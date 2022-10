ČSA se může zachránit před pádem. Všechno závisí na rozhodnutí akcionářů, míní letecký expert

Poslední letadlo vlastněné českými aeroliniemi zamířilo do šrotu. Piloti ráno Airbusem A-319 naposledy symbolicky proletěli nad ranvejí a pak zamířili do Velké Británie, kde stroj rozeberou na náhradní díly. ČSA tak ve flotile zůstal už jen jeden Airbus A320. Ten je ale pronajatý. Na začátku října společnost oslavila 99 let od založení. V rozhovoru pro Radiožurnál o historii a současnosti ČSA hovořil letecký publicista a pilot Jiří Pruša. Rozhovor Praha 18:09 24. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ČSA tak ve flotile zůstal už jen jeden Airbus A320. Ten je ale pronajatý | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Podle toho, jak jsme to uvedli, blíží se konec ČSA, nebo se aerolinky ještě můžou ze všech problémů vzpamatovat?

Myslím si, že to závisí především na jejich vlastnících a akcionářích. Společnost, která má záporný kapitál a i záporné výsledky, se těžko může sama z toho dostat.

Můj názor je, že je to jenom otázka rozhodnutí akcionářů. Ti říkají, že by příští rok chtěli tu flotilu opět rozšířit. Pokud se to opravdu stane, tak ČSA přežít může. Pokud se to z nějakých důvodů nestane, protože i na letošek bylo plánováno rozšíření flotily, tak ČSA mohou skončit.

Co pád té kdysi velice slavné značky způsobilo?

Myslím si, že ten důvod je poměrně jednoduchý a jasný. Ten je, když se vám začne motat politika do ekonomiky. To se stalo v roce 2003, kdy bylo odstraněno profesionální vedení ČSA. Bylo nahrazené lidmi, které tam dosadily politické strany. Ti lidé měli potom ohromně ambiciózní představy, jak teda ČSA rozvinout. Podle mého názoru nakoupili tak přibližně dvakrát tolik letadel, než bylo potřeba.

V roce 2004 se výsledky začaly zásadním způsobem zhoršovat. V roce 2009 byla rekordní ztráta ČSA. To bylo 3,8 miliardy korun. Do roku 2003 byly ČSA ziskové. To trvalo až do roku 2014, kdy stát a kdokoliv další už ji nebyl ochoten podporovat. Úplně jednoduše politika dostala přednost před ekonomikou.

Nové vedení zvýšilo neúměrným způsobem platy, myslím neúměrně k výkonům. Nakoupilo mnoho letadel a potom i výsledky se fingovaly tím, že ČSA prodávaly svůj majetek, to znamená své dceřiné společnosti a podobně. Výsledek úplně tak špatně nevypadal, ale bylo to proto, že žily z podstaty.

To bylo popsání pádu. Ale kdy bylo nejslavnější období aerolinek v jejich bezmála stoleté historii?

Je tam pár takových bodů. Jednak ČSA jsou do dnes jednou z pěti nejstarších přežívajících leteckých společností na světě. To už je jedna slavná záležitost. Pak v roce 1957 byly ČSA jednou ze dvou společností, které provozovaly v pravidelných linkách první proudová letadla.

Pak asi takové silné období byla i 60. léta, i když samozřejmě to bylo všechno komplikované režimem, který jsme tady měli. Bylo ale největší využití letadel a měli jsme tehdy největší počet letadel, což bylo 75. I v evropském srovnání se ČSA držely někde mezi první desítkou.

Řekl bych, že hodně 60. léta a pak druhá polovina 90. let, někdy od roku 1995 až do roku 2000, 2002. Dokud teda nepřišly změny ve vedení. To byla asi nejdůležitější období. V druhé polovině 90. let začali operovat už se západní technikou, kam přišly Boeingy a dva Airbusy na dálkové linky. ČSA byly v té době v zisku. Očekávalo se samozřejmě, jak sestoupí do Evropy, takže možnosti ještě zásadním způsobem narostou, ale to už se potom nestalo.