ČR si chce na nákup tanků Leopard půjčit 52 miliard. Využije nový finanční nástroj EU

Česká republika má zájem o půjčku 52 miliard korun na německé tanky Leopard 2A8. Může ji získat zapojením do nového finančního nástroje Evropské unie SAFE, který umožní půjčky na vojenské vybavení. Na středeční tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Praha/Brusel 16:19 23. července 2025

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ve středu o záměru informovala ostatní členy vlády na schůzi Výboru pro EU. Jde nicméně o nezávazný krok, Česko se ještě může rozhodnout, zda půjčku skutečně využije. Vláda podle premiéra rozhodne do 29. listopadu.

Fiala loni v červnu oznámil, že Česko plánuje nakoupit až 77 tanků Leopard 2A8 za 52,1 miliardy korun.

Vyjednávání o smlouvě na jejich pořízení je v závěrečné fázi, podpis ministerstvo obrany předpokládá v létě, uvedli před měsícem náměstek ministryně obrany František Šulc a vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic resortu Lubor Koudelka.

Díky novému nástroji SAFE budou moci státy EU společně nakupovat vojenské vybavení a získat půjčky na obranu až 150 miliard eur (3,7 bilionu korun). Návrh Evropské komise schválili ministři pro evropské záležitosti na konci května.

Státy musejí do konce července o půjčky projevit zájem a oznámit komisi, kolik si zhruba chtějí půjčit. Následně se ještě mohou rozhodnout, zda možnost skutečně využijí.

Možnosti a výhodnost českého zapojení analyzovala obrana s ministerstvem financí. Pro Česko by podle resortu obrany byla výhodná především kvůli tomu, že by to znamenalo osvobození od daně z přidané hodnoty.

„Financovat by se z půjčky SAFE mohl plánovaný nákup tanků Leopard 2A8 ve výši zhruba 52 miliard Kč. Nákup by proběhl přistoupením k německé rámcové dohodě,“ napsalo na webu ministerstvo obrany.

„Význam půjčky SAFE není jen finanční. Jejím cílem je přispívat k posilování obranyschopnosti Evropy prostřednictvím společných nákupů vojenského materiálu z evropského obranného průmyslu. ČR svým zapojením dává najevo, že chce být součástí tohoto procesu,“ uvedla Jana Černochová.

Půjčka z nástroje SAFE bude určena na materiál dodaný do konce roku 2030. Konkrétní částka a podrobné podmínky se budou s Evropskou komisí vyjednávat v nadcházejících měsících.

Případnou závaznou žádost bude muset vláda projednat do konce listopadu, dodalo ministerstvo obrany.

Ministerstvo chce pořídit 44 bojových a velitelských tanků Leopard 2A8, na které by měla být podle Šulce uzavřena smlouva v létě. Dále chce ČR koupit 17 tanků v dalších čtyřech modifikacích, a to tanky vyprošťovací, mostní, ženijní a pro výcvik řidičů.

Rámcová dohoda zároveň umožní v budoucnu pořídit dalších 16 tanků, celkem by tak česká armáda mohla mít až 77 tanků Leopard 2A8.