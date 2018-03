Hamáček po schůzce s ANO: Za trestně stíhaného premiéra Babiše požadujeme vnitro, nebo finance

Sociální demokracie je ochotná tolerovat v čele vlády trestně stíhaného Andreje Babiše, ale dává si další podmínky. Požadovala by v tom případě post ministra financí, nebo vnitra, aby případný střet zájmů neměl vliv na řešení případu stíhaného premiéra. Po jednání s hnutím ANO to řekl předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle něj by strana také chtěla 5 ministerstev, zatímco ANO ji teď nabízí čtyři posty. Praha 20:22 27. 3. 2018 (Aktualizováno: 20:31 27. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ČSSD Jan Hamáček a místopředseda strany Jiří Zimola | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Úterní jednání hnutí ANO a ČSSD trvalo zhruba dvě hodiny. Hnutí ANO dál trvá na tom, aby v čele kabinetu stál jeho předseda Andrej Babiš, a odmítlo i možnost, aby vláda byla bez předsedů obou koaličních stran. ČSSD proto chce garanci, že Babiš v čele vlády nebude mít vliv na vyšetřování svého obvinění z podvodu.

Za Babiše vnitro, nebo finance

„My jsme řekli, že za předpokladu, že bychom měli o takovémto projektu uvažovat, tak sociální demokracie bude požadovat buď řízení ministerstva vnitra, nebo ministerstva financí,“ řekl Hamáček.

Podle Hamáčka bylo po předchozím vyjednávání expertních týmů ANO a ČSSD 17 sporných bodů, deset z nich se podařilo dnes vyřešit. Zmínil například to, že by vláda neprivatizovala státní majetek, garantovala nezávislost veřejnoprávních médií, garantovala, že se nebude zvyšovat spoluúčast pacientů nebo se přihlásila k závazku zvýšit výdaje na obranu do konce svého funkčního období na nejméně 1,4 procenta HDP.

Dohoda není na daních a nemocenské

Rozdíly naopak zůstávají v pohledu na daňovou problematiku. ČSSD požaduje zavedení sektorové daně pro banky nebo zavedení progresivní daně z příjmu. ANO takové kroky odmítá. Obě strany se také liší v pohledu na proplácení prvních tří dnů nemoci, kde je podle Hamáčka na obou stranách vůle rozpory řešit, ale vyžádá si to ještě jednání.

Vyjednávači ANO a ČSSD se podle Hamáčka znovu sejdou ve čtvrtek. Schůzka bude dvoustranná a nebudou se jí účastnit představitelé KSČM, jak dříve někteří zástupci ANO a KSČM naznačovali.

Bez Babiše nebude koalice

První místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek před večerním jednáním špiček ANO a ČSSD to novinářům řekl, že pokud ČSSD bude trvat na tom, že v čele vlády nemá být předseda hnutí ANO Andrej Babiš, nemělo by pro ANO smysl pokračovat v debatě o vytvoření koaličního kabinetu.

ANO chce vytvořit s ČSSD menšinovou koaliční vládu, která by měla 93 poslanců a ve sněmovně by se opírala o podporu 15 komunistických poslanců. Pokud se obě strany dohodnou, bude muset vstup ČSSD do vlády potvrdit ještě vnitrostranické referendum sociálních demokratů.