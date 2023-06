Strana Jany Volfové chce používat zkratku ČSSD. ‚Je to snaha o parazitování,' reaguje SOCDEM

Zkratku ČSSD bude nyní místo sociálních demokratů, kteří v červnu na sjezdu změnili název na Sociální demokracie a zkratku na SOCDEM, používat uskupení bývalé poslankyně Jany Volfové. Její Česká suverenita se nově přejmenovala na Českou suverenitu sociální demokracii. Šéf SOCDEM Michal Šmarda uvedl, že to považuje za jednoznačné porušení ochranné známky, kterou má jeho strana nadále registrovanou. Bude se proto bránit. 16:16 29. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká suverenita, nově Česká suverenita sociální demokracie, byla zaregistrována 21. ledna 2011, spoluzaložila ji Jana Bobošíková | Foto: Zehl Igor | Zdroj: Profimedia

Volfová změnu názvu strany potvrdila serveru iDNES.cz, na svém facebooku uvedla, že je od čtvrtka předsedkyní ČSSD.

„Ano, je to pravda. Přejmenovala jsem stranu, protože si myslím, že ČSSD je léta zažitá značka, lidé si ji pamatují a já si nemyslím, že by právě ona mohla za neúspěch sociální demokracie. V případě této strany je to bohužel spíš o lidech,“ řekla serveru.

Možné spojení se sociální demokracií ale důrazně odmítá. „Se současnou sociální demokracií opravdu nemáme nic společného. My máme už roky svůj program. Pokud by se k nám chtěla ale sociální demokracie přidat, bránit jí nebudeme,“ dodala.

Šmarda to označil za pokus o krádež historické zkratky názvu bývalé ČSSD. „Považujeme to za jednoznačné porušení ochranné známky ČSSD, kterou má Sociální demokracie stále zaregistrovanou. Občas se vás někdo pokusí okrást, to se stává. Tihle lidé to tak prostě mají. Budeme se bránit,“ uvedl v tiskové zprávě zaslané ČTK.

SOCDEM připomněla, že podle předpisů nesmí být název strany zaměnitelný s již zaregistrovanou ochrannou známkou. „Je to snaha o parazitování na pověsti a dobrém jménu Sociální demokracie, která léta používala vžitou značku ČSSD,“ míní Šmarda.

Česká strana sociálně demokratická změnila název na Sociální demokracii po 30 letech. Šmarda při představování změn na červnovém sjezdu strany uvedl, že jednou z definic šílenství je opakovat stejné chyby se stejnými lidmi a zároveň očekávat jiný výsledek.

„Už takoví být nechceme. Nechceme opakovat staré chyby, chceme jít dopředu,“ zdůraznil. Strana dnes doplnila, že registrace ochranné známky ČSSD stále zůstala v platnosti.

Česká suverenita, nově Česká suverenita sociální demokracie, byla zaregistrována 21. ledna 2011, spoluzaložila ji Jana Bobošíková. Strana vznikla po politickém rozchodu Bobošíkové s Petrem Hannigem, se kterým spolupracovala v období 2002 až 2010 v rámci koalice Suverenita 0150 blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu. Předsedkyní uskupení je od 18. ledna 2014 právě bývalá sociálnědemokratická poslankyně Volfová.