Grémium ČSSD projedná ve čtvrtek výsledek lánské schůzky. Předtím se sejde Hamáček s Babišem

Grémium ČSSD ve čtvrtek projedná výsledek středečního jednání mezi premiérem Andrejem Babišem (ANO) a prezidentem Milošem Zemanem o výměně ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Vyplývá to z vyjádření představitelů strany. Před jednáním grémia by se měl sejít předseda ČSSD Jan Hamáček s Babišem. Premiér ve středu na twitteru uvedl, že Zeman potvrdil odvolání Staňka k 31. červenci, nominaci nového ministra chce řešit až v polovině srpna. Praha 21:32 24. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Šmarda | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Místopředseda ČSSD a kandidát na ministra kultury Michal Šmarda nechtěl komentovat výsledek středečního jednání Babiše se Zemanem. „Kdybych k tomu dával nějaká radikální vyjádření, tak bych pouze komplikoval situaci Janu Hamáčkovi, který má dneska plný mandát k jednání a je to celé na něm. Zítra se o tom poradíme a předpokládám, že Jan Hamáček se po té poradě k tomu vyjádří,“ řekl Šmarda.

Prezident Staňka odvolá na konci července. O Šmardovi rozhodne v polovině srpna, tvrdí Babiš Číst článek

Jednání kolem výměny ministra kultury podle Šmardy trvají velmi dlouho. „Myslím si, že zejména proto, že je potřeba jednat o rozpočtu, tak tím resort kultury trpí. Čím dřív se to vyřeší, tím to bude lepší,“ uvedl.

Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka řekl, že informace vychází jen z twitteru premiéra Babiše, a pokud není jiný zdroj, který říká, co se na Hradě vlastně stalo, nemůže na to reagovat. „Jsem domluvený s předsedou Hamáčkem, že si zítra dá schůzku s panem Babišem. Vyjádření ohledně dnešního jednání mezi premiérem a prezidentem dáme, ale až po této schůzce,“ uvedl Onderka.

Návrh ústavní žaloby na prezidenta Zemana senátoři podpořili. Prošel o tři hlasy Číst článek

Místopředseda ČSSD Tomáš Petříček v České televizi řekl, že je zklamán z toho, že se situace stále nevyřešila, i když uvítal potvrzení toho, že Staněk na konci července skončí. „Kultura by si zasloužila, aby se to celé bez zbytečných odkladů dořešilo, aby na kultuře věděli, kdo bude ministrem. Zejména v situaci, kdy se jedná o rozpočtu,“ řekl. Podle něj situace také unavuje českou veřejnost.

Staněk v polovině května podal demisi, kterou ale Zeman nepřijal. Babiš na konci měsíce na žádost ČSSD navrhl prezidentovi odvolání ministra a současně jmenování Šmardy. Návrhu na odvolání musí prezident podle Ústavy vyhovět, Zeman ale opakovaně dával najevo, že by si přál Staňkovo setrvání v kabinetu, Šmardu naopak kritizoval.

ČSSD hrozila odchodem z vlády, pokud by Staněk kabinet neopustil a Zeman místo něj nejmenoval Šmardu. Podle sociálních demokratů by jejich účast ve vládě ztratila smysl, pokud by nemohli rozhodovat o tom, koho do kabinetu vyšlou.