‚Nemá smysl jim cokoli říkat.‘ Tým expertů měl vládě pomáhat řešit dopady covidu, funguje jen neformálně

Na začátku ledna to vypadalo jako hotová věc. Pod Úřadem vlády vznikla socioekonomická skupina, která pomůže s řešením dopadů pandemie, oznámil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Dokonce zmínil dva členy, kteří v ní zasedají: prorektora Univerzity Karlovy Jana Konvalinku a sociologa Daniela Prokopa. Vládě měli radit i další. Jak ale zjistil server iROZHLAS.cz, ani po třech týdnech taková skupina formálně nevznikla. Původní zpráva Praha 7:10 26. ledna 2022

Na začátku roku ministr zdravotnictví Válek představil na tiskové konferenci jasnou vizi spolupráce mezi odborníky a vládou.

Převážně mluvil o Národním institutu pro zvládání pandemie, který tvoří více než tři desítky lékařů, epidemiologů, vakcinologů a dalších.

Jakoby mimochodem ale zmínil i to, že původně měla být součástí týmu i skupina zabývající se socioekonomickými dopady pandemie. „Ale pak jsme se s vládou domluvili, že by měli i další ministři mít možnost diskutovat s touto odbornou skupinou,“ řekl tehdy Vlastimil Válek. A tak nakonec podle něj zakotvila pod Úřadem vlády.

Nutno připomenout, že podobná skupina doposud v oficiálních strukturách nefungovala, ačkoliv řada odborníků podotýkala, že je důležité řešit i mimozdravotní dopady šíření koronaviru. S problematikou se kabinetu Andreje Babiše (ANO) snažily pomáhat třeba skupina MeSES, případně iniciativa Sníh, které sdružují odborníky z nejrůznějších oborů.

Válkem oznámený tým ale oficiálně nevznikl. „Formálně skupina ustanovená nebyla a na posledním zasedání jsme si řekli, že ji ani formálně ustanovovat nebudeme, protože její pozice by byla naprosto nejasná,“ popsal serveru iROZHLAS.cz analytik a odborník na dezinformace Josef Šlerka. „Mělo by to smysl ve chvíli, kdyby měla nějaký vliv,“ dodal.

‚Udělali přesný opak‘

Důvodů ale zřejmě bude víc. Nejvíc expertům vadí, že vláda jejich radám nenaslouchá. „Nemá smysl jim cokoli říkat,“ zmínil pro iROZHLAS.cz zdroj obeznámený s fungováním skupiny, který si však nepřál být jmenován. „Udělali přesný opak toho, co se jim řeklo. Nemá smysl se s nimi bavit. Centrální řídící tým si stejně udělá, co chce,“ dodal.

K některým nařízením, která kabinet nakonec zavedl, má výhrady i sociolog Daniel Prokop. „S řadou věcí, co dělají souhlasím, ale s řadou věcí, jako je pracovní karanténa, ukončovaní karantén bez testů a nebo uvolnění testování ve zdravotnických službách, ne,“ přiblížil.

Že avizovaná skupina nakonec není v oficiálních strukturách Úřadu vlády, potvrdil i mluvčí vlády Václav Smolka. „Podle mě se hledala cesta, jestli to bude zakotvené, nebo neformální. Možná, že tedy došlo k dezinterpretaci. Teprve se to rodilo a ještě to nebylo vyjasněné, ale ukázalo se, že nejlépe to funguje takto,“ vysvětlil.

Další analytický útvar?

Dosud tak proběhlo jen několik videokonferencí, které svolali vedoucí týmu a ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti). A oba jsou - na rozdíl od některých členů skupiny - podle svých slov s dosavadním průběhem spokojení.

Kupka zároveň podotkl, že se scházejí zhruba jednou týdně, z žádného setkání ale nevznikl zápis či oficiální návrh řešení problémů, který by mohla projednat vláda.

„Je to v rovině toho, že se bavíme o funkčnosti jednotlivých opatření, ale nefunguje to tak, že by nějaké opatření vydala sama ta skupina,“ řekl náměstek ministerstva zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti), který se schůzek účastní a je spojkou mezi resortem a odborníky.

„Pokud paní Richterová s panem Kupkou vidí nějaké téma, které je potřeba řešit, osloví některé odborníky, prokonzultuje se to s nimi a následně je výstup konzultován i na ministerstvu zdravotnictví,“ popsal. Vše je podle něj teprve v začátcích.

„Pokud vím, tak by pod Úřadem vlády měla vzniknout celý analytický útvar, který by měl konzultovat nejen opatření ohledně covidu, ale i další, které bude vláda navrhovat a to z různých úhlů pohledu,“ pokračoval Pavlovic. Podrobnější informace ale nenabídl, podle svých slov by je měl mít do konce února.