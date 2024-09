Peníze na špinavou kampaň v USA měla poslat i česká firma. ‚Zneužili náš web,‘ tvrdí její majitelka

Americké úřady obvinily na začátku září dvojici ruských novinářů z televize Russia Today, že skrytě poslali deset milionů dolarů krajně pravicovým influencerům v USA, aby ovlivnili veřejné míněné ve prospěch Kremlu.

První menší částky při formování sítě dorazily podle šetření amerických úřadů i z české firmy. Radiožurnál zjistil, že jde o firmu CraftBrain Global Češky Ivety Vojíkové. Ačkoliv firma uvádí několik let půlmiliardové obraty, její majitelka bydlí v městském bytě na okraji Prahy.

Firma v tiskovém prohlášení uvedla, že nikam peníze neposílala a nesnažila se ovlivnit veřejné mínění v USA. Tvrdí, že někdo zneužil jejich jméno a vytvořil falešné webové stránky. Původní zpráva Praha 11:28 24. září 2024

Dvojice Rusů Konstantin Kalašnikov neboli Kosťa a Jelena Afanasjevová, které se říká Lena, pracují pro RT, ruskou státní mediální agenturu, dříve známou jako Russia Today. Na RT dlouhodobě míří kritika, že slouží jako propagandistický nástroj Kremlu. Mimo jiné i proto po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 čelila RT sankcím v Evropě, Velké Británii a také Spojených státech.

A právě ve Spojených státech se začátkem září stala RT předmětem dalších opatření ze strany místních úřadů. Podle vyšetřování FBI se totiž zaměstnanci RT Kalašnikov s Afanasjevovou snažili skrytě ovlivnit veřejné mínění v USA.

Prostřednictvím různých skořápkových firem naposílala dvojice deset milionů dolarů (přes 220 milionů korun) společnosti Tenet media, která sdružuje ultrapravicové influencery. Aby celé schéma lépe zakryli, vytvořili si identitu bohatého evropského bankéře Eduarda Grigorianna, který měl peníze oficiálně poskytovat. Žádný takový člověk ale neexistoval.

Ultrakonzervativní influenceři tak podle úřadů ani nemuseli vědět, že peníze pochází od Rusů. Stejně ale na platformách TikTok, Instagram, YouTube a X (dříve Twitter) sdíleli tisíce videí o dění v USA a ve světě. Ta byla přitom skrytě editována právě Afanasjevovou. Část témat se věnovala i americké pomoci pro napadenou Ukrajinu, přičemž podle úřadů byla snaha Rusů tuto pomoc oslabit.

„Ačkoli názory vyjádřené v těchto videích nejsou jednotné, jejich téma a obsah často odpovídají zájmům ruské vlády na zesílení rozporů v USA s cílem oslabit americkou opozici vůči hlavním zájmům ruské vlády, jako je například probíhající válka na Ukrajině,“ stojí v obžalobě.

Dolary z Česka

Ačkoliv většina peněz tekla do projektu ze schránek ve Spojených arabských emirátech nebo na Mauriciu, v kauze se objevuje i česká stopa. Na úplném začátku projektu v roce 2023 přitekly přinejmenším dvě platby po osmi tisíci dolarech (přibližně 180 tisíc korun) z české společnosti, a to za „konzultační služby“.

Radiožurnál zjistil, že jde o společnost CraftBrain Global, která patří Češce Ivetě Vojíkové. FBI totiž v dokumentu zmiňuje, že firma má na svých webových stránkách proklamovaný obchod se součástkami do aut a jednu specifickou větu v angličtině – tomu odpovídá právě web firmy CraftBrain, respektive jeden ze dvou webů, které proklamují, že patří zmíněné firmě.

Radiožurnál se pokoušel využít kontaktní formulář na webech k oslovení společnosti, ale na jedné stránce formulář vůbec nefunguje a na druhé zůstal po několika dnech bez odezvy. Jako jediný další kontakt na sebe firma uvádí sídlo v kancelářském komplexu v Praze na Vinohradech. Konkrétně v části, která slouží jako sdílený pracovní prostor. Podle recepční, se kterou reportér na místě mluvil, se tam občas Vojíková objeví, ale příliš si ji nepamatuje.

Milionové obraty

Radiožurnál stejně jako Deník N, který o případu také informoval, se několik dní pokoušel zastihnout Vojíkovou v místě jejího bydliště v Klánovicích na okraji Prahy. Podnikatelka tam bydlí v bytovce ve dvoře za místní restaurací. Sousedi, se kterými reportér mluvil, tvrdili, že se vrací z práce až později večer. Ani tak na ni reportér při opakovaných pokusech nenarazil.

Bytový dům spravuje městská část v Praze-Klánovicích a byty jsou pronajímány tomu, kdo si podá žádost. Radnice má k dispozici 18 takových bytů a na zmíněné adrese žijí převážně senioři, většinou už dlouhá léta – podobně jako majitelka zmíněné firmy.

Vojíková využívá městský byt, ačkoliv podle obchodního rejstříku vlastní devět firem a v dalších společnostech zastává post jednatelky. Jedna z jejích firem dokonce vlastní rodinný dům u Jihlavy. Navíc jen samotná firma CraftBrain Global podle zveřejněných účetních závěrek provádí obchody v řádech stovek milionů korun ročně. V roce 2023 měla obrat přes 600 milionů korun, o rok dříve 598 milionů.

Je ale pravda, že zisků firma dosahuje v porovnání s tím spíše symbolických – pouze pár desítek tisíc korun ročně. Ze závěrek je také vidět, že firma měla loni závazky za 66 milionů korun.

Falešný web

Reportér Radiožurnálu při pátrání po Vojíkové zanechal na více místech své kontakty s žádostí o vyjádření. V pondělí v podvečer nakonec dorazil e-mail s údajným prohlášením CraftBrainu.

„Společnost se žádným způsobem nezapojila do jakéhokoliv financování či ovlivnování veřejného mínění v USA ani do žádného jiného protiprávního jednání. K dnešnímu dni nebyla společnost v uvedené ani žádné jiné věci kontaktována PČR (Policie ČR) ani žádným jiným orgánem činným v trestním řízením,“ stojí v prohlášení. To dorazilo z e-mailové adresy craftbrain@seznam.cz.

Firma zároveň tvrdí, že webové stránky, na které nepřímo odkazují americké úřady, jsou falešné. „Společnost sděluje, že tyto webové stránky nenáleží společnosti, nebyly z její strany vytvořeny ani nejsou spravovány a společnost se od nich distancuje,“ tvrdí dál firma.

„Zneužití obchodní firmy společnosti a jejich údajů aktuálně společnost řeší a zvažuje též podání trestního oznámení na neznámou osobu,“ stojí ještě v prohlášení.

Radiožurnálu v úterý ráno po žádosti o další vyjádření ještě dorazil e-mail podepsaný přímo Vojíkovou. V něm trochu lámanou češtinou odkazuje na údajně skutečné webové stránky firmy CraftBrain, podle kterých by měla firma nabízet od strojů do továren přes bagry až po logistické služby. Zároveň na tomto webu ale chybí jakékoliv údaje, které by identifikovaly, že patří české společnosti CraftBrain.

