ČSSD podpoří výroční zprávy o hospodaření České televize. Debatu o přísnější kontrole nevylučuje

Klub sociální demokracie ve čtvrtek ve sněmovně většinově podpoří výroční zprávy o hospodaření České televize. Novinářům to v úterý před zahájením schůze řekl poslanec Petr Dolínek. Dodal, že pokud má hospodaření tohoto veřejnoprávního média někdo kontrolovat, měl by to být nezávislý Nejvyšší kontrolní úřad, nikoli dolní komora.

