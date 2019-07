Část sociálních demokratů kritizuje pokračování vládní koalice. ‚Situace je bezvýchodná,‘ míní

Část krajských organizací ČSSD o víkendu jednala o budoucnosti koalice s ANO. Kritika vládního angažmá zaznívá před pondělním předsednictva strany například z Vysočiny či jižní Moravy. Naproti tomu Středočeši jsou pro pokračování koalice. Šéf strany Jan Hamáček po pátečním jednání v Lánech řekl, že rezignace ministrů za ČSSD není kvůli situaci kolem ministra kultury vyloučena. Praha 18:08 14. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ČSSD Jan Hamáček odchod z vlády nevyloučil | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předsedkyni jihomoravské ČSSD Naděždě Křemečkové se nezamlouvá posouvání termínů vyřešení krize kvůli ministrovi kultury. Podle ní je ale důvodů, proč by měla strana z kabinetu odejít, víc.

Žádná parlamentní strana se nemůže dostat pod tlak někoho, kdo chce kádrovat, říká Dolínek z ČSSD Číst článek

„V podstatě to začalo už nejmenováním našeho nominanta, pana Pocheho, na pozici ministra zahraničí,“ připomněla Radiožurnálu situaci z loňského jara.

Tehdy prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat do čela české diplomacie tehdejšího europoslance Miroslava Pocheho. Ministrem zahraničí se nakonec stal Tomáš Petříček.

,Bezvýchodná situace‘

Křemečková upozornila, že v referendu o vstupu ČSSD do vlády s hnutím ANO hlasovala proti, události ji v názoru jen utvrdily.

Rovněž podle předsedy sociálních demokratů na Vysočině Petra Krčála je situace kolem výměny ministra kultury pro sociální demokracii bezvýchodná.

Odlišný názor má šéf středočeské ČSSD Robin Povšík. „My jako Středočeši jsme podporovali vstup do vlády a nadále podporujeme to, aby sociální demokracie byla ve vládě,“ komentoval Povšík.

Ani podle šéfa ČSSD v Královéhradeckém kraji Jana Birkeho by sociální demokraté neměli vládu opouštět. „Situace je nyní do 31. července odšpuntovaná a post ministra kultury by neměl být důvodem pro odchod ČSSD z vlády,“ řekl ČTK. Dodal, že v případě hlasování o odchodu z vlády by se následně podřídil většinovému rozhodnutí.

Šmarda místo Staňka?

To šéf zlínské ČSSD Lubomír Vaculín řekl, že si s definitivním názorem počká na výsledek předsednictva.

‚Do vlády se nehrneme.‘ Pravice by po konci ČSSD podpořila výměnu premiéra, SPD úřednickou vládu Číst článek

Rozhodnutý není ani další člen předsednictva a krajský předseda v Libereckém kraji Jan Mečl. Je ale připraven podpořit Hamáčka, pokud navrhne odchod ČSSD z vlády. „Pro zemi je určitě dobré, aby měla stabilní vládu. Pro sociální demokracii by bylo dobré, kdyby mohla rozhodovat sama o svých ministrech a ostatní ústavní činitelé plnili své povinnosti, to znamená premiér i prezident,“ řekl.

To bude o situaci jednat v pondělí, a to po pátečním ujištění prezidenta Miloše Zemana, že je připraven k 31. červenci odvolat z funkce nynějšího ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD).

Hamáček uvedl, že vzhledem k Zemanovu slibu o odvolání Staňka, nepožadoval od prezidenta vysvětlení jeho postupu. Je ale přesvědčený, že předsednictvo v pondělí Šmardu podpoří. V opačném případě podle něj sociální demokracie odejde z vlády.

„Platí to, že pokud sociální demokracie má ve vládě fungovat, tak musí mít autonomii. Grémium se jasně rozhodlo pro výměnu na postu ministerstvu kultury, je to naše právo. Stojím za Michalem Šmardou, myslím, že bude dobrým ministrem kultury,“ řekl v pátek.