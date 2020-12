Výběr z médií: další odložení Čapího hnízda, fotograf pro Schillerovou i Vánoce v zoologických zahradách

V pondělním českém tisku se dočtete, že covid zbrzdil vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Ministryně financí Alena Schillerová si najala profesionálního fotografa, od kterého si ministerstvo navíc nakoupilo kalendáře za desetitisíce korun. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:47 28. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo ve středočeských Olbramovicích | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hospodářské noviny

. Například v případě Čapího hnízda požádali policisté na konci roku o další prodloužení lhůty. Je to kvůli pandemii, která zbrzdila české i zahraniční úřady. Covid zbrzdil Čapí hnízdo, Babišovy kauzy se táhnou - to je titulek Hospodářských novin . Například v případě Čapího hnízda. Je to kvůli pandemii, která zbrzdila české i zahraniční úřady. padne nejdřív příští rok, možné dokonce je, že to bude před říjnovými volbami do poslanecké sněmovny. Důvodem, proč se šetření protáhlo, je, že policie požádala o další výslechy svědků. Od obvinění premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše z dotačního podvodu přitom uplynuly už víc než tři roky. Rozhodnutí tak, možné dokonce je, že to bude před říjnovými volbami do poslanecké sněmovny. Důvodem, proč se šetření protáhlo, je, že policie požádala o další výslechy svědků.

Deník N

Ministryně financí Alena Schillerová za ANO si najala profesionálního fotografa Davida Šedivého. Ten má ale za 500 korun na hodinu i řadu jiných úkolů, zjistil Deník N . Podle výkazů je to třeba příprava materiálů pro jednání a nebo projevů ministryně.

Resort si od něj navíc zvlášť nakoupil kalendáře a fotografické knihy za desetitisíce korun. Fotograf pracuje pro resort maximální možný počet hodin, tedy 80 měsíčně. Z výkazů vyplývá, že často chystá i reakce pro média, ale i další činnosti.

Mladá fronta Dnes

„Jiné Vánoce“ zažily letos i zoologické zahrady. Všímá si toho Mladá fronta Dnes. Sváteční dny totiž tradičně využívali lidé k výletům do ZOO, a to letos kvůli protiepidemickým opatřením nebylo možné. V zahradách tak zavládl netypický klid. Pokud by chtěli lidé zvířecím obyvatelům přinést nějaký dárek, možné to je. Vhod přijdou žaludy, ovoce a zelenina nebo ořechy. ZOO naopak neupotřebí kaštany.

Právo Alkohol do gastronomie patří, ale s mírou! O tom píše dnešní Právo. Alkoholické nápoje si denně dopřává 600 tisíc Čechů a Češek. Z toho 100 tisíc v nadměrném množství. Vede pivo a víno. Problém je, že konzumace alkoholu je společensky přijatelná a patří k oslavám, setkáním, ale i k běžnému stolování. Zatímco v roce 1989 byla průměrná spotřeba alkoholických nápojů 175 litrů na obyvatele, v roce 2007 už toto číslo vyrostlo na 185 litrů. Od té doby mírně klesá. V roce 2018 se držela na 172 a půl litrech na obyvatele za rok.