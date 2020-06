ČSSD kašle na nižší střední třídu, teď sedíme na sudu s dynamitem, myslí si exhejtman Bernard

Bývalého hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda před pár dny odvolali zastupitelé, a to jen pár měsíců před volbami. Ještě předtím totiž bývalý manažer opustil mateřskou ČSSD. „Když jste v politické straně, musíte vyznávat nějaké hodnoty. A já vstoupil do ČSSD, která měla Bohumínské usnesení, které mimo jiné stanovovalo, že nebude na vládní úrovni spolupracovat s KSČM,“ vysvětlil své rozhodnutí Bernard pro Česku rozhlas Plus. Interview Plus Praha 15:58 11. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za hlavní důvod odchodu z ČSSD uvádí Josef Bernard spolupráci s KSČM | Foto: Martin Polívka | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Můj táta byl švec a máma kuchařka, ale vždycky mi vštěpovali mi ideály masarykovské republiky, úctu k Miladě Horákové nebo Heliodoru Píkovi. To byly základy, které jsem dostával od dětství. Já toto těžko přestávám. A když z těchto základních hodnot začnete slézat, ztrácíte tvář. Stáváte se čím dál tím víc méně čitelní, a to je pro každou politickou partaj špatně,“ říká bývalý plzeňský hejtman v Interview Plus.

Bernard vystoupil z ČSSD letos v květnu a tento týden oznámil, že v nadcházejících krajských volbách bude lídrem kandidátky hnutí STAN.

Řešíme jen důsledky

Bývalý hejtman patřil už od počátku k velkým kritikům vzniku koaliční vlády ČSSD a ANO s podporou KSČM. „Těch důvodů je ale víc a souvisejí i s krajskou politikou,“ přiznává. „Říkal jsem si, že kdybych to hodně kousnul, tak bude ČSSD své hodnoty prosazovat ve vládě. Ale její počínání v sociálních věcech mi připadá jen jako napravování důsledků. Nejdeme nikdy po příčinách všech těch věcí, které se tady dějí.“

V Česku je podle něj zhruba 30 procent lidí nižší střední třídy, do které svého času ještě jako dělník ve Škodovce patřil i on sám. „Těmto lidem ale není moc dobře. Mají relativně nižší příjmy, které sice podle statistik vypadají, že nejsou na hranici chudoby, ale nemají žádné rezervy. A my jsme se na ně, s prominutím, úplně vykašlali.“

Když vstupoval do politiky, tak si Bernard podle svých slov představoval, že právě sociální demokracie bude řešit sociální problémy. „Jako jsou exekuce, jako je velká překážka u dětí z běžných dělnických rodin, aby se dostaly na nějakou střední nebo vysokou školu. Tím ztrácíme vzdělávací potenciál, který v této zemi máme,“ vysvětluje Bernard.

„Mrzí mne, že polovina studentů učebních oborů vyznává extrémistické strany. To je ale důsledek toho, že jsme u nich abstrahovali na výchovu dějepisu, výuku našich dějin. A jen z nich děláme bioroboty do velkých montážních fabrik,“ zdůrazňuje.

Strana sociálních dávek

„Je správně, že si lidé na ČSSD stěžují s tím, že je to jen strana dávek. Pokud se zabýváme parametrickým nastavením daní nebo tím, kam nějakou dávku dáme, to je správně, ale jen hasíme prvotní akutní požár. Potřebujeme řešit prvotní příčiny stavu, tedy, že tato skupina je na tom opravdu špatně,“ podotýká bývalý hejtman.

Prosperita každé země a její úspěchy, například aby se lidé nepřikláněli k levicovým nebo pravicovým populistickým hnutím, je podle Bernarda dána tím, jak se stát stará o nižší střední třídu nebo o seniory. „V tom elity zprava nebo zleva v minulosti selhaly. Proto jsme v pytli. Sedíme na sudu s dynamitem, neřešíme příčiny. A spousta těchto lidí se přiklání k populistům. Nevidím ani světlo na konci tunelu, přestože bych nějaká řešení měl. Ale zatím jen koukáme, jak ten doutnák hoří,“ říká Bernard.

Kolem jeho odchodu z ČSSD padala mnohá obvinění, třeba že mění názory. „Mně je vyčítáno, že jsem své názory měnil. Ne, já je ale mám víc než 40 let pořad stejné. Jestli se někdo změnil, tak se zásadně změnila sociální demokracie.“

Před čtyřmi lety pak měl při kandidatuře na hejtmana jedinou podmínku. „A to že na kraji neuděláme koalici s komunisty. To tenkrát akceptovali. Takže oni se neženili nebo nevdávali s někým, o kom nevěděli, co bude do budoucna představovat,“ dodává v Interview Plus Josef Bernard.

Celý rozhovor Jana Burdy si poslechněte v audiozáznamu.