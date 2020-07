‚Ta kandidatura zpochybňuje základní principy ČSSD.‘ Zaorálek se distancoval od Paroubkova muže Bendy

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) se distancoval od ústecké kandidátky sociálních demokratů pro krajské volby, které se uskuteční zkraje října. Čtvrtou příčku totiž obsadil Petr Benda, někdejší blízký spolupracovník expremiéra Jiřího Paroubka, který dříve kandidoval za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti. Podle Zaorálka tím došlo ke zpochybnění základních principů strany. Aktualizováno Praha 13:51 29. 7. 2020 (Aktualizováno: 13:55 29. 7. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr kultury Lubomír Zaorálek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Bohužel jsem nebyl účasten debaty o nové kandidátce ČSSD na Ústecku. Ale teď nemůžu přijmout, že by na naší kandidátce měl být někdo jako pan Benda, který dříve spolupracoval s pravicovými extremisty,“ napsal na twitteru ministr kultury, poslanec a bývalý místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek.

„Taková kandidatura zpochybňuje základní principy 140leté české sociální demokracie,“ uvedl dále Zaorálek s odkazem na to, že bývalý poslanec a Paroubkův spolupracovník kandidoval před třemi lety do Poslanecké sněmovny za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti a na darech jí poslal 114 tisíc korun.

Zaorálkova kritika přišla den poté, co vypršel termín pro odevzdání krajských kandidátek. Ministr bude chtít celou věc řešit na předsednictvu strany. „Ano, budeme o tom mluvit,“ doplnil v SMS zprávě pro iROZHLAS.cz.

Petr Benda, někdejší dlouholetý sociální demokrat, který vedl buňky strany v Ústeckém kraji, se na kandidátku strany dostal na poslední chvíli po zásahu předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Ten zařízl – aniž by to projednalo předsednictvo strany – původní kandidátku, kterou krajská ČSSD sestavila pod hlavičkou Lepší sever v koalici s místními politiky z hnutí ProMost a Ústeckého fóra občanů.

Nedemokratický postup

Šéf ústecké buňky Miroslav Andrt to označil za nedemokratický postup a na protest se spolu s dalšími sociálními demokraty, kteří figurovali na původní kandidátce, rozhodl své členství ve straně pozastavit. Jdou teď do voleb jako nezávislí kandidáti.

ČSSD tak na Ústecku na Hamáčkův popud postavila kandidátku v čele s dětským lékařem a bývalým poslancem Jaroslavem Krákorou (ČSSD). Druhý je lékař Miloslav Jiránek (hnutí Zdraví Sport Prosperita), na třetím místě kandidátky je místostarosta Varnsdorfu na Děčínsku Petr Jakubec (ČSSD) a čtvrté místo obsadil právě Benda (BEZPP).

„Osobně to pokládám za chybu, nicméně to byl úspěšný předseda sociální demokracie v Ústeckém kraji. Jestli jednou takhle uklouzl a je ochoten to přiznat, tak v tom zásadní problém nevidím,“ komentoval to Hamáček v úterý pro deník Právo.

Potíže kolem sestavování kandidátní listiny v Ústí nad Labem Hamáček posléze ve středu na tiskové konferenci na policejním prezidiu označil za interní věc sociální demokracie.

„Kolegové z Ústeckého kraje ještě minulý týden říkali, že chtějí vyjednávat, přitom už 13. července si odhlasovali přerušení členství a vytvoření separátního mechanismu pro sestavení kandidátky, takže pokud někdo ještě minulý týden chtěl vyjednávat, ale už 14 dní předtím hlasoval o přerušení členství, tak to asi vypovídá o tom, co bylo cílem,“ řekl Hamáček.

Dodal, že jeho povinností bylo zajistit, aby sociální demokracie byla ve volbách reprezentována, proto vedení strany kandidátní listinu sestavilo samo. „Mám pocit, že od začátku ten postup byl směřován, aby ta kandidátka, které se říká Lepší sever, příliš sociálních demokratů neobsahovala,“ dodal.

Paroubkův asistent

Petr Benda v devadesátých letech provozoval v Teplicích dvě diskotéky, pak začal podnikat v realitách. V roce 2005 se stal předsedou krajské buňky ČSSD v Ústeckém kraji. Spolustraníci ho tehdy podezřívali z náboru černých duší, aby si v kraji udržel svoji pozici. Působil také jako Paroubkův poslanecký asistent a je kmotr jeho dcery Margarity.

Nakrátko si vyzkoušel i funkci poslance. Když se ale po volebním debaklu Paroubek z vysoké politiky stáhl, odešel spolu s ním a pomohl mu rozjet LEV 21. Na krajskou kandidátku ČSSD ho nyní podle Hamáčka nominovalo hnutí Pro zdraví a sport.

Bendovo angažmá i způsob, jakým Hamáček původní kandidátku svých krajských kolegů zazdil, kritizoval v úterý pro iROZHLAS.cz také například Milan Chovanec, bývalý ministr vnitra, který zastává post šéfa plzeňské organizace ČSSD.

„Je to zásadní atak na demokratické principy strany, budu to chtít řešit,“ uvedl s tím, že by navíc ústecká kandidátka mohla být zpochybněna u soudu.