Minus 40 milionů. ČSSD loni hospodařila se ztrátou, může za to úbytek hlasů ve volbách

Sociální demokracie v loňském roce hospodařila se ztrátou ve výši téměř 40 milionů korun. Novinářům to ve středu řekl ekonomický ředitel strany Martin Starec (ČSSD). Zapříčinila to podle něj především ztráta v loňských podzimních volbách do Poslanecké sněmovny, které způsobily výpadek v příjmech ze státního rozpočtu za hlasy a mandáty v dolní komoře Parlamentu.

