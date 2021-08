Epidemiolog Beran: Musíme se naučit s koronavirem žít, testy ve školách můžou stát miliony korun

Školy už dostaly od ministerstva manuál pro návrat dětí do lavic. V plánu je trojí testování žáků, o dalším postupu se rozhodne podle výsledků. Pokud se v jednom okrese odhalí přes 25 pozitivních případů na sto tisíc provedených testů, budou tamní školáci podstupovat opakované testy až do konce měsíce. Praha 18:20 19. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Berana nestačí jen zjistit, kolik dětí je pozitivních, ale dopátrat se také toho, jaké riziko představují pro zbytek populace (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Z hlediska ministerstva zdravotnictví je to v podstatě screeningové šetření, které má ukázat, jaká je nálož v populaci u dětí,“ vysvětluje ministr školství za ANO Robert Plaga.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jiří Beran: Vize testování ve školách je nedotažená. Povede ke zbytečnému vyhazování milionů

Jako přínosnou změnu vnímá to, že pozitivita na koronavirus už neodsoudí k distanční výuce na dva týdny celou třídu. O vytipování rizikových kontaktů v nejbližším okolí nakaženého žáka se nově postará hygiena a místo izolace bude nutné pouze vyčkat na výsledek přetestování.

Podle ředitele Centra očkování a cestovní medicíny Hradec Králové Jiřího Berana je myšlenka screeningu při začátku školního roku smysluplná. „Nepozdává se mi ale, že když bude dvacet pozitivních dětí na sto tisíc testů, tak to bude znamenat další testování.“

A připomíná, že v jednom ročníku devítileté školní docházky je v celé zemi asi sto tisíc dětí: „Takže to znamená, že pokud v České republice bude z desetimilionové populace pozitivně testováno 200 dětí ve věku do patnácti let, bude se pořád testovat.“

Beran: Jaké představují děti riziko?

Epidemiologové, kteří plán návratu do škol v tomto ohledu připravili, skončí v půli cesty, domnívá se Beran.

Je totiž přesvědčen, že nestačí jen zjistit, kolik dětí je pozitivních, ale dopátrat se také toho, jaké riziko představují pro zbytek populace – tedy kolik dalších lidí mohou potenciálně nakazit.

„Pokud se ukáže, že reprodukční číslo je do 0,7, tak nemá smysl vydávat miliony na testování dětí ve školách. Musíme se konečně připravit na to, že se jako ve Velké Británii naučíme s virem žít,“ říká epidemiolog, který je kritický i k upřednostňování PCR testů před antigenními.

„Olympiáda v Tokiu nádherně ukázala, že pokud máte správně vybraný antigenní test, tak je plnohodnotnou náhradou za velmi drahou metodu PCR,“ uzavírá.

Jak se na otevření škol připravují ředitelé? A o kolik snazší bude vstup do nového školního roku pro malotřídky?

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Jana Burdy a Martina Matějky.