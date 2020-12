‚Nechci druhý rok 1948.‘ ČSSD odchodem z vlády hrozila kvůli výměně Staňka i schůzce na Vyšehradě

Šéf sociálních demokratů Jan Hamáček pohrozil odchodem z vlády. Diskuzi o předčasných volbách považuje za legitimní, uvedl v neděli v České televizi. Vládní spory nově zažehlo schválení daňového balíčku, který podle sociální demokracie zvýhodní vysokopříjmové skupiny. O rozbití koalice ale vedení ČSSD uvažovalo už několikrát: důvodem byly mimo jiné kauzy premiéra Babiše (ANO) nebo výměna na postu ministra kultury. Praha 12:26 14. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ČSSD Jan Hamáček a šéf ANO Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Odchodu sociální demokracie z vlády rozhodně nebráníme. Nouzový stav zvládneme i bez jejich účasti ve vládě,“ reagoval Babiš na slova koaličního partnera o možném odchodu z vlády. „Jestli má ČSSD se svou účastí v menšinové vládě problém, tak ať klidně odejde a přestanou o tom donekonečna mluvit,“ doplnil. Právě po dobu nouzového stavu ale Hamáček stranu z vlády odvést nechce a takový krok označil za nezodpovědný.

„Nedovedu si představit, že kopneme do dveří a odejdeme z vlády. Země je ve stavu, který dlouho nepamatuje. Asi to možná každý nepochopí, ale přišlo by mi to zbrklé a dětinské nyní odejít,“ uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

V případě prodloužení nouzového stavu ve sněmovně zvítězil rozum, který ji však opustil při hlasování o daňovém balíčku. V příštích měsících a letech nás bude hlava bolet nejen z následků covidu, ale i z nezodpovědné sekery zaseklé poslanci ANO, ODS a SPD. — Jan Hamáček (@jhamacek) November 20, 2020

Mezi prvními apeloval na rozpuštění koalice pardubický hejtman Petr Netolický (ČSSD). Současné napětí v koalici panuje kvůli novému daňovému balíčku, který sněmovna schválila v listopadu na návrh ANO, ODS a SPD. Změna počítá především se zrušením superhrubé mzdy a změnou daňových sazeb. Sociální demokraté sice předložili vlastní návrh, ten ale neuspěl a Hamáček o schválené úpravě mluvil jako o „pravicovém experimentu“.

Neshody ale současný kabinet provázely už od samého začátku. V červnu 2018 odmítl prezident Zeman do vznikající vlády na post ministra zahraničí jmenovat kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho, přestože na jeho volbě sociální demokracie trvala. Funkci tak dočasně převzal Hamáček společně s resortem vnitra.

O několik měsíců později vyšla najevo kauza premiérova syna Andreje Babiše mladšího a jeho údajného únosu na Krym. Hamáček reportáž serveru Seznam Zprávy, v níž Babišův syn mluví o své roli v kauze Čapí hnízdo, označil za „znepokojující“. „Nemůžeme vyloučit žádnou alternativu,“ odpověděl v listopadu 2018 na dotaz ohledně budoucnosti spolupráce s ANO. Při hlasování sněmovny o nedůvěře vládě nicméně poslanci sociální demokracie opustili sál. „Nešli jsme do vlády proto, abychom řešili kauzy Andreje Babiše, šli jsme do vlády proto, abychom prosazovali náš program,“ uvedl Hamáček s tím, že opozice podle něj žádný alternativní plán. Koalice kauzu nakonec ustála.

Přetahování o Staňka

Dosud největší rozkol tak kabinet čekal až v létě roku 2019. Tehdejší ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) náhle odvolal z pozice ředitele Národní galerie Jiřího Fajta, na něhož podal dvě trestní oznámení. Důvodem Fajtova vyhazovu mělo být podle ministra jeho údajné špatné hospodaření s prostředky galerie: nedostatky v uzavřených dohodách nebo přestřelené autorské smlouvy. Soud ale podezření nepotvrdil.

Kvůli kontroverznímu kroku Staněk na Hamáčkovu výzvu rezignoval – výměnu v čele resortu ale zkomplikoval prezident Miloš Zeman, který odmítl jmenovat nového kandidáta ČSSD Michala Šmardu. Toho odmítal i předseda vlády Babiš.

Grémium @CSSD dnes předsednictvu navrhne setrvání strany ve vládě. Bude ale trvat na svých podmínkách: odvolání Antonína Staňka a jmenování Michala Šmardy ministrem kultury. @Radiozurnal1 @iROZHLAScz — Zdenka Trachtová (@ZdenTra) July 15, 2019

„Čekáme na to, zda bude respektována koaliční smlouva. Tedy zda budeme mít pět ministrů,“ okomentoval Hamáček v srpnovém rozhovoru pro Radiožurnál spekulace o konci vládního uskupení. Podle bývalého místopředsedy ČSSD Milana Chovance byla sociální demokracie v situaci „fackovacím panákem“.

Šmarda se však nominace nakonec vzdal sám. „Byl jsem přes léto smířený s tím, že já i ČSSD odcházíme,“ řekl pro server Aktuálně.cz Hamáček. „Nechci se dostat do situace, abych byl obviňovaný, že jsem udělal druhý rok 1948,“ odůvodnil setrvání v koalici. Odchod z kabinetu nepodpořilo ani grémium sociální demokracie. Po měsících vleklých sporů tak nakonec ministerstvo kultury převzal současný ministr Zaorálek.

Jako důvod k odchodu viděl Hamáček také říjnovou schůzku tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) s šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem. Ti se v noci potkali v restauraci na Vyšehradě navzdory platným opatřením proti šíření koronaviru. I tehdy Hamáček naznačil možné dopady na vládní fungování. „Mohlo by to znamenat (odchod z vlády),“ řekl na dotaz serveru iDNES.cz o schůzce Hamáček. „Pro nás není přijatelné, aby to vyšumělo do ztracena.“