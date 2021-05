Vedení ČSSD podpořilo Hamáčka. ‚Musí někomu ležet v žaludku,‘ řekl Onderka a kritizoval novináře Kroupu

Vedení ČSSD se postavilo za svého předsedu a vicepremiéra Jana Hamáčka, který se podle zjištění serveru Seznam Zprávy měl navrhovat utajení kauzy Vrbětice za milion dávek Sputnik V a schůzku Vladimira Putina a Joea Bidena v Praze. Ve středu na tiskové konferenci řeklo, že jsou přesvědčeni o tom, že Hamáček konal veškeré kroky v kauze ve prospěch republiky i občanů. Také kritizovali novináře Janka Kroupu, který se zjištěním přišel. Praha 9:01 5. 5. 2021 (Aktualizováno: 9:33 5. 5. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Poslanecký klub ČSSD je přesvědčen, že Hamáček konal veškeré kroky v kauze ve prospěch republiky i našich občanů,“ řekl na tiskové konferenci statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka. Té se Hamáček nezúčastnil, protože bude mít ve 12 hodin vlastní.

Podle zjištění serveru Seznam Zprávy ministr vnitra plánoval před vypuknutím vrbětické kauzy skutečně odjet do Ruska. Na jednání v Moskvě chtěl vyjednat dodávky milionu dávek vakcíny Sputnik V a setkání prezidentů Joea Bidena a Vladimira Putina v Praze výměnou za mlčení o detailech výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.

Říct to měl 15. dubna účastníkům schůzky na ministerstvu. Těmi byli velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, policejní ředitel Jan Švejdar i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který ale dorazil později. Serveru to měli potvrdit sami účastníci schůze, kteří Hamáčkovi nápad rozmluvili.

Vicepremiér to ale popírá. Ke schůzi podle něj skutečně došlo, ale něčem takovém nemluvili. „Jsou to absolutní spekulace a lži. Odmítám, že bych byl účasten výměnného obchodu,“ řekl například pro Radiožurnál.

‚V Moskvě mají radost‘

A vedení ČSSD se za něj postavilo. „Janu Hamáčkovi věřím, stojíme za ním a chceme, aby mimořádná schůze pokračovala,“ řekla místopředsedkyně strany a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a upozornila na úterní mimořádnou schůzi, kterou kvůli článku svolala opozice.

Ta probíhala za zavřenými dveřmi a většina účastníků – včetně vedení ČSSD – ji nazvala fraškou, protože na ni nemohli vystoupit přítomní zástupci tajných služeb i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nebo policejní prezident Jan Švejdar. Většina parlamentních stran a hnutí chce, aby schůze ve středu pokračovala.

Vedení ČSSD také kritizovalo investigativního novináře Janka Kroupu, autora článku na serveru Seznam Zprávy. „Jan Hamáček musí někomu ležet v žaludku,“ řekl Onderka a pokračoval: „Investigativa Jana Kroupy o Věře Jourové stála stát 3,6 milionů korun za neoprávněnou vazbu.“

Podle Onderky se mohli novináři v čele s Kroupou dopustit protiprávního jednání: „Každý novinář chrání svůj zdroj, je to logické a je to pravidlo a nemíním do toho zasahovat a kritizovat to. Na druhou stranu, ať novinář nebo politik je občanem a má povinnost, pokud zjistí trestní čin, tento trestný čin nahlásit. Jinak jedná protiprávně.“

Místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Ondřej Veselý chválil postup vlády v kauze Vrbětice. „Největší radost z článku měli v Moskvě. Ta si sama umí vytvořit své články, má Sputnik, Aeronet nebo RT, a nyní má dosud seriózní server Seznam. Muselo tam létat šampaňské a kaviár,“ dodal.

Článek podle něj obviňuje Hamáčka z vlastizrady. „Můžeme mít různé názory. Ale ten článek neříká, jestli to bylo krytí nebo ne, jestli to bylo povedené nebo ne, ale říká, že Hamáček se chtěl dopustit vlastizrady. To je absurdní,“ řekl.

