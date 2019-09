Maláčová chce změnit název dětských skupin na jesle. ‚Důležitá je dostupnost,‘ zní z opozice

Rodiče nejmenších předškoláků by mohli snadněji získat místo v zařízení pro děti. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce v novele zákona o dětských skupinách od roku 2021 tyto skupiny, které navštěvuje zhruba 12 tisíc dětí, financovat z rozpočtu. Teď jsou závislé na evropských penězích. Skupiny chce přejmenovat na jesle. Praha 8:50 5. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dítě ve školce. Ilustrační foto | Foto: Fotobanka Stock Exchange

Novelou zákona o dětských skupinách chce ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD zpřístupnit tato zařízení více dětem. Jesle by podle ní měly být hlavně pro děti do tří let a peníze na ně by měly jít z rozpočtu.

Zařízení pro nejmenší předškoláky by mohla být dostupnější.

„Chceme, aby standard byl do tří let jesle a od tří let mateřská škola nebo školka. Fungujícím dětským skupinám, kterých máme tisíc po celé České republice, chceme dát po vzoru mateřských školek stabilní financování, přejmenovat je a ještě zvýšit jejich kvalitu a vymahatelnost této kvality. Pokud nebude kvalita dodržována, přestane zařízení dostávat dotace,“ uvedla Maláčová.

Smyslem podle Maláčově je, aby lidé, kteří chtějí sladit zaměstnání a rodinu, měli možnost. „Stále máme desítky tisíc zejména maminek, které nemohou jít do práce ve třech letech dítěte, protože nemají to dítě kam dát. Myslím, že to je absurdní,“ dodala Maláčová.

Opozice má ke změnám výhrady. Poslankyně Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 vytýká, že změna názvu může provozovatelům přinést náklady navíc.

Evropské peníze

„Přejmenování ve chvíli, kdy už pět let funguje pojem dětská skupina, na jesle, které bývaly kdysi a lidé si s nimi spojí něco trochu jiného, protože to bylo vždycky zdravotnické zařízení, tak je zcela nepotřebné a je to taková drobnost. Mnohem důležitější je, aby byla velká šíře takových to skupin po celé republice, aby byly dostupné a abychom měli zajištěno jejich budoucí financování,“ uvedla Pekarová.

Podle Pekarové jsou pro financování klíčové evropské fondy. „Jestliže nebudeme mít peníze z evropských fondů na tuto oblast a stát nezastoupí evropskou složku financování, tak skupina rodičů, která potřebuje pro své nejmenší nějakou kvalitní péči, zůstane na holičkách a to by bylo opravdu tím nejhorším, co bychom mohli dopustit,“ dodala Pekarová.

Podle poslankyně Olgy Richterové z Pirátské strany je přejmenování dětských skupin na jesle zbytečné. „Skutečně mi nedává smysl, proč by náš stát měl zavést dětské skupiny v roce 2014 a poté je zase zrušit a přejmenovat. Takhle nemá vypadat promyšlená státní politika,“ uvedla.

Novelu teď bude posuzovat legislativní rada vlády. Asociace provozovatelů dětských skupin upozorňuje, že bude zásadní, jak vysoký příspěvek dá stát a jak moc budou platit rodiče. Přispívali by i zřizovatelé - třeba obce nebo firmy, které dětskou skupinu založily.