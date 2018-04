Senátoři ČSSD odmítají vládní spolupráci s ANO. Zůstaňme v opozici, vzkazují vedení

Senátoři ČSSD chtějí, aby sociální demokraté nevstupovali do vlády ANO a zůstali v opozici. Budou tak vystupovat vůči členské základně před případným vnistrostranickým referendem. Na tiskové konferenci ve středu uvedli, že respektují páteční těsné rozhodnutí předsednictva ČSSD o znouotevření jednání. Za podmínek, které ANO nabízí, by podle nich ale ČSSD do vlády vstupovat neměla.

