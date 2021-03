Poprvé včas? Pojišťovny v předstihu vybírají, kdo rozveze vakcínu od firmy Johnson & Johnson

Česko možná vybere distributora další vakcíny proti koronaviru ještě před jejím schválením unijními úřady, zjistil Radiožurnál. Výběrové řízení na rozvoz očkovací látky od firmy Johnson & Johnson už běží, Evropská léková agentura přitom její schvalování bude řešit nejdříve ve čtvrtek. Praha 7:32 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít vakcína od firmy Johnson & Johnson | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Informaci o zahájení výběrového řízení na distributora další vakcíny potvrdil Svaz zdravotních pojišťoven i ministerstvo zdravotnictví. Oslovené firmy mohou své nabídky zasílat do pondělního poledne.

„Na základě nabídek bude obratem vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou,“ řekla Radiožurnálu mluvčí ministerstva Barbora Peterová. Podle ní pojišťovny kontaktovaly potenciální dodavatele už na konci února, minulé pondělí s nimi poprvé jednaly. Oslovení potvrdila například společnost Avenier.

„Pojišťovny od výrobce získaly dostatečné informace, aby mohly zadávací dokumentaci, respektive výzvy k JŘBU (jednacímu řízení bez uveřejnění, pozn. red.) na zajištění distribuce připravit s předstihem,“ vysvětlil výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.

Pojišťovny by tak mohly vůbec poprvé vybrat distributora na vakcínu proti koronaviru ještě předtím, než Evropská léková agentura očkovací látku doporučí ke schválení Evropské komisi. K tomu by mělo dojít nejdřív ve čtvrtek. Vítěze předchozích výběrových řízení stihly pojišťovny oznámit vždy maximálně do druhého dne od obdržení nabídek.

Dvakrát pozdě U očkovacích látek od společností Moderna a AstraZeneca pojišťovny vybraly distributora až poté, co do Česka dorazily první vakcíny. Ministerstvo zdravotnictví tak muselo o provizorní rozvoz vakcín opakovaně požádat jednoho ze zavedených distributorů bez soutěže. Svaz zdravotních pojišťoven prý nemůže zahájit výběrové řízení, dokud nezná „alespoň elementární informace k dané vakcíně“. To se týká nejenom přepravních podmínek ale taky objemů dodávek a míst doručení. Asociace velkodistributorů léčiv kritizovala už dříve vládu za to, že se výběrovým řízením dopředu podrobněji nevěnovala.

„Následně běží lhůta 14 dní, kdy mají ostatní uchazeči právo na podání nabídek,“ dodala Peterová s tím, že při předcházejících dvou výběrových řízení se firmy usilující o rozvoz vakcín AstraZeneca i Moderna tohoto práva před uplynutím lhůty vzdaly.

Očkovat budou praktici

Česko má v tuto chvíli objednané od firmy Johnson & Johnson dva miliony vakcín pro stejný počet lidí. Očkovací látka je totiž jednodávková. Ministerstvo zdravotnictví zatím nemá potvrzené, kdy přesně by mohly v případě schválení unijními úřady první dávky do Česka dorazit, počítá ale s tím, že v dubnu bude mít od firmy Johnson & Johnson k dispozici asi 185 tisíc dávek vakcín.

Očkovat s nimi mají alespoň ze začátku výhradně praktičtí lékaři. „Sami si budou objednávat potřebné množství. Distribuce bude probíhat přímo k praktickému lékaři,“ popsala mluvčí resortu zdravotnictví Barbora Peterová.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka tento nápad vítá. „Je to signál, že se budeme blížit normálním poměrům. Nebude tam do toho z boku vstupovat krajský koordinátor pro očkování, který teď u AstraZenecy má možnost vakcínu stáhnout pro krajská očkovací centra. Takže je to dobře,“ řekl Šonka Radiožurnálu.

Pro praktiky je prý tento postup příslibem, že v dubnu budou mít už v ordinacích očkovacích látek dostatek. V březnu si stát převezme asi milion vakcín, v dubnu by jich do Česka mohl dorazit víc než dvojnásobek.