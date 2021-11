Šéf nemocnice v Uherském Hradišti: Zdravotníci jsou frustrovaní, víc peněz už jim stres a zátěž nenahradí

Pandemická situace v České republice se dál zhoršuje. Nejvytíženější moravské nemocnice v důsledku přetížení převážejí své pacienty do méně zaplněných zařízení, i tam ale volných lůžek ubývá. Statistikové přitom varují, že to nejhorší lékaře teprve čeká. Interview Plus Uherské Hradiště 21:51 26. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle zdravotníků, kteří pracují na covidovém oddělení v okresní nemocnici, je virus v posledních týdnech míň předvídatelný než dřív. | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

„Musíme si to umět představit a připravit se. V Uherském Hradišti jsme už zažili hodně, ale pokud by to mělo být ještě silnější, tak to bude asi mazec,“ říká v Interview Plus předseda představenstva tamní nemocnice Petr Sládek.

Náladu mezi zaměstnanci lékařských zařízení podle něj vystihuje nejlépe pojem frustrace. A také únava, ale i odhodlání. Není už přitom mnoho nástrojů, které by mohly personál motivovat.

„Finanční motiv narazil na svůj strop, protože více peněz už nevykoupí ten stres, zátěž a eventuálně zničené zdraví z extrémního pracovního vytížení,“ hodnotí stav zdravotníků.

Personál navíc už necítí tak velkou podporu od občanů a politiků, jakou zdravotníci zažili v dřívějších vlnách pandemie.

„My jim to jako vedení nemocnice říkáme, ale to je málo. Měli by to cítit z celé společnosti i od vrcholných představitelů státu. Když jsem před pár dny poslouchal paní prezidentku Zuzanu Čaputovou, tak mi bylo smutno, že od našich politiků něco takového nepřichází.“

Neplodnost a čipy

Ačkoliv z ministerstva zdravotnictví zaznívá, že se zvyšuje zájem o očkování, v Uherskohradišťské nemocnici se větší poptávka po vakcinaci výrazně neprojevuje, tvrdí Sládek.

„Stále máme volné termíny na příští týden. I na pondělí. Kdyby byl zájem větší, jak se deklaruje, museli bychom na očkování vyčlenit dalšího lékaře, sestru a administrativního pracovníka,“ popisuje.

Upozorňuje přitom, že nemocniční statistiky jasně ukazují přínos vakcín – hospitalizovaných, kteří podstoupili očkování, je minimum. A ještě silněji je poměr patrný na jednotkách intenzivní péče.

Pokud jde o důvody, proč se nenechat očkovat, setkává se předseda představenstva nemocnice v Uherském Hradišti nejčastěji se třemi typy argumentů.

„Mladé ženy se bojí, že neotěhotní, nebo že očkování bude mít vliv na jejich těhotenství. Starší lidé říkají, že na nich už nezáleží. Lidé ve středním věku říkají, že jsou zdraví, sportují a nikdy vážné zdravotní problémy neměli. To jsou odpovědi pacientů, když s nimi diskutuje lékař,“ přibližuje.

Připouští ale, že lidé mají i další argumenty: „Že dostanete čip, že je to neprozkoumaná látka, že vakcína je něco umělého, co se vpravuje do organismu. Tohle ale lidé s lékaři neprobírají, alespoň ne se mnou.“

Poslechněte si celý audiozáznam Interview Plus Jana Bumby.