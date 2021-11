Ředitelé jako krizoví manažeři. Covid se ve školách šíří velmi rychle, řešením může být plošné testování

Trasují kontakty nakažených žáků, zastupují nemocné kolegy, zavádějí znovu online výuku. Práce ředitelů některých škol se kvůli zhoršené epidemické situaci opět proměnila v krizové řízení. Hygienici musí do karantény posílat celé třídy, některé školy jsou kvůli koronaviru zavřené úplně. Ve Středočeském kraji to byly podle údajů hygieny ke čtvrtečnímu datu dvě, nákaza se vyskytla na celkem 67 školách a 123 tříd je kvůli tomu v karanténě. Praha 18:44 5. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studentky | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Máme nosit na chodbách roušky a možná se budeme testovat dvakrát týdně, jsem slyšela. Ale jinak v pohodě,“ říká Elizabeth, žákyně druhého stupně základní školy U Vršovického nádraží v Praze. Koronavirus fungování školy zatím nijak zvlášť neomezil. Od začátku roku tam hygienici poslali do karantény jen dvě třídy.

Zato v základní škole v Uhlířských Janovicích je teď v karanténě sedm tříd a jedno oddělení školní družiny. Testy potvrdily nákazu u 37 dětí a 6 zaměstnanců.

„Půlka dětí má příznaky, půlka dětí má těžší průběh - horečky, zvracení, průjmy. Máme pětadvacet procent druhostupňových dětí naočkovaných. Tam zatím nemám potvrzené, že by proočkované dítě bylo nakažené. Ale všichni zaměstnanci, kteří onemocněli, tak měli plnou dávku, ukončené očkování někdy v květnu nebo dubnu,“ popisuje ředitelka školy Dana Bohatcová.

Podle Bohatcové je tak velmi náročné zajistit chod školy.

„Je toho strašně moc a odvádí nás to od práce s dětmi. Ještě navíc onemocněla paní sekretářka a já mám tady jednu zástupkyni pro druhý stupeň a pro první. A my samozřejmě máme svojí povinnost a zastupujeme i za nemocné kolegy. Musíme vytrasovat děti, které jsou proočkované. A zároveň musíme do tabulek zanášet děti, které chyběly, takž musíme vypisovat absence, kdy byly, kdy odcházely a podobně. Stojí to za to,“ říká Bohatcová.

Jako nejlepší řešení vidí Dana Bohatcová opětovné zavedení pravidelného testování žáků. S tím se ale nepočítá. Vláda rozhodla o tom, že na koronavirus se otestují jen žáci škol v okresech s nejhorší epidemickou situací - mezi ně teď Kutnohorsko, kam spadají i Uhlířské Janovice, nepatří.

Zavřít na 14 dní

Školy děti od začátku listopadu testují na základě týden starých dat. Určující je hranice 300 nakažených na 100 tisíc obyvatel za sedm dní. Bývalý národní koordinátor pro testování a jeden ze členů Národního institutu pro zvládnutí pandemie Marian Hajdúch by v současné situaci školy na dva týdny úplně zavřel.

„V kategorii dětí je stávající incidence nemoci mezi 700 až 900 případů na tisíc za sedm dní. To je obrovské číslo a je na zvážení, jestli školy na 14 dní neuzavřít. A nepustit děti do škol po čtrnácti dnech s negativním testem,“ popisuje Hajdúch.

Celorepublikové zavírání škol ale opakovaně odmítá ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.

„Každý týden i distanční výuky, natož úplného zavření škol, přináší obrovské ztráty. Není to na první pohled vidět. Není to jako, když nemáte tržbu v restauraci. Ale v horizontu třiceti let jsou to ztráty pro celou ekonomiku. Školy, byť je to nejjednodušší je zavřít, tak se, pokud je to nutné, musí zavírat až poslední a otevírat jako první. A opět se dostáváme do horké fáze pandemie a opět jsou tu nápady, že to odnesou školy. Já dlouhodobě říkám, že nemá smysl dělat tato opatření, pokud nejsou adekvátně vyvážena v ostatních sférách společnosti,“ říká pro Radiožurnál Robert Plaga.

Plaga by byl pro to, aby se ve školách obnovilo plošné testování. Ministerstvo zdravotnictví ho ale zavádět nechce. Testování ve školách v nejvíc zasažených okresech by mohlo podle resortu skončit po 15. listopadu.