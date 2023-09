Senioři a chronicky nemocní by se měli očkovat proti covidu, bez ohledu na předchozí dávky, radí Válek

Lidé, kteří mají vyšší riziko při nákaze, by se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) měli i letos na podzim očkovat proti covidu-19 a chřipce. Jsou to senioři, chronicky nemocí nebo lidé s oslabenou imunitou. K dispozici je vakcína upravená na nejnovější varianty viru, dál zdarma bude pro všechny zájemce. Uvedl to na pondělní tiskové konferenci k epidemiologické situaci.

