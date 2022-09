Chlíbek: Nové covidové vakcíny budou v Česku do dvou týdnů. Senioři a nemocní lidé by ale neměli vyčkávat

Pro druhou posilující dávku očkování proti covid-19 si za měsíc a půl přišlo skoro 174 tisíc lidí. Evropská komise tento týden schválila dvě nové vakcíny od společností Pfizer/ BioNTech a Moderna, které jsou zacílené i proti koronavirové variantě omikron. Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek pro Radiožurnál vysvětlil, kdy a pro koho je přeočkování vhodné. Rozhovor Praha 10:47 4. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Na podzim nějaká vlna určitě přijde. Proto si myslím, že právě měsíce září a říjen jsou optimální na to se nechat očkovat,“ doporučuje přeočkování Roman Chlíbek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nové typy vakcín jsou na cestě i do Česka. Vyplatí se na ně počkat, nebo je lepší se přeočkovat současnými verzemi očkování?

Odhaduji, že nové upravené vakcíny tady budeme mít relativně velmi brzo, protože již od pondělí by měly být přiváženy plánované dodávky. Skutečně to v tuto chvíli nebude na nějaké dlouhé čekání, protože se tady ta vakcína v horizontu jednoho nebo dvou týdnů objeví a pak se jí bude hned očkovat.

Kdy bude nejlepší jít na přeočkování před možnou podzimní vlnou?

U lidí, kteří jsou ve vyšším věku, nebo mají závažné přidružené choroby, jsme doporučovali, aby v tuto chvíli posilovací dávku již měli. Nemají vůbec na co čekat. Ostatní lidé by měli sledovat, jak se bude situace vyvíjet, a jakmile začnou počty případů narůstat, je pak skutečně nejvyšší čas přijít na posilovací dávku.

Když to zjednoduším, na podzim nějaká vlna určitě přijde. Proto si myslím, že právě měsíce září a říjen jsou optimální na to se nechat očkovat proti covidu a ideálně to spojit i s dávkou proti chřipce.

Je ještě vůbec předchozí vakcína, která je uzpůsobená proti původnímu koronaviru, účinná?

Omikron ji snížil účinnost v prevenci vzniku onemocnění jako takového, ale je poměrně pořád účinná proti závažným formám, proti úmrtím a hospitalizacím. Takže i ta stávající neupravená vakcína má svůj efekt proti tomu, aby člověk neměl nějaký komplikovaný a závažný průběh.

Měli by si nechat dát druhou posilující dávku i mladší lidé bez zdravotních potíží, nebo ji doporučujete právě jen seniorům a chronicky nemocným?

Domnívám se, že se z toho jednou stane očkování jako je proti chřipce, kdy se bude doporučovat přeočkování jednou dávkou vždy před sezonou.

Jakmile se u nás objeví další upravená očkovací látka, tak bude dobré si před podzimem nechat jednu dávku aplikovat v jakékoliv věkové kategorii. Budeme proto čekat na tu, která bude nastavena typy omikronu BA.4 a BA.5. Ta současná aktualizace je na omikron BA.1. V horizontu dvou až nejpozději tří týdnů se tu objeví další vakcína, která se pak už bude před sezónou doporučovat prakticky všem.

Jak jste spokojen s osvětou před aktuálním přeočkováním? Přeci jen se teď ve společnosti řeší i spousta jiných věcí, tak jak by se to mělo mezi lidi dostat?

To je vždycky veliký úkol. Zatím ta kampaň nebyla tak dobrá a dokonalá, jak bychom si ji představovali. Mezery v osvětě ještě pořád přetrvávají a lidé si na to onemocnění zřejmě už do jisté míry zvykli a nechtějí to příliš řešit.

Přesto je tady velká skupina lidí, kteří mají zodpovědný přístup a vidí, že se blíží podzim a s ním společně chřipka a covid. Ti se určitě k očkovací látce nějakým způsobem dostanou. Osvěta by samozřejmě měla být i ze strany lékařů, kteří by to měli svým pacientům aktivně nabízet.