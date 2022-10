Dušek: Epidemie covidu-19 sílí v Česku i v Evropě. Těžký průběh nemoci je ale zatím málo četný

Epidemie covidu-19 v České republice sílí. Společně s příchodem podzimní vlny respiračních nákaz můžeme podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška očekávat vrchol počtu nakažených v druhé polovině října a v listopadu. Počet případů těžkého průběhu zůstává díky vysoké proočkovanosti rizikové populace nízký. Rozhovor Praha 17:54 7. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Určitou pokoru k tomu vývoji pandemie musíme pořád mít,“ říká Ladislav Dušek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaké jsou aktuální informace k situaci kolem covidu-19?

V tuto chvíli epidemie covid-19 naprosto nepochybně sílí. Co do počtu nákaz není Česko v Evropě žádnou výjimkou. Tím, jak vstupujeme do období respiračních nákaz, tak samozřejmě i počet nakažených nevyhnutelně poroste. Vrchol tohoto nárůstu se očekává někdy přibližně v druhé polovině října a v listopadu.

Počty nově potvrzených případů jsou hlavně z indikovaných testů, což bývají v drtivé většině symptomatičtí lidé. V pracovních dnech se dostáváme k pěti až šesti tisícům případů denně, což znamená, že v populaci může být v tuto chvíli až trojnásobek nakažených. Ti jsou třeba asymptomatičtí, nebo zůstanou doma, nejdou na test a vyleží to.

V uplynulém týdnu testy odhalily 19 200 případů covidu. Hospitalizovaných je nejvíce od dubna Číst článek

Co není úplně příjemná zpráva, roste počet hospitalizovaných pacientů. Celkový počet hospitalizací se dostává ke dvěma tisícům na celou republiku. V pracovních dnech jsou v republikovém průměru příjmy v nemocnicích nad 200 až 250 pacientů denně. V regionech, které mají omezenou lůžkovou kapacitu, může celkový počet vést k restrukturalizaci lůžek. Tyto signály z nemocnic už začínáme mít.

Vyvažuje to zatím relativně dobrá zpráva, že drtivá většina těch hospitalizací jsou poměrně krátkodobé. Daří se je dořešit bez pomoci vysoce intenzivní péče. Na jednotkách intenzivní péče máme na celou republiku zhruba 80 až 90 pacientů. Umělou plicní ventilaci potřebuje zatím relativně málo nemocných – kolem 20 pacientů denně.

Toto je zatím zvládnutelné a je evidentně vidět, že populace není vůči stávající variantě viru imunitně naivní. Řadě z nich se průběh nákazy daří zvládnout bez toho, aby se zvrhl do nějakého těžkého průběhu.

Říkal jste, že vrchol můžeme očekávat v druhé půlce října a na začátku listopadu. Máte predikci, o jakých číslech se tu bavíme?

Virus může samozřejmě růst velmi významně. Než ale uvádět nějaká čísla si spíš řekněme, kdy by mohl začít být problém s provozem nemocnic. To by zcela jistě nastalo, pokud by těch hospitalizací v jednom dni začalo být více než 5000 na celou republiku.

U jednotek intenzivní péče je současná kapacita kolem jednoho tisíce lidí, kteří potřebují vysoce specializovanou a intenzivní péči. Umělou plicní ventilaci může mít 300 až 400 pacientů, ale to zatím nehrozí. Evidentně se zatím nákaza vyvíjí tak, že těžký průběh je poměrně málo četný. Rizikovost zatím nevzrostla, což je zásluha i vysoké proočkovanosti zranitelné populace, která je přes 90 procent.

Všimněte si, že neustále používám slovo zatím, protože určitou pokoru k tomu vývoji musíme pořád mít.