V sobotu přibylo 14 402 nakažených, je to nejvyšší nárůst ve volném dni za celou epidemii

V sobotu přibylo v Česku 14 402 potvrzených případů covidu-19. Je to nejvyšší přírůstek ve volném dni za celou dobu epidemie. Proti minulé sobotě je to nárůst o více než pět tisíc nakažených. Takzvané incidenční číslo opět vzrostlo na nové maximum. K neděli připadá na 100 tisíc obyvatel v posledních sedmi dnech 978 nakažených, téměř o 50 více než v sobotu. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Aktualizováno Praha 6:21 21. 11. 2021 (Aktualizováno: 6:25 21. 11. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít