Od 1. září skončí proplácení testů na covid z veřejného zdravotního pojištění, rozhodla vláda

Výjimku dostanou děti mladší dvanácti let, které se zatím nemohly očkovat a jedinci, kteří za sebou nemají druhou dávku očkování, případně jim neuplynulo 14 dní od druhé očkovací dávky. Testy budou hrazeny také lidem, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů a těm, kterým byly testy indikované lékařem či hygienickou stanicí.

Experti: Kolektivní imunitě jsme blízko. Konec proplácení testů na covid dává smysl Číst článek

„U jiných zemí se prokázalo, že očkování je nejefektivnější cesta, jak se bránit proti Covidu-19. Prosím všechny, aby se očkovali, a my tak zabránili dalšímu lockdownu, dalším vlnám a zahlcení nemocnic,“ pronesl Vojtěch.

Avizoval o tom předem

Ukončení hrazených testů na koronavirus avizoval ministr zdravotnictví předem. „Říkáme tím, že je zde očkování a my ho jednoznačně preferujeme jako řešení celé situace. Je na tom všeobecná odborná shoda a lidé by se prostě měli dát naočkovat,“ uvedl v minulém týdnu Vojtěch pro Český rozhlas plus.

O neudržitelnosti financování bezplatných preventivních testů hovořili také zástupci pojišťoven. „Všechny zdravotní pojišťovny řeší náklady na testování, které jsou vysoké a jsou samozřejmě nad rámec běžně hrazených zdravotnických úkonů,“ řekl náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, člen Rady vlády pro zdravotní rizika David Šmehlík. „Měsíčně s náklady za testování pohybují kolem miliardy korun,“ dodal.