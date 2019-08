Hamáček bude nadále v čele sociálních demokratů, shodl se poslanecký klub. Členem zůstává i Foldyna

Předseda ČSSD Jan Hamáček v pátek novinářům řekl, že mu poslanecký klub sociální demokracie vyjádřil podporu. Po jednání má podle svých slov jistotu, že členů klubu je nadále 15. Znamená to podle něj, že členem zůstává i Jaroslav Foldyna (ČSSD), který se v posledních týdnech dostal do sporu s vedením strany poté, co prohlásil, že by podpořil kabinet ANO i po případném odchodu sociální demokracie z koalice.

