‚Křičela, nač je očkování, teď je na ventilátoru.‘ Lékaři z nemocnice ve Slaném popsali boj s covidem

„Naštvaní jsme hodně,“ pokyvuje hlavou vedoucí lékař covidového oddělení, intenzivista Tomáš Drasnar. „Neočkovaní mají špatný průběh, často končí na vysokoprůtokovém kyslíku. Před půl hodinou jsme intubovali paní, která sem přišla, vykřikujíc, nač je očkování, že ona s tím nesouhlasí. Že ani nesouhlasí, abychom jí dávali kyslík. V tuhle chvíli je na ventilátoru a je možné, že za den za dva už tady nebude.“

Vysoký lékař se rozhlíží po oddělení, které je zavalené množstvím různých krabic a přístrojů, které budou brzy potřeba.

Pacienti infikovaní covidem leží na pokojích, které jsou oddělené od chodby jednou provizorní přepážkou navíc, aby měl ošetřující personál bezpečný prostor pro práci. Na čtyřce se otevírají dveře a sanitářka podává sestře materiál.

„Ta zmiňovaná pacientka je sedmdesátnice, ale poslední příjmy je jedna madam ročník 73, říkám to správně?“ Intenzivista zaváhá a podívá se na sestru. „Jedna je ročník 72 a druhá 76,“ upřesňuje sestra. „Tak to vidíte, čtyřicátnice, bez očkování.“

Na oddělení je rušno, personál kmitá bez zastávky a na sesterně zrovna technik v civilním oblečení něco ukazuje na monitoru. „To máme nové, tady se budou promítat hodnoty z přístrojů u jednotlivých lůžek,“ vysvětluje Tomáš Drasnar.

,Máme vztek, je to beznaděj.‘

Vedle něj stojí světlovlasá žena, která na interně pracuje jako staniční sestra sedmnáct let, Jitka Kasinová. „Máme vztek, je to beznaděj, nemůžete proti tomu vůbec nic dělat. Když ti lidé přijdou, musíme se o ně postarat. Ale máme, co dělat se prostě ovládnout. Hlavně je to zbytečné, kdyby byli naočkovaní, tak tady nemusí být.“

Staniční sestra se hořce pousměje a pochválí své kolegyně, díky kterým psychický nápor na oddělení zvládají. „Já samozřejmě vím, že je to jejich rozhodnutí, nenechat se očkovat, ale pak tady zabírají místo ostatním pacientům, kteří nemají covid a potřebují jiný druh péče.“

Na covidovém oddělení leží i necelá čtvrtina pacientů, kteří jsou očkovaní. Podle vedoucího lékaře Tomáše Drasnara jde o seniory, kteří dostali vakcínu na jaře, a kvůli věku jim poklesla hladina protilátek.

„Máme to otestované, je to pravda. Mají oboustranný zápal plic a v drtivé většině skončí na kyslíku do nosu nebo s maskou, ale dostanou se z toho. A pokud ne, tak to je kvůli přidruženým nemocem nebo kvůli stáří.“

Oběti předchozí vlny

Při předchozí velké epidemické vlně na přelomu zimy a jara postupně přijali ve Slaném osm set pacientů a zhruba pětina z nich zemřela. „Nevíme, co nás čeká o víkendu. Můžeme přijmout jednoho člověka, ale klidně nám můžou poslat z urgentního příjmu deset pacientů.“

Nemocnice ve Slaném počítá s tím, že pacientů bude přibývat velmi rychle. Její ředitel Štěpán Votoček působí dost ustaraně. „Bohužel ta celostátní čísla jsou ještě horší, než předpokládaný nejhorší scénář. Takže se obávám, že se tomu nevyhneme.“