Česko prodlouží kontroly na hranicích se Slovenskem do 3. ledna. Reaguje na ‚migrační domino‘

Kontroly na hranicích se Slovenskem budou pokračovat nejméně do 3. ledna. Na návrh ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) to ve středu schválila vláda. Namátkové kontroly, které mají bránit nelegální migraci přes české území, by jinak skončily s dnešní půlnocí.

Praha 16:27 22. listopadu 2023