Nová data: očkování chrání před hospitalizací i ty nejstarší. Je ale potřeba řešit třetí dávky

Končící týden přinesl v Česku další rekord v počtu nově odhalených případů covidu-19. Pacientů v nemocnicích na běžných i intenzivních lůžkách přibývalo nejrychleji od března. Protože má růst hospitalizací přibližně dva týdny zpoždění za růstem zjištěných nákaz, nápor na lékaře a sestry ještě zesílí.

Věk na JIP: rozdíl 15 let

„Počtem lidí v nemocnicích jsme skoro na polovině jara, JIPky naštěstí trochu zaostávají. Rostou, ale už ne exponenciálně a jako by se malinko vzdalovaly od křivky lidí v nemocnicích. Pořád je to strašně moc a je to velmi nebezpečné. Ovšem při tomhle počtu pozitivních na jaře už jsme měli JIPky plné,“ komentoval situaci ve čtvrtek ve vysílání Českého rozhlasu biochemik Jan Konvalinka.

Za menší počet vážných průběhů vděčíme především očkování. Data o hospitalizacích v závislosti na věku a počtu obdržených dávek vakcíny, která začalo ministerstvo zdravotnictví zveřejňovat v polovině listopadu, potvrzují ochranu před vážným průběhem u všech věkových skupin. A to i navzdory tomu, že je mezi nejstaršími hospitalizovanými vyšší podíl očkovaných.