Otázky a odpovědi k čestnému prohlášení: Stačí i hliněná tabulka, odpovídá právník

Momentálně stačí k návštěvě služeb, jako jsou kadeřnictví, restaurace nebo například fitness centra, buďto předložení oficiálního potvrzení o testování na covid 19, nebo čestného prohlášení o negativním výsledku antigenního testu, který jste si udělali doma sami. Co všechno musí takové prohlášení obsahovat a jakou má mít formu, vysvětlil pro server iROZHLAS.cz advokát Ondřej Preuss. Praha 11:54 16. června 2021

Existuje konkrétní vzor, jak by mělo čestné prohlášení vypadat?

„Obecně žádný konkrétní vzor čestného prohlášení není. Toto prohlášení slouží jako důkazní prostředek v případě přezkumu skutečnosti, kterou jím prohlašujete. To znamená, že by mělo obsahovat všechno, co vyjasní situaci. V případě antigenního testování by mělo čestné prohlášení obsahovat jméno a příjmení osoby, která jej píše, datum, kdy prohlášení učinila, a výsledek samotného testu,“ říká Preuss a dodává, že není na škodu uvést i typ antigenního testu, který použijete, společně s vaším bydlištěm a datem narození. Tyto údaje sice nejsou povinné, ale usnadní vaši identifikaci a utvrdí pravdivost vašeho tvrzení.

Většinou domluva Z informací, které serveru iROZHLAS.CZ poskytlo Policejní prezidium České republiky vyplývá, že valnou část přestupků spojených s porušením nařízení vlády ohledně epidemie koronaviru policisté řeší domluvou. V květnu začala vláda s postupným rozvolňováním protiepidemických opatření. To se mimo jiné týkalo i opětovného otevření služeb. Právě zákazníci služeb musí v případě kontroly, kterou provádí hygienici a policisté, po vyzvání předložit buďto potvrzení o negativním výsledku testování proti viru covid 19 z oficiálního odběrového místa, nebo odevzdat čestné prohlášení, že test provedli sami.

Na čem má být čestné prohlášení napsané?

Co se týče podkladu, na kterém má čestné prohlášení být, není žádné konkrétní omezení. „Pokud máte čas a vůli, čestné prohlášení můžete, s nadsázkou, napsat i na hliněnou tabulku,“ informuje Preuss.

Jak postupovat při kontrole vašeho prohlášení hygieniky nebo policií?

Stačí předložit samotné čestné prohlášení. „Předložení použitého testu by zvýšilo v případě nějakého správního řízení důkazní průkaznost, ale v praxi se nepočítá s tím, že by jej po vás při kontrole někdo vyžadoval,“ objasňuje advokát a podotýká, že zbytečná je i fotografie s výsledkem samotestu, protože nelze prokázat, že se jedná konkrétně o váš test.

Co vám hrozí, pokud nepředložíte potvrzení o testování nebo čestné prohlášení?

V případě nepředložení čestného prohlášení, jeho úmyslného zfalšování nebo předložení testem nepodloženého prohlášení vám hrozí v momentě kontroly a zjištění této okolnosti pokuta na místě až 10 000 korun nebo zahájení správního řízení.

Vzor čestného prohlášení: