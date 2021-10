‚Nechtějí nic slyšet.‘ Z deseti covidových pacientů leží v Domažlicích devět neočkovaných

V nemocnici v Domažlicích opět otevřeli covidové oddělení. Během týdne přijali deset pacientů a vrchní sestra začala zase připravovat změny ve službách. Z těch deseti pacientů není očkováno devět a ani pobyt v nemocnici s kyslíkovou maskou je nepřesvědčí, že covid-19 je v určitém věku a pro určité skupiny pacientů nebezpečné onemocnění. Domažlice 11:32 22. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Znovuotevřené covidové oddělení v Domažlické nemocnici | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

V přízemí nemocnice u vjezdu pro sanitní vozy svítí nad dveřmi do lůžkové části nápis Chirurgie B. Chirurgičtí pacienti tu ale naposledy leželi více než před rokem. Tehdy se z této části stalo covidové oddělení, které se přes letošní léto vyprázdnilo, ale teď se zase vrací do covidového režimu.

„Zrovna chystáme filtry podle epidemiologických doporučení. Přestavujeme to za pochodu. Už asi po šesté nebo sedmé,“ říká kardiolog Juraj Talanov, který tu zrovna slouží. „Máme tu deset pacientů, ale jen jeden je očkovaný. Ostatní vůbec.“

Lékař stojí před plastovým závěsem, který odděluje vstupní část do oddělení. Tady ještě chodí zdravotníci ve standardním oblečení. O deset metrů dál ale přetíná chodbu další plastový závěs označený cedulí Biohazard. Za ním už si dlouhovlasá sestra obléká ochranný oděv. Pohledem zkontroluje oblek a vstupuje do pokoje s pacienty.

„Až ten druhý plastový závěs posuneme směrem k nám, bude zase sklizeno,“ povzdechne dlouze vrchní sestra Romana Štroblová a naučeným pohybem si stáhne světlé vlasy do culíku.

„Je to hodně zvláštní pocit, když se snažíte lidem vysvětlit, že covid není žádná legrace, ale nic, nereagují, nechtějí to slyšet,“ naráží na diskusi s pacienty a jejich příbuznými, kteří odmítají očkování. „Netuším, co je k tomu vede. Je to depresivní.“

Kardiolog Juraj Talanov a vrchní sestra Romana Štroblová | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Hlavní je rodina

Kardiolog Juraj Talanov se domnívá, že u neočkovaných starších pacientů hrají hlavní roli jejich rodiny. „Máme tu pacienty přes osmdesát let, jednoho devadesátníka a myslím, že to není jejich vina. Oni sami vzhledem ke snížené mobilitě nevyhledají očkování a rodina tomu nejde naproti. Rodina by měla seniora objednat a dovézt k očkování.“

To potvrzují i výsledky studií, které v rozhovoru pro Český rozhlas Plus zmínil biochemik Jan Konvalinka. „Opravdových odpíračů očkování je málo. Tohle já kladu za vinu vládě, že nevytvořila mobilní týmy, které by zajížděly do odlehlých oblastí. Podívejte se na mapu pročkovanosti a vidíte, jak jsou na tom Sudety.“

Někteří pacienti podle ředitele domažlické nemocnice Petra Hubáčka nejsou ochotni vyslechnout žádný argument. „Teď tu leží pacientka, ročník 1940, která není očkovaná. Nakažená je i její dcera. Ale tvrdošíjně jakékoliv očkování odmítají a covidové onemocnění zlehčují. Pacientka nám vyhrožuje Štrasburkem, že porušujeme její lidská práva.“

Ředitel je poněkud rozčarovaný i z toho, že na sociálních sítích jsou nemocnice a zdravotníci kvůli propagování očkování napadáni. „Hejtují nás, na snahy zdravotníků reagují velmi negativně.“

V souvislosti s covidem-19 zemřelo v domažlické nemocnici od začátku roku 98 lidí.