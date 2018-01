ANO přerušilo jednání s ČSSD o vládě. Babiš chce počkat na nové vedení

ANO přerušilo jednání se sociálními demokraty o případné vládní spolupráci do jejich únorového sjezdu. Informoval o tom ve čtvrtek úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec. Krok podle něj ukazuje na spolupráci hnutí s KSČM a SPD. Druhým důvodem podle něj může být snaha oslabit podmínky ČSSD pro vstup do vlády. ANO mělo podle svého šéfa a premiéra v demisi Andreje Babiše pocit, že sociální demokraté nejsou jednotní. Proto chce čekat na nové vedení. Praha 10:34 25. 1. 2018 (Aktualizováno: 12:55 25. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a úřadující předseda Milan Chovanec z ČSSD. | Foto: koláž iRozhlas.cz | Zdroj: Český rozhlas

„Včera (ve středu) pozdě v noci mi předseda hnutí ANO Andrej Babiš vzkázal, že nehodlá pokračovat v jednáních se současným vedením ČSSD a že chce počkat až na vedení, jež vzejde z našeho sjezdu ve druhé polovině února," napsal úřadující šéf sociálních demokratů Milan Chovanec.

Babiš předal Zemanovi demisi. Pokud ho nezvolí, nebude prezident trvat na většině 101 hlasů Číst článek

„Hnutí ANO tak už třetí měsíc po sobě potvrzuje, že jedinými partnery, s nimiž je ochotno vážně jednat, je SPD a KSČM, ostatní demokratické politické strany ignoruje," dodal.

ANO podle něj očekává, že sjezd ČSSD ustoupí z podmínek, které si sociální demokraté dosud pro vstup do vlády kladli, nebo se už dohodlo s SPD a KSČM na vládní spolupráci.

Takovou interpretaci ale premiér v demisi Andrej Babiš odmítá. „To není pravda," řekl. ANO podle něj po volbách jasně deklarovalo, s kým chce spolupracovat, ale možní partneři to odmítli. „Všichni chtějí pracovat v opozici, prosazovat z ní program, i když nechápu jak," řekl Babiš.

Vyjednávači ANO měli při jednáních o vládní spolupráci pocit, že ve vedení sociální demokracie nepanují jednotné názor, řekl Babiš, který je nyní na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

„A že situace je pod vlivem blížícího se sjezdu. Tak v rámci výboru došlo k debatám, že radši počkáme na nové vedení ČSSD a potom budeme intenzivně vyjednávat," uvedl Babiš.

ANO pozastavuje jednání s @CSSD. Jejich rozhodnutí. V první řadě by ale na otázku,zda by ČSSD měla začít vyjednávat o vládní spolupráci a za jakých podmínek,měl odpovědět náš sjezd. S mandátem a programovými zásadami od členské základny můžeme vést případná jednání celkem rychle. — Jan Hamáček (@jhamacek) 25. ledna 2018

Místopředseda ANO a ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec upozornil, že změna vedení může jednání výrazně ovlivnit. „Je to něco, co do toho může výrazně vstoupit, bude záležet na tom, jaké bude nové vedení ČSSD," řekl Brabec.

Sociální demokracie bude nové vedení po neúspěchu ve sněmovních volbách vybírat v Hradci Králové 18. února. Sjezd se bude konat v sále Střelnice, kde před 25 lety Miloš Zeman porazil Jiřího Paroubka, a stal se předsedou sociální demokracie.

Tři podmínky ČSSD

ČSSD požaduje, aby ve vládě nebyla trestně stíhaná osoba, aby kvůli prošetření kauzy Čapí hnízdo ANO nekontrolovalo ministerstva financí, spravedlnosti a vnitra a aby nehrozil střet zájmů na ministerstvech zemědělství, průmyslu a životního prostředí kvůli podnikání holdingu Agrofert, který Babiš převedl do svěřenských fondů.

ANO by mohlo prosazovat naše politické body, věří v budoucí spolupráci Okamura Číst článek

V programové oblasti ČSSD žádá proevropské směřování vlády a podporu rodin s dětmi v oblastech bydlení, pracovních příležitostí a vzdělávání.

„Není důvod si myslet, že sjezd ČSSD základ těchto podmínek neschválí a že přistoupí na nedůstojnou roli fíkového listu pro stávající koalici ANO, SPD a KSČM, jež už od voleb funguje v Poslanecké sněmovně," uvedl Chovanec. ČSSD podle něj nebude vstupovat do vlády za každou cenu.

Podmínky sociálních demokratů pro vstup do vlády označil Babiš za neseriózní. „Pokud říká, že ANO nemůže mít spravedlnost, vnitro a ministerstvo financí, tak říká co? Že on ovlivňuje policii?" kritizoval Babiš jednu ze tří podmínek ČSSD.

Jednání ANO s ČSSD bylo na programu jako první

ANO zahájilo jednání před druhým pokusem o sestavení vlády minulý týden. ČSSD byla první strana, s níž se zástupci ANO sešli, kromě sociálních demokratů jednali také s SPD, KSČM, ODS a KDU-ČSL.

KSČM při pozitivním závěru jednání o programu podpoří vznik vlády, oznámil předseda Filip Číst článek

Občanští demokraté spolupráci odmítli, lidovci ji stejně jako ČSSD podmiňují tím, že ve vládě nebude trestně stíhaná osoba. S KSČM a SPD vytvořilo ANO expertní týmy, které hledají programové shody.

„Kdybychom jednali například jen s ODS, tak se nám ve finále může stát, že nás odmítnou. My musíme mluvit se všemi, to je nejlepší přístup," zdůraznil Babiš.

Premiér v demisi odmítl upřesnit, jaké uspořádání by preferoval při skládání druhého kabinetu. „Preferujeme stabilní vládu, může být koaliční, koaliční menšinová, nebo menšinová," uvedl Babiš.

Tradiční strany podle něj ANO neustále odmítají, případně si jako například lidovci kladou podmínky, které nejsou akceptovatelné. „Tam nějaký další prostor pro vyjednávání není," konstatoval Babiš.

ANO má v dvousetčlenné Sněmovně 78 poslanců. V případě spolupráce v ČSSD by koalice měla 93 poslanců a musela by se opřít o podporu další strany. SPD má 22 poslanců, KSČM 15 a lidovci deset.

Při prvním pokusu o sestavení vlády ANO neuspělo, jeho jednobarevný menšinový kabinet nezískal hlasy žádné jiné sněmovní strany. Prezident Miloš Zeman pověřil jednáním o sestavení vlády znovu Babiše a hodlá ho i jmenovat premiérem. Vedení ANO tento týden uvedlo, že nikoho kromě svého předsedy na předsedu vlády navrhovat nebude.