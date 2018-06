Hamáček po schůzce s Paroubkem: Navrhnu, ať ho ČSSD podpoří ve volbách do Senátu

Předseda ČSSD Jan Hamáček navrhne stranickému předsednictvu, aby schválilo kandidaturu bývalého premiéra Jiřího Paroubka jako nezávislého kandidáta do Senátu v Ostravě s podporou sociální demokracie. Hamáček, který ve čtvrtek s někdejším předsedou ČSSD Paroubkem o záležitosti jednal, to řekl ČTK a České televizi. Vedení strany se bude návrhem ostravské ČSSD zabývat v pátek 15. června, řekl mluvčí ČSSD Petr Vurbs. Praha 18:15 7. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Expremiér a někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek | Foto: Petr Topič / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Probírali jsme okolnosti jeho možné kandidatury. Každý kandidát musí být schválen předsednictvem strany. Budu navrhovat předsednictvu, abychom schválili jeho kandidaturu jako nezávislého s podporou sociální demokracie,“ uvedl Hamáček.

Podotkl, že Paroubek má v Ostravě silnou podporu. Soudí, že má tamním voličům co nabídnout.

Podle Paroubka bude Hamáček jeho senátní kandidaturu za ČSSD podporovat i při schvalování ve vedení strany. „Myslím, že ano, takhle mi to řekl,“ reagoval Paroubek na dotaz, zda ho Hamáček podpoří i při schvalování nominace předsednictvem ČSSD.

S Hamáčkem podle vlastních slov hovořil i o dalších možnostech spolupráce, konkrétnější ale být zatím nechtěl.

S Paroubkem jako kandidátem v podzimních volbách do horní komory přišla ostravská ČSSD. Kandidovat by mohl ve volebním obvodě 71 Ostrava-město. V květnu uvedl, že na podzim zváží případný vstup do ČSSD. Jako hlavní téma vnímá v Ostravě bytovou problematiku a nedostatek sociálních bytů. Zaměřit by se chtěl také na ochranu životního prostředí a dopravní infrastrukturu.

Z ČSSD Paroubek vystoupil v říjnu 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která ve volbách neuspěla. Z politiky odešel v roce 2014, když skončil v čele LEV 21. Tehdy se rozhodl věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem.

Nyní pětašedesátiletý Paroubek vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005, kdy se stal premiérem i předsedou strany.

Minulý rok Paroubek usiloval o návrat do ČSSD přes organizaci v Praze 5, obvodní výkonný výbor tehdy jeho žádost nepodpořil.