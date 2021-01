Útěk z domova i klička pro cizince. Falešná potvrzení o negativních testech na covid jsou stále častější

S trvajícími restrikcemi souvisejícími s epidemií koronaviru se v Česku množí případy falšovaných testů. Lživé potvrzení o negativních výsledcích podle informací Radiožurnálu předložili zahraniční dělníci hned v několika krajích. Další případ se pak objevil na Českolipsku - tam si muž nechal vystavit falešné potvrzení o negativním testu kvůli tomu, aby nemusel deset dní pracovat z domova. Praha 6:00 21. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Negativní test na covid-19 musí příslušné krajské hygienické stanici předkládat každý cizinec, který přicestuje do Česka z rizikové země (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když deset ukrajinských dělníků přijelo do středních Čech za prací, museli zaměstnavateli předložit potvrzení, že byli na testu a že nemají onemocnění covid-19.

Ukázali proto zprávy s negativními výsledky testů, které jim údajně vystavila laboratoř na jihu Moravy.

Jenže zaměstnavateli se na nich něco nezdálo - dokumenty vypadaly úplně jinak, než jaké firma obvykle dostávala od jiných zahraničních pracovníků. Podezření se potvrdilo, laboratoř z jihu Moravy testy ukrajinským dělníkům nedělala a jejich zprávy byly zfalšované.

Podobných případů, jako je ten, který nyní řeší jihomoravští policisté, je v Česku víc. Falešné testy na covid-19 odhalili od loňského podzimu i kriminalisté v Pardubickém a Libereckém kraji.

„Případ prověřujeme jako padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu,“ sdělil Radiožurnálu mluvčí jihomoravské policie Pavel Šváb. „Na případu s námi spolupracovali středočeští policisté, dohledat pachatele se ale zatím nepodařilo,“ dodal.

Podle informací Radiožurnálu padělky vypadaly už na první pohled podezřele - pachatel si vymyslel jednoduchý formulář a zkopíroval razítko laboratoře. Jestli testy zfalšovali sami dělníci, nebo agentura, která jim ve středních Čechách zařizovala práci, policie teprve zjišťuje.

Ukrajinci bez platného negativního testu v Česku zůstat nemohli. České úřady je vyhostily a oni museli zpět na Ukrajinu. Podle policejního mluvčího Pavla Švába to ale nyní kriminalistům komplikuje vyšetřování.

Podmínka i vyhoštění

Dalšího cizince s padělaným potvrzením o negativním testu na covid-19 odhalili policisté v Ostřetíně na Pardubicku. Osmadvacetiletý Ukrajinec přebýval v domku na okraji obce, ačkoli neměl povolení k pobytu.

Když se policistům při náhodné kontrole snažil předložit všechny doklady, které měl u sebe, byla mezi nimi i zpráva o testu. A jak se ukázalo, byla falešná.

Muž už byl odsouzený. „Soud mu dal trest vyhoštění na dva a půl roku,“ přiblížil mluvčí Okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac. Trestní příkaz soud muži doručil na adresu trvalého bydliště na Ukrajině, kam ho policie už tři dny po zatčení eskortovala.

Za padělání testu potrestal další dva Ukrajince i Okresní soud v Ústí nad Orlicí. Podle mluvčího soudu Jiřího Procházky dostali roční podmínku a navíc byli na dva roky vyhoštění.

Negativní test na covid-19 musí příslušné krajské hygienické stanici předkládat každý cizinec, který přicestuje do Česka z rizikové země, v níž pobýval v posledních 14 dnech déle než dvanáct hodin. Musí vyplnit „příjezdový formulář“ a předkládat ho při hraničních nebo pobytových kontrolách.

Do pěti dnů od vstupu do Česka si pak musí nechat udělat test, který předá hygienické stanici. Nebo může předložit hygienikům potvrzení o testu, který podstoupil v jiné členské zemi EU a který v okamžiku, kdy vstoupil do Česka, nebyl starší než tři dny. Pokud ho hygienikům nedá, musí do karantény. Potvrzení o testu musí navíc předat i zaměstnavateli, protože bez něj ho firma nesmí pustit mezi další dělníky na stavbu nebo na jiné pracoviště.

Pokud cizinec poruší pravidla, dostane výjezdní příkaz a do určitého data musí z Česka odjet. Jiné je to, když doklad o testu zfalšuje. „V případě, že se cizinec prokáže padělaným dokladem, může to být důvodem pro udělení správního vyhoštění. To však závisí vždy na individuálních okolnostech,“ řekla mluvčí cizinecké policie Renata Grecmanová.

Návrat do práce

Mezi lidmi podezřelými nebo už odsouzenými za padělání testu na covid-19 nejsou ale jen cizinci. Liberečtí policisté řeší případ jednatřicetiletého IT specialisty z Českolipska, který měl ovšem původně opačnou motivaci, než cizinci z Ukrajiny: chtěl si od práce naopak odpočinout.

„Pracovní přetížení spojené se zastupováním nemocných kolegů a vyššími pracovními nároky údajně psychicky nezvládal, a proto vymyslel plán, jak tomuto tlaku na chvíli unikne,“ řekla mluvčí liberecké policie Ivana Baláková.

Zmíněný plán spočíval v tom, že muž namluvil svému nadřízenému, že byl v kontaktu s člověkem nakaženým koronavirem, což mu automaticky zajistilo převedení na desetidenní home office. Jenže doma to pro něj nakonec bylo horší než v kanceláři.

„Ačkoliv se právě do tohoto pracovního režimu chtěl dostat, doma tak dlouho nevydržel a chtěl se vrátit do firmy o dva dny dříve. Jeho zaměstnavatel po něm ale před nástupem do práce požadoval PCR testy, na které nešel a doklad o jejich absolvování i s jejich výsledkem si vyrobil na počítači a v práci ho odevzdal,“ popsala Baláková.

Potvrzení o testu se mu podle policie padělat nepovedlo. „Tento dokument nevypadal ani trochu věrohodně, nadřízený ho proto nechal prověřit a podal na něj trestní oznámení,“ dodala Baláková. Muž se pak ke všemu přiznal a podle Balákové bude v nejbližší době i on obviněn z padělání veřejné listiny.