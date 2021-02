Nejčastější oběti covidu: voliči ANO, KSČM a ČSSD. Komunisti a sociální demokraté potřebují každý hlas

Koronavirus má dosud v Česku oficiálně 17,5 tisíce obětí. Vedle pěti milionů aktivních voličů v minulých sněmovních volbách to vypadá jako číslo, které by se na výsledcích nemělo projevit. Jenže KSČM a ČSSD budou letos potřebovat každý hlas. Právě ty přitom covid připravil o nejvíc voličů, spočítali datoví novináři serveru iROZHLAS.cz Praha/Brno 5:00 25. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koho by volily oběti covidu? | Foto: Jan Boček | Zdroj: Český rozhlas

Do poloviny letošního února zemřelo v Česku podle údajů ministerstva zdravotnictví 17,5 tisíce nakažených koronavirem SARS-CoV-2. Data celkové o úmrtnosti, která zveřejňuje Český statistický úřad s přibližně měsíčním zpožděním, mluví už v polovině ledna o 20 tisících zemřelých nad pětiletým průměrem; aktuální nadúmrtnost je zřejmě o několik tisíc vyšší.

Je obětí tolik, aby úmrtí přímo ovlivnila nadcházející volby do poslanecké sněmovny? V roce 2017 volilo do sněmovny lehce přes pět milionů lidí – oběti covidu by tedy tvořily jen asi 0,3 až 0,5 procenta.

Oběti covidu nicméně nejsou mezi politickými stranami rozprostřeny rovnoměrně: jsou obvykle vyššího věku, stejně jako voliči například KSČM, ČSSD nebo ANO. Dá se proto očekávat, že právě tyto strany v důsledku úmrtí přijdou o nejvíce voličů.

První dvě se zároveň pohybují na hranici pětiprocentního volebního prahu, jak ukazuje i aktuální volební model agentury Kantar pro Českou televizi: komunisti v něm získali 5 procent hlasů, sociální demokraté 3,5 procenta. Obě strany mohou v podzimních volbách potřebovat každý hlas.

Spojením oficiálních dat o obětech covidu podle věkové struktury a pohlaví s politickými preferencemi z výběrových šetření výzkumné agentury CVVM v roce 2020 můžeme odhadnout, koho by zemřelí volili.

Hnutí ANO dosud přišlo přibližně o 3,5 tisíce voličů. V posledních sněmovních volbách ovšem získalo 1,5 milionu hlasů, a také jeho současné preference se pohybují nad 25 procenty, takže tato ztráta se zřejmě na volebním výsledku strany zásadně neprojeví.

Jiný příběh je to u obou menších stran. Podle analýzy zemřelo v důsledku covidu 2,6 tisíce voličů KSČM a 1,6 tisíce voličů ČSSD. V posledních volbách strany získaly 393 tisíc, respektive 368 tisíc hlasů, nicméně aktuální preference naznačují podstatně menší čísla.

O nejméně voličů přišli Starostové a nezávislí, TOP 09, SPD Tomia Okamury a Piráti s mladším elektorátem.