Náměstek ministra zdravotnictví o epidemické situaci: Pokud máte Tečku v telefonu, nemazal bych ji

Vy jste si na ministerstvu zdravotnictví nechali udělat výzkum o bariérách očkování. Co vám vyšlo, na jakou skupinu jste se zaměřili?

Dělali jsme obecný výzkum v rámci české populace a samozřejmě u ukrajinských uprchlíků. Chtěli jsme vědět, jak je očkování vnímáno a kolik lidí se chystá na podzim naočkovat. Máme zatím předběžné výsledky. I v této situaci, kdy covid není příliš zmiňován, tak 40 až 50 procent osob zvažuje přeočkování na podzim.

Jak bude ministerstvo zdravotnictví na výsledky výzkumu reagovat? Chystáte ještě něco kromě kampaně?

Chystáme znovuspuštění očkovací sítě, aby na podzim byla dostatečná kapacita na očkování. U výzkumu budeme pracovat s daty, aby kampaň byla co nejvíce uchopitelná a srozumitelná. Nechceme přesvědčovat přesvědčené, naopak chceme ukázat výhody očkování nejenom na covid.

Zároveň chceme zmiňovat prevenci jako celek. To znamená, například pokud někdo nebyl poslední dva roky u svého praktického lékaře, tak to je určitě teď něco, co by měl dohnat, protože bychom mohli v dalších letech čelit epidemii onkologických onemocnění.

Máte už termín začátku komunikační kampaně?

Rádi bychom začali v půlce srpna. Počítáme, že bude vrcholit během podzimních měsíců – v září a říjnu.

Z výzkumu agentury PAQ Research pro Český rozhlas vyplynulo, že mezi starší rizikovou skupinou je výrazně menší ochota nechat se očkovat i přeočkovat mezi lidmi bez maturity nebo z nízkopříjmových domácností. Jaké bariéry mají a proč se nechtějí očkovat?

Je to do určité míry i vzdor vůči společnosti. Může to být i informační deficit, můžou být například obětí některých dezinformací. My bychom chtěli spolupracovat s vládním koordinátorem pro komunikaci, aby se nám povedlo v mediálním prostoru s dezinformacemi pracovat a vyvracet je.

Jedním ze zásadních motivů, který podle mne bude na podzim hrát velkou roli, je to, že lékaři jsou velice sjednocení za očkováním. Přestože veřejnost vnímá lékaře jako rozdělenou skupinu. To je spíše dáno mediálním pokrytím.

Na základě výzkumu České lékařské komory a CERGE-EI (společné pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR, pozn. red.) až 95 procent lékařů podporuje očkování a jsou sami očkovaní. Lékařská obec je sjednocená a prakticky převládající názor je, abychom se všichni očkovali.

Posílení očkovací sítě

Jak by tedy mělo vypadat zapojení praktický lékařů do očkování? Plánujete posílit jejich roli, aby primárně očkovali oni?

Zapojení praktiků je stěžejní. Znají nejlépe zdravotní stav populace. Měli by mít informace od zdravotních pojišťoven o osobách, kterým například vyprší dávka po osmi měsících – to je doporučený interval na přeočkování. Následně můžou s těmi informacemi lékaři pracovat, zvát klienty v čase, který můžou této agendě vyhradit.

Jednou z hlavních bariér byla velká pandemická balení (vakcín, pozn. red.). To se nyní daří odstraňovat a postupně nám přicházejí balení, která jsou menší. Ideální by byly jednodávkové vakcíny. To se bohužel ještě s výrobci nepovedlo vyjednat. Ale pracuje se na tom, aby například v dalších vlnách jednodávkové vakcíny byly.

Budete zapojovat i velká očkovací centra, zvlášť pokud by byla podzimní vlna silná?

Musí se očkovat před tou vlnou. Ať bude jakákoliv, tak opatření už jsou pozdě. Kraje dostaly informace o proočkovanosti v jejich regionech, a to až na úroveň jednotlivých ORP (obcí s rozšířenou působností, pozn. red). Nyní s nimi zahájíme diskusi o tom, jaké jsou v jednotlivých ORP, krajích a okresech očkovací kapacity, a jestli jsou to schopni zvládnout v rámci nemocnic nebo v rámci praktiků.

Chtěli bychom to řešit na individuální bázi, abychom byli schopni posílit síť tam, kde by případně byla nedostatečná a znát případné bariéry, abychom mohli na podzim předcházet případným problémům s dostupností nebo dlouhému čekání.

Jaká je ideální vzdálenost do očkovacího centra nebo případně k praktikovi, aby lidi neodradila od toho nechat se očkovat?

To je velice individuální. Spousta mladších osob preferuje walk-in centra (očkovací centra bez potřeby registrace, pozn. red.), kam můžou po cestě z práce nebo do práce. Starší osoby preferují očkování u svého praktika, ke kterému mají důvěru. Pak jsou zde třeba lidé, kteří dali přednost velkokapacitním očkovacím centru. Nedá se říct, že by zde byla jedna preferovaná varianta. Určitě je dobré mít mix dostupných variant.

U starších lidí se stává, že mají problém s registrací k očkování. Zůstane způsob registrace stejný nebo se bude nějak měnit?

V některých případech poskytovaly pomoc obce. Je možné se obrátit na kolegyně, kamarády. My jsme změnili UX (úprava webové aplikace, přes kterou se dá zaregistrovat na očkování, pozn. red.). Proces rezervace by teď měl být o něco příjemnější a přívětivější.

Ministerstvo zdravotnictví převzalo od armády všechny vyvinuté systémy, a to tak, abychom je mohli provozovat i nadále s jakousi kontinuitou jako systémy takzvaného Národního systému zvládání zdravotních hrozeb. Call centra, databáze, kde jsou informace uložené a jejich napojení do Tečky zůstávají platné. Pokud máte k dispozici Tečku v telefonu, určitě bych ji nemazal.

Okolní státy můžou zavádět různá opatření. Pokud cestuji někam do zahraničí, rozhodně bych doporučil si v rámci aplikace Tečka zkontrolovat cílovou destinaci, kam cestuji, a jaká má příletová opatření. Pokud byste tam vaši cílovou zemi nenašli, ministerstvo zahraničí na svém webu pravidelně zveřejňuje i ty méně typické státy.

Pravidelné přeočkování

Budete v rámci kampaně upozorňovat i na čtvrtou dávku pro rizikové skupiny?

Budeme obecně komunikovat očkování jako základní nástroj. Zatím vypadají data i ze zahraničí, že číslování dávek na první, druhou, třetí začíná být přežitek. Naopak musíme se smířit s tím, že covid nikam nezmizel, neodejde. Různě se nám šíří po celé zemi.

Je to nemoc, která zasáhla prakticky celý svět. Je zapotřebí si uvědomit, že s námi bude a že se budeme muset pravděpodobně přeočkovávat každý podzim. Není zapotřebí rozlišovat, jestli je to druhá, třetí, čtvrtá dávka. Pokud mám zdravotní problémy, chci se vyhnout případným komplikacím během podzimní vlny, kdy následky v rámci sezónnosti jsou nejhorší, rozhodně doporučujeme očkování.

Vidíme na příkladu Portugalska, že covid je stále s námi. Čísla jim tam začínají raketově růst. My nyní čekáme na vyhodnocení klinického průběhu, abychom byli schopni zhodnotit, zda varianta BA.4 nebo BA.5, která v Portugalsku převládá, má nebo nemá dopad do zdravotnictví, například na jednotky intenzivní péče.

A čím by se mělo na podzim očkovat?

Máme k dispozici mRNA vakcíny i proteinové vakcíny. Nabídku máme dostatečně širokou, aby si každý, kdo se chce nechat naočkovat, mohl vybrat svoji variantu. Někteří chtějí mixovat booster od jiného výrobce, což je samozřejmě také možné.

Je to jeden z důvodů, proč je u očkování lékař. Je s ním možné řešit, jaký typ je nejvhodnější nebo si vybrat očkovací místo podle dostupnosti vakcíny. I to bychom chtěli uvádět, na kterém místě je která vakcína. Ale všechny typy vakcín vykazují vysokou účinnost proti těžkému onemocnění.

Jeden z hlavních důvodů všech opatření je snaha vyhnout se zahlcení nemocniční sítě, což při rychlosti šíření omikronu může být poměrně krátké časové okno. Pokud bychom měli naočkovanou velkou část populace, tak bychom se následně vyhnuli riziku přehlcení nemocniční sítě, omezování elektivy (neakutních zákroků, pozn. red.) a odkládání nezbytných zdravotních zákroků - už potřetí.

Máte informace od výrobců vakcín, jak rychle dokáží reagovat na různé varianty koronaviru?

V tuto chvíli jsou ve vývoji vakcíny na variantu omikron. Čekáme na pozici EMA (Evropské lékové agentry, pozn. red.), aby nám bylo řečeno, jestli bude schválena, nebude schválena a jaké má výsledky. Výrobci jsou schopni poměrně rychle reagovat díky technologii mRNA. Teď se řeší praktická otázka, aby vakcíny byly co nejúčinnější na aktuálně převládající mutaci. Je to podobné jako když se u chřipky předpokládá, jaká varianta bude převládat a následně je připravena vakcína na kmen, u kterého je předpoklad nejvyšší.

Stihne se to do podzimní vlny?

To nedokážeme predikovat, poněvadž jsou to věci, na které nemáme vliv. Musíme počkat na stanovisko Evropské unie a pak samozřejmě odborných společností, SÚKLu (Státního ústavu pro kontrolu léčiv, pozn. red.) a dalších regulátorů, abychom mohli následně s výrobci jednat. Pokud bude existovat novější typ vakcíny, v rámci plnění existujících smluv ji Česká republika dostane.

Budete se v kampani zaměřovat na zranitelnější skupiny nebo chcete, aby se nechávali přeočkovávat každý rok i mladí lidé?

Vycházíme z doporučení České vakcinologické společnosti, která definovala okruh osob, které by se měly nechat naočkovat. Jsou to osoby starší 80 let, osoby starší 60 let s nějakým doplňkovým zdravotním deficitem a osoby, které mají imunosupresi. Chceme doporučovat dokončené očkování třemi dávkami, aby ti, kteří jsou naočkování dvakrát, neotáleli a na podzim si pro třetí dávku došli.

Nikdy nevíte, co si v genetické loterii vylosujete a jaký průběh covidu budete mít. A pořád je zde velké riziko nejenom úmrtí, ale i long-covidu. To může poměrně nepříjemně ovlivnit zdravotní stav na dlouhé měsíce.

Další vlna a doporučení

Když se podíváme na aktuální situaci, počty nakažených se začínají zvedat. Jaký je výhled na léto?

V Portugalsku se vlna rozjíždí už nyní. V ostatních evropských zemích zatím takový vývoj vidět není. Česká republika většinou následuje vývoj Evropy s několikatýdenním zpožděním, jak se postupně virus šíří skrz Evropu.

Pečlivě sledujeme vývoj v Portugalsku a dalších státech. Národní referenční laboratoř a Státní zdravotní ústav i nyní provádí pravidelné sekvenace, abychom věděli, které varianty momentálně v populaci máme. Můžeme očekávat, že varianta BA.4 a BA.5 je s největší pravděpodobností více nakažlivá, než by byly varianty předchozí.

Předpokládám, že vliv na šíření může mít i letní cestování…

Obecně doporučujeme sledovat příjezdová opatření do země, kam míříte. Na dovolené je vhodné se chovat s určitou opatrností, dodržovat všechny základní pravidla hygieny i respirační hygieny. Pokud míříte do země, kde například vidíte, že je covid na vzestupu, rouška není hanba a nosit ji stále můžete. Je to nejjednodušší bariérové opatření, které je i nejlevnější, s velmi malým omezením a s vysokou účinností.

A máte už plán na opatření při podzimní vlně? Například povinné respirátory v MHD, ve zdravotnických zařízeních?

V tuto chvíli se zatím pouštíme do roviny doporučení. Nechceme nic nařizovat. Nejjednodušší opatření je chránit sebe i své okolí – vzít si roušku. Pokud se necítím dobře a nemusím do společnosti, tak rozhodně nejdu, zůstanu doma a vyléčím se. To například dřív u chřipkových epidemií nebylo vždy zvykem.

Plánujete, že by se vrátily hrazené PCR testy?

V tuto chvíli o tom neuvažujeme. Pokud by zde byly například dvě různé mutace, které by vyžadovaly různý přístup k léčbě, mohl by tento přístup dávat smysl i nadále. Ale vzhledem k vysoké nakažlivosti omikronu a jeho vysoké rychlosti šíření v populaci, by kapacita PCR testů pravděpodobně nebyla dostatečná.

Co se týká preventivní indikace, dává daleko větší smysl spolehnout se na kvalitní antigenní testy. Už od jara se uznává prodělání covidu a certifikát na šest měsíců po pozitivním antigenním testu provedeném ve zdravotnickém zařízení, plus příznaky.