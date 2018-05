Hamáček před jednáním s Babišem: Z našich podmínek nemůžeme ustoupit, snad to tak vnímá i ANO

Pokračují jednání o vládě. V pondělí se sejdou předsedové ANO a ČSSD Andrej Babiš a Jan Hamáček, připojí se k nim také šéf KSČM Vojtěch Filip. Sociální demokracie podle Hamáčka trvá na prosazení několika pojistek. Ty ovšem ANO dosud veřejně odmítalo. „Pokud by se nám to nepodařilo, tak by byl velký otazník nad tím, zda by bylo vůbec možno dosáhnout něčeho, co bychom potom byli schopni předložit k referendu,“ řekl v Ranním interview Radiožurnálu. Rozhovor Praha 10:40 7. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ČSSD Jan Hamáček | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Trestním stíhání premiéra v demisi a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše pokračuje, státní zástupce ale zrušil stíhání místopředsedy Jaroslava Faltýnka. Ovlivní to podle vás jednání o vládě?

Podle mého názoru to jednání neovlivní, protože tento problém, který tady od začátku je - tedy účast trestně stíhaného politika ve vládě -, tady zůstává. Protože hnutí ANO trvá na tom, že Andrej Babiš bude premiérem. Tudíž budeme jednat o tom, jak tuto věc promítnou do koaliční smlouvy.

ČSSD chce do koaliční smlouvy doplnit, aby premiér po demisi všech sociálně demokratických ministrů odstoupil. Odejít z kabinetu by měl podle sociální demokracie také prvoinstančně odsouzený politik. Ovšem ANO veřejně zatím tyto podmínky odmítalo. Vy věříte, že se to změní?

Uvidím, jak dopadne to dnešní (pondělní) jednání. Očekávám, že budeme schopni nalézt takovou formulaci, která naplní naše požadavky. Pokud by se nám to nepodařilo, tak by byl velký otazník nad tím, zda by bylo vůbec možno dosáhnout něčeho, co bychom potom byli schopni předložit naší straně k referendu.

Znamená to tedy, že z těchto podmínek neustoupíte?

My z těchto podmínek ustoupit nemůžeme a doufám, že to tak vnímá i hnutí ANO.

Schůzka ve třech

Jak ovlivní jednání účast předsedy KSČM Vojtěcha Filipa?

Bude to druhá schůzka v tomto formátu. Je potřeba si vyjasnit, jaké jsou podmínky nebo okolnosti, za kterých bude KSČM podporovat případnou menšinou vládu. Takže je logické, že se budeme scházet ve třech.

Místopředsedové obou stran v minulém týdnu pracovali na programovém prohlášení. Tak jak je daleko?

Já si myslím, že je skoro hotové. Teď se bavíme o některých formulačních věcech. Došlo totiž k nějakému technickému selhání ze strany hnutí ANO, v jedné z kapitol přišel stary text. To už jsme ale odstranili. Takže si myslím, že jsme schopni to během několika dnů doladit do konce.

O možné koalici s hnutím ANO by pak rozhodovali všichni členové ČSSD v referendu. Tak se ptám, jestli se to stihne vypsat už na tento pátek 11. května?

Pokud to dnes nezhavaruje nebo se neukáže nějaká překážka, která je nepřekonatelná, tak si myslím, že je to stihnutelné. Předsednictvo ČSSD se sejde v pátek, stanoví otázku, na kterou budou členové ČSSD odpovídat, a stanoví také termín referenda.

Hlasovat budou členové místních organizací tajně, tedy klasickými lístky. Kdy budeme znát výsledky?

O přesném termínu ukončení budeme ještě diskutovat, zatím pracovní termín se pohybuje kolem 8. června.

Víte už, kolik bude referendum ČSSD stát?

Je to ze všech možných variant ta nejlevnější varianta. Kdybychom udělali korespondenční hlasování, tak se náklady pohybují okolo milionu korun. Toto bude podstatně levnější, protože naše místní organizace se stejně schází. Jediný náklad, který s tím ČSSD bude mít, budou hlasovací lístky a pak samozřejmě nějaká režie, ale to se bavíme o tisících korun.

Vy jako předseda doporučíte, jak mají členové hlasovat?

Jako vedení strany určitě dáme stanovisko, ale až ve chvíli, kdy budeme znát ten konečný kompromis, který budeme předkládat.