Ochota Čechů nechat se přeočkovat klesá. Čísla nakažených covidem přitom opět mírně rostou

V Česku klesá ochota lidí nechat se přeočkovat posilující dávkou vakcíny proti covidu. Vyplývá to z výzkumu projektu Česko 2022: Život k nezaplacení. Český rozhlas na něm spolupracuje se společností PAQ Research, která ochotu k přeočkování zjišťuje od loňského podzimu asi u 1600 lidí. Praha 6:00 24. června 2022

Posilující dávku na začátku roku už mělo nebo si pro ni plánovalo přijít asi 63 procent dotazovaných. V současnosti je to už jen 58 procent. Ochota se snižuje i v rizikové skupině mezi staršími lidmi.

Podle dat ministerstva zdravotnictví si pro posilující dávku přišly víc než 4 miliony lidí. Ve výzkumu agentury PAQ Research to uvádí asi polovina respondentů. Naopak skoro čtvrtina říká, že nemá vůbec žádné očkování, a zhruba každý šestý nemá zájem o posilující dávku. Výrazně menší proočkovanost je ve skupině lidí do 34 let.

Mezi lidmi nad 55 let, pro které je covid obecně nebezpečnější, je poměr jiný. Skoro sedmdesát procent říká, že už posilující dávku má, a pět procent by o ni mělo zájem. Naopak přibližně každý šestý senior není očkovaný vůbec. Ochotu nechat se přeočkovat ztrácí výrazněji více starší lidé bez maturity. Právě na tuto skupinu by se podle sociologa Daniela Prokopa měla vláda zaměřit.

„Často si neuvědomí nutnost přeočkování. Žijí v chudších oblastech, kde je to k očkování daleko, často to tolik neumí v online prostředí a je pro ně těžší se registrovat. Hodně často mají děti v mladším věku s nižším vzděláním, přičemž tato sociální skupina je obecně nejvíce proti očkování. Nedostává se jim tedy mezigenerační pomoci při registracích,“ přibližuje sociolog Daniel Prokop.

Průzkum zájmu o posilující dávku si nechalo udělat i ministerstvo zdravotnictví. Podle předběžných výsledků přeočkování na podzim zvažuje čtyřicet až padesát procent lidí.

Zjednodušení online registrace

Ministerstvo už zjednodušilo online registraci a připravuje se na znovuspuštění sítě očkovacích míst, aby v následujících měsících dostalo očkování k co nejvíce lidem. Počítá i se zapojením praktických lékařů. Očkování právě u nich preferují hlavně starší lidé. Lékaři si také můžou dohledat pacienty, kterým vyprší platnost posilující dávky, a pozvat je přímo do ordinace.

Život k nezaplacení Průzkum provedla společnost PAQ Research. Český rozhlas s ní startuje nový projekt, zajímá se v něm o to, jak lidé v současné době vycházejí s penězi. O projektu čtěte více zde

Podrobné grafy si můžete prostudovat zde

Podle náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice bylo dříve očkování u praktiků komplikované kvůli tomu, že se vakcíny dodávaly pouze ve velkých baleních. Teď už ale do Česka přichází od výrobců balíčky s menším počtem dávek. V polovině srpna má navíc začít informační kampaň. Podle Pavlovice nemá být zaměřená jen na očkování proti covidu:

„Nechceme přesvědčovat přesvědčené. Chceme ukázat výhody očkování obecně, nejen proti covidu. Není tu jenom covid, jsou další onemocnění. Zároveň chceme zmiňovat prevenci jako celek. Pokud někdo například nebyl poslední dva roky u praktického lékaře, tak by to teď určitě měl dohonit, protože bychom mohli v dalších letech čelit třeba epidemii onkologických onemocnění.“

Pavlovic také slibuje ve spolupráci s vládním koordinátorem pro komunikaci bojovat proti dezinformacím o očkování. Těm totiž často podléhají právě lidé s nižším vzděláním.

Upravené vakcíny

Počet případů covidu v Česku v posledních týdnech stoupá. Na vině jsou nejspíš takzvané subvarianty nebo mutace varianty omikron. Imunita po prodělaném covidu i po očkování slábne. Výrobci vakcín už proto od zimy vyvíjejí pozměněné očkovací látky, které budou účinnější.

Evropská léková agentura už začala upravené vakcíny posuzovat a vyhodnocovat, říká šéfka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

„Podrobnosti o té vakcíně – jestli se třeba zaměří na jednu nebo na více variant – zatím nejsou známy. Evropská léková agentura se v rámci svého přezkoumávání nejprve zaměří na údaje, které se týkají kvality a také výroby právě pro komponentu, která by měla být zaměřená na podvarianty omikron,“ uvádí Storová.

Další posilující dávkou by se na podzim měli podle doporučení České vakcinologické společnosti nechat přeočkovat především lidé starší osmdesáti let, lidé se sníženou imunitou a také ti, kterým už bylo šedesát let a trpí nějakým dalším zdravotním problémem. Přeočkování ale bude dostupné pro všechny lidi.