážných případů tak rovněž stagnoval.

Laboratoře v pátek provedly téměř 143 600 testů, o 12 200 více než před týdnem. Pozitivita u preventivně testovaných lidí v mezitýdenním srovnání klesla z 0,1 na 0,09 procenta. V případě diagnostických testů, které podstupují třeba lidé vykazující příznaky, se snížila z 1,44 na 1,04 procenta. U epidemiologické indikace testů, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, činil podíl pozitivních tento pátek 0,2 procenta, zatímco o týden dříve 0,38 procenta.

Od začátku epidemie loni v březnu se v Česku novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo 1 670 823 lidí. Vyléčilo se dosud 1 637 717 lidí. S nákazou covid-19 naopak zemřelo 30 336 lidí. Za poslední týden ministerstvo eviduje jednu oběť.

Zdravotníci v pátek aplikovali přes 92 000 dávek vakcíny proti covidu, asi o 1400 méně než ve čtvrtek. Od začátku vakcinace podali více než 9,4 milionu dávek vakcíny. Ukončené očkování má v zemi přes 4,1 milionu lidí.

Na začátku tohoto týdne se v Česku otevřela první dvě očkovací centra pro lidi bez registrace, a to v nákupním centru na pražském Chodově a na hlavním nádraží. Příští týden ve středu k nim přibudou další dvě místa, a to v nákupních centrech Karolina v Ostravě a Olympia v Brně.