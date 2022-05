Vzorky z odpadních vod ukazují stále vysokou přítomnost covidu v Česku. Jen se zmírnily příznaky

Podle statistik ministerstva zdravotnictví přibývá denně nakažených od 1500 do 3000. Testuje se kolem 15 tisíc denně. Na druhou stranu to naznačuje, že covid nemá takovou sílu. Není tak příznakový, protože kdyby byl, šlo by se daleko více lidí sešlo testovat, je to tak?

To jednoznačně. Proto se nám velmi líbí tato metoda, která dokáže objektivně ukázat zátěž populace onemocněním.

Sledujete covid v odpadních vodách ve čtyřech městech - v Brně, Praze, Břeclavi a na Kladně. Jak tam vycházejí data? Jsou podobná jako v moravské metropoli?

Trend je podobný ve všech velikostních kategoriích.