Ministr Válek se nechal očkovat proti chřipce a covidu. Lidí s koronavirem přibývá

Vakcínu proti omikronu XBB.1.5, která je v Česku dostupná od září, má zhruba 100 tisíc lidí. Za úterý jich přišlo k očkování kolem 8500. Vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví. Očkovat proti covidu-19 se ve čtvrtek nechal i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Covidu i chřipky podle lékařů přibývá, pozitivní test na covid-19 mělo v pondělí přibližně tisíc lidí. Data ale nemusí ukazovat přesné číslo nakažených covidem. Praha 11:06 19. října 2023

„Očkování bych doporučil určitě všem, kterým to doporučí jejich praktický lékař, kteří jsou seniorního věku nebo mají další onemocnění, například diabetikům. Je to úplně základní krok, aby se chránili,“ řekl novinářům Válek. Pokud očkovaní přijdou s virem do styku, mají podle něj méně závažný průběh nebo nemoc vůbec nedostanou.

Odborníci ze Státního zdravotního ústavu před dvěma týdny uvedli, že Česko je na začátku období respiračních nemocí, mezi které počítají chřipku, virus SARS-CoV-2 způsobující nemoc covid-19 a další akutní onemocnění dýchacích cest.

Počty lidí s covidem

Počty pozitivních testů na covid-19 rostou postupně od začátku srpna. Minulý týden mělo pozitivní test přes 3000 lidí, testů bylo více než 16 tisíc. Za první tři dny tohoto týdne jich bylo zhruba 2200. Proti začátku září jsou počty zhruba trojnásobné. Hospitalizovaných s covidem-19 bylo v pondělí 257, z nich 12 v intenzivní péči. Data ale nemusí ukazovat přesný počet nakažených, lidé mohou zůstat doma, aniž by onemocnění hlásili.

Podle zprávy zdravotního ústavu za minulý týden odpovídají počty pacientů přicházejících s příznaky k praktickému lékaři zhruba loňskému roku. „Míra respiračních onemocnění v komunitě zůstala zvýšená, částečně způsobená přenosem SARS-CoV2,“ píše se ve zprávě.

Nejčastěji odborníci zachytávají rhinoviry způsobující rýmu a koronaviry způsobující covid-19. Mezi jeho variantami v Evropě dominují podtypy omikronu XBB.1.5, XBB 2.3 a EG.5.1.X. „Aktuálně se ve světě šíří nová monitorovaná varianta BA.2.86, která je významně antigenně odlišná,“ doplnil zdravotní ústav.

Očkování proti covidu zdarma

Ministr doporučil na podzim absolvovat očkování proti chřipce a covidu-19. Sám si nechal aplikovat vakcínu proti chřipce určenou pro seniory, která má vyšší ochranu, a reaguje tak na horší imunitu pacientů ve vyšším věku.

Vakcíny na oba viry se upravují podle jejich vývoje. „Podobně jako u chřipky i u covidu farmaceutické firmy ty mutace sledují a upravují očkovací látky pro jednu polokouli podle toho, co se děje na té druhé polokouli, velmi zjednodušeně,“ popsal ministr. Od září je tak v Česku vakcína na typ koronaviru omikron XBB.1.5.

Ministr doplnil, že očkování proti covidu-19 bude stále hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, podle stávající smlouvy bude stát vakcíny dostávat za stejnou cenu nejnovější typ do roku 2026.

Vakcíny proti chřipce jsou hrazené seniorům, mladší si je musí zaplatit a zpětně mohou o úhradu požádat svou zdravotní pojišťovnu.

Proti covidu-19 bylo od konce roku 2020 očkováno 65 procent populace, mezi seniory je podíl vyšší. Odborníci vakcinaci doporučují podobně jako u chřipky před sezonou opakovat.

Každoročně se proti chřipce nechává očkovat méně než desetina populace, seniorů asi pětina. Přesná data ale zatím Česko nemělo, protože se očkování samoplátců neevidovalo. Nově lékaři všechny aplikované vakcíny hlásí.

Podle Válka by do konce roku měla být data dostupná i samotným pacientům v mobilní aplikaci. „Abyste si i z mobilu mohli zjistit, kdy máte jít na další očkování,“ řekl.

